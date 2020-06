Suýt chết vì không biết nuốt phải kim lúc nào

Khi nuốt phải kim khâu sắc nhọn, nó đi vào cơ thể có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm thậm chí tử vong nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời…

Hình ảnh di vật trên phim của bệnh nhân

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa tiếp nhận bệnh nhân N.C.C 39 tuổi chuyển lên từ Trung tâm y tế huyện Việt Yên với chẩn đoán dị vật đường tiêu hóa.

Người nhà kể, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện đau bụng cách vào viện 2 ngày, đau ngày càng tăng nên vào bệnh viện Việt Yên khám. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán “Dị vật đường tiêu hóa” chuyển bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang điều trị tiếp.

Bệnh nhân được tiếp nhận tại khoa Cấp cứu - Bệnh viện ĐK tỉnh Bắc Giang trong tình trạng đau bụng dữ dội thượng vị, ấn có phản ứng thành bụng. Bệnh nhân được làm xét nghiệm máu, siêu âm ổ bụng, chụp Xquang, cắt lớp vi tính dựng hình có thuốc cản quang thì phát hiện hình ảnh dị vật dài khoảng 4 cm (nghi là kim loại) đâm xuyên thành dạ dày, gan trái, ít dịch tự do ổ bụng.

Phần dị vật trong lòng dạ dày còn ngắn khoảng 0,2 cm, điều này khiến các bác sĩ rất khó khăn để thực hiện gắp dị vật qua đường nội soi dạ dày.

Kíp trực cấp cứu xác định đây là trường hợp bệnh nhân phức tạp, cần can thiệp sớm nhất có thể vì dị vật sắc nhọn đâm xuyên thành dạ dày, gan trái có thể di chuyển đâm thủng cơ hoành vào màng phổi, màng ngoài tim gây nguy hiểm đến tính mạng.

Kíp phẫu thuật bao gồm Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Nam - Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Chỉnh hình - Bỏng, Bác sĩ nội trú Nguyễn Mạnh Linh, Bs Nguyễn Minh Hải gây mê hồi sức thực hiện. Sau khi gây mê và chuẩn bị các phương tiện cần thiết, kíp mổ tiến hành phẫu thuật nội soi thăm dò lấy dị vật thì bất ngờ phát hiện một chiếc kim khâu dài khoảng 4 cm, đường kính 1mm, xuyên bờ cong nhỏ dạ dày, xuyên qua gan trái, xung quanh có nhiều giả mạc bám thành dạ dày, ít dịch tự do ổ bụng.

Điều bất ngờ là bệnh nhân không nhớ mình đã nuốt phải kim khâu này bằng cách nào.

Các bác sĩ quyết định tiến hành lấy dị vật, khâu lại lỗ thủng dạ dày, lau rửa ổ bụng và dẫn lưu. Hiện tại sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định, có thể ra viện trong tuần tới.

Bs Nguyễn Mạnh Linh cho biết, đây là trường hợp rất hi hữu khi nuốt phải kim khâu sắc nhọn. Kim khâu khi đi vào cơ thể có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm thậm chí tử vong nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời. Thông thường, khi nuốt phải kim khâu sẽ xuyên thủng ống tiêu hóa, gan, màng phổi, màng tim. Rất may mắn cho bệnh nhân và gia đình khi đã được các bác sĩ cấp cứu kịp thời.

Để tránh những hậu quả đáng tiếc, BS Nguyễn Mạnh Linh khuyến cáo, người dân không nên ngậm hay đưa các vật sắc nhọn vào miệng vì có thể vô tình nuốt phải. Nếu lỡ nuốt phải, người dân cần nhanh chóng đến cơ sơ y tế kiểm tra, nội soi tiêu hóa lấy dị vật càng sớm càng tốt hoặc được phẫu thuật khi có chỉ định.

Huyền Anh