Nhà kho cơ sở cung cấp suất ăn cho trường tiểu học Tiên Dương đặt cạnh nhà vệ sinh. Trong ảnh là học sinh bị ngộ độc thực phẩm phải đến viện điều trị

Đây là kết quả điều tra, xử lý sự cố ATTP tại Trường Tiểu học Tiên Dương (xã Tiên Dương, huyện Đông Anh) tại báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội.

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, giám sát sự cố an toàn thực phẩm nêu trên.

Cụ thể, bữa trưa ngày 9/9, Trường Tiểu học Tiên Dương (Đông Anh) tổ chức cho 1.556 học sinh ăn bán trú với thực đơn gồm: Thịt kho tàu với trứng chim cút, su su xào, canh rau ngót và cơm trắng; bữa phụ vào 15h cùng ngày là sữa Vinamilk (loại có đường và không đường). Các suất ăn tại trường do hộ kinh doanh Vũ Thị Quỳnh cung cấp suất ăn sẵn.

Buổi học sáng 10/9, có 58 học sinh nghỉ học với nhiều lý do, trong đó có 22 học sinh có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, đi ngoài 4-5 lần, sốt nhẹ. Khoảng thời gian từ 1h55' đến 15h50' ngày 10/9, có 6 học sinh đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh với chẩn đoán theo dõi nhiễm khuẩn đường ruột; 16 học sinh còn lại điều trị tại nhà theo hướng dẫn của Trung tâm Y tế huyện Đông Anh.

Ngay trong chiều 10/9, Trung tâm Y tế huyện Đông Anh cũng đã tiến hành phun khử khuẩn bằng cloramin B tại tất cả các phòng học và khuôn viên nhà trường.

Tại buổi làm việc, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn nhận định, bước đầu nguyên nhân của sự cố này do yếu tố vi sinh, đồng thời, đề nghị Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm của huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, phát hiện sớm những trường hợp có biểu hiện nghi ngờ. Ngoài ra, tiếp tục giám sát, theo dõi chặt chẽ những trường hợp đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh và tất cả những em học sinh có biểu hiện nghi ngờ để có những biện pháp xử lý kịp thời.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn đề nghị, tất cả các trường học trên địa bàn cần quan tâm và tăng cường công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học, lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm theo đúng yêu cầu chuyên môn, nhằm bảo đảm sức khỏe tốt nhất cho các em học sinh.

Được biết, kết quả kiểm tra hồ sơ pháp lý, hộ kinh doanh Vũ Thị Quỳnh đã xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh theo ngành nghề được cấp phép. Qua kiểm tra trên thực tế, cơ quan chức năng đã phát hiện nhà kho của hộ kinh doanh này gần khu ô nhiễm (gần nhà vệ sinh), khu vực chế biến có côn trùng xâm nhập, nguồn nước sử dụng là nước giếng khoan và chưa xuất trình được xét nghiệm định kỳ theo quy định.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu hộ kinh doanh Vũ Thị Quỳnh dừng hoạt động, ngừng cung cấp suất ăn sẵn cho Trường Tiểu học Tiên Dương; đồng thời tổng vệ sinh môi trường nhà trường và cơ sở kinh doanh.

Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị UBND huyện Đông Anh tập trung xử lý sự cố theo quy định, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm nhằm bảo đảm an toàn và phòng, chống ngộ độc thực phẩm, xử lý các vi phạm (nếu có).

Ông Nguyễn Tiến Cương, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đông Anh cho biết, sau khi nắm bắt được thông tin, Trung tâm Y tế huyện Đông Anh phối hợp với Phòng Y tế huyện yêu cầu dừng toàn bộ bữa ăn trưa 10/9 tại trường, đồng thời tiến hành kiểm tra cơ sở cung cấp bữa ăn sẵn cho học sinh, lấy các mẫu thức ăn và sữa gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để tiến hành xét nghiệm. Ngoài ra, cơ quan chức năng của huyện cũng tiến hành lấy mẫu phân của 5 học sinh và mẫu bàn tay của 13 nhân viên chế biến thức ăn của cơ sở cung cấp dịch vụ để xét nghiệm tìm nguyên nhân gây ra sự cố.

