Nữ ca sĩ hát bản hit trong '50 sắc thái' nhịn ăn 40 tiếng để giảm cân

Nữ ca sĩ 33 tuổi người Anh Ellie Goulding – chủ sở hữu các bản hit đình đám như "Love Me Like You Do" trong bộ phim 18+ “50 sắc thái”, “Burn”, “I Need Your Love”, “How Long Will I Love You” chia sẻ vì muốn giữ dáng, cô đã áp dụng biện pháp nhịn ăn mà nhiều người ngỡ rất nguy hiểm.

Nữ ca sĩ Ellie Goulding.

Cô chia sẻ: “Tôi thực hiện việc nhịn ăn rất an toàn. Trước và sau khi nhịn ăn tôi sẽ ăn các đồ bổ dưỡng và sau đó lại tiếp tục nhịn ăn. Những hôm nhịn tôi chỉ uống nước điện giải, trà và cà phê. Nhịn ăn bằng cách này không hề có hại trừ khi bạn mắc bệnh tiểu đường hoặc có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe".

Ellie Goulding cho biết, ban đầu cô chỉ nhịn ăn 12 tiếng, sau đó tăng lên 40 tiếng. Theo cô, nhịn ăn gián đoạn là cách tuyệt vời để cho hệ thống tiêu hóa nghỉ ngơi.

“Nó giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giúp chống viêm cơ thể. Trên thực tế, viêm nhiễm là nguồn gốc của tất cả các vấn đề về sức khỏe” – cô nói.

Thực hiện chế độ nhịn ăn gián đoạn kết hợp tập thể thao, Ellie Goulding sở hữu vóc dáng nhiều người mơ ước.

Lợi ích của việc nhịn ăn gián đoạn

Mark Mattson, Giáo sư khoa Thần kinh học, Đại học Johns Hopkins cho biết, có hai hình thức nhịn ăn gián đoạn chính: Hạn chế thời gian ăn trong ngày (ăn từ 6 - 8 giờ và nhịn ăn trong 16 - 18 giờ còn lại) hoặc nhịn ăn liên tục trong vòng 16 đến 24 giờ, hai lần một tuần.

Nhịn ăn gián đoạn có thể mang lại lợi ích sức khỏe đáng kể nếu được thực hiện đúng, bao gồm giảm cân, điều trị bệnh tiểu đường loại 2,… Thêm vào đó, nó có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học New England cho thấy nhịn ăn gián đoạn có một số lợi ích cho cơ thể như giảm căng thẳng, giảm nguy cơ ung thư, béo phì và tăng tuổi thọ.

Nhịn ăn gián đoạn cũng giúp cải thiện tình trạng kháng insulin, ổn định lượng đường trong máu. Một kết quả nghiên cứu cho thấy, bệnh tiểu đường loại 2 của ba bệnh nhân đã thuyên giảm và được phép ngừng sử dụng insulin sau một thời gian nhịn ăn gián đoạn.

