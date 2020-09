Đang chơi thể thao, người đàn ông bị vỡ kén khí

Đang chơi thể thao người đàn ông bỗng đau ngực, khó thở. Đến viện, anh được chẩn đoán tràn khí màng phổi tự phát bệnh thường gặp nhưng nguy hiểm nếu không xử lý đúng cách và có biện pháp can thiệp kịp thời…

Đang chơi thể thao, người đàn ông bỗng bị vỡ kén khí (ảnh minh hoạ)

Tràn khí màng phổi tự phát là bệnh thường gặp, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe cũng như nguy hiểm tính mạng, nếu không xử lý đúng cách và có biện pháp can thiệp kịp thời.

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã điều trị một số trường hợp bệnh nhân bị tràn khí màng phổi tự phát, qua cơn nguy hiểm, đảm bảo sức khỏe.

Anh N.D.T 36 tuổi trú tại Long Biên, khi đang đi chơi thể thao bỗng có triệu chứng đau ngực, khó thở được người nhà đưa tới Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Qua thăm khám, trên hình ảnh phim Xquang của bệnh nhân thấy có dịch, có khí. Sau khi loại trừ khả năng do dịch bệnh, bệnh nhân được chuyển tới khoa Ngoại tổng hợp.

Các bác sĩ chẩn đoán anh bị tràn khí màng phổi tự phát, được chỉ định dẫn lưu màng phổi cấp cứu, mổ khâu kén khí và cầm máu, làm sạch khoang màng phổi. Sau mổ, tình trạng bệnh nhân ổn định, sớm được ra viện.

Bác sĩ Phan Văn Thành – khoa Ngoại tổng hợp cho biết, tràn khí màng phổi tự phát là một bệnh thường gặp, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe cũng như gây nguy hiểm tính mạng nếu không xử lý đúng cách và có biện pháp can thiệp kịp thời. Có hai loại tràn khí màng phổi tự phát là: tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát và tràn khí màng phổi tự phát thứ phát.

Theo Bác sĩ Thành, tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát thường gặp ở nam giới, trẻ tuổi (tỷ lệ là 3 nam/1 nữ). Bệnh có thể xuất hiện ở những người trước đó vốn khỏe mạnh. Nguyên nhân dẫn đến bệnh thường do vỡ các bóng khí ở đỉnh phổi. Cơ chế hình thành các bóng khí có thể do bẩm sinh hoặc do viêm tiểu phế quản tận.

Bệnh thường gặp ở người cao, gầy vì cơ địa này áp lực đỉnh phổi thấp hơn, dễ gây vỡ các bóng khí. Khoảng 30% trường hợp tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát bị tái phát sau điều trị dẫn lưu màng phổi đơn thuần.

N. Huyền