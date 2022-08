Mẹ trẻ chết lặng khi nghe con gái 11 tuổi thú nhận điều này

Con gái 11 tuổi đã 'yêu' dù ngực mới hơi nhu nhú, kinh nguyệt chưa thấy đâu. Mẹ trẻ lo lắng, liệu con có mang bầu?

Ngực hơi nhu nhú, lông nách bắt đầu xuất hiện nhưng con gái chị Minh (Long Biên) 11 tuổi bắt đầu biết chải chuốt, ngắm vuốt và rất lơ đễnh việc học hành.

Điều mà chị Minh lo ngại hơn là từ ngày học lớp 3 con đã có anh học lớp 5 viết thư tỏ tình. Dù đó chỉ là những dòng chữ nguệch ngoạc, cảm xúc nhất thời của con trẻ nhưng người mẹ trẻ này vẫn không khỏi lo lắng.

“Kèm con như kèm kem, thế mà đầu năm lớp 6, tôi bắt gặp con trốn học đi chơi riêng với một anh trên hai lớp. Về nhà truy ra thì con nói mới yêu được 3 tháng. Con cãi bay biến khi tôi gặng hỏi có quan hệ tình dục không? Chỉ đến khi tôi bắt phải đi đến viện khám, nếu không sẽ nhốt ở nhà, không cho đi học nữa thì con mới thú nhận… đã "yêu” 2 lần. Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai”, chị Minh buồn bã kể lại.

Mẹ trẻ sững sờ, chết lặng khi nghe con gái 11 tuổi thú nhận điều này (ảnh minh hoạ)

Người mẹ này băn khoăn không hiểu với tình trạng con mình - chưa thấy dấu hiệu kinh nguyệt mà đã quan hệ tình dục không bảo vệ liệu có mang thai được không?

Trả lời băn khoăn của chị Minh, BS Trần Anh Đức, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, rất khó để đánh giá một bé gái dậy thì hoàn toàn cũng như có khả năng có thai hay chưa nếu không đi khám mà chỉ đánh giá bằng cảm quan.

“Vì vậy, để xác định chắc chắn một bạn chưa dậy thì rất khó. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay độ tuổi dậy thì có xu hướng sớm hơn trước đây.

Nếu như trước đây tuổi dậy thì ở trẻ nữ dao động sau 9 tuổi nhưng bây giờ có những bạn dưới độ tuổi này đã dậy thì rồi”, BS Anh Đức nhấn mạnh.

Bác sĩ Anh Đức lưu ý chỉ dựa vào đặc điểm bên ngoài (ngực phát triển, trứng cá, mọc lông ở nách, vùng kín…) hay dựa vào kinh nguyệt để xác định con đã dậy thì hay chưa là khó nếu không làm xét nghiệm.

“Bởi có trường hợp bé gái với biểu hiện dậy thì không thực sự rõ ràng. Ví dụ kinh nguyệt không đều, thậm chí có em vài năm mới có kinh nhưng các cơ quan sinh dục phụ, các đặc điểm liên quan như tử cung (nơi chứa thai), buồng trứng, nội tiết đã phát triển một cách đầy đủ rồi.

Vì vậy, nếu có quan hệ tình dục ở độ tuổi 7-8 tuổi (xung quanh 8 tuổi) thì hoàn toàn vẫn có khả năng có thai mặc dù tỷ lệ thấp”, BS Đức cảnh báo.

Theo các bác sĩ, trước khi bước vào tuổi trưởng thành, các bé sẽ phải trải qua giai đoạn dậy thì. Ở giai đoạn này, cơ thể sẽ có những thay đổi rõ rệt về bộ phận nhạy cảm cũng như tâm sinh lý.

Đối với cơ thể bé gái, tuyến yên sẽ thực hiện công việc gửi thông điệp đến cho buồng trứng để báo hiệu cho bộ phận này biết đã đến thời điểm phải làm việc. Lúc này, buồng trứng đã có khả năng sản xuất ra các hormon nội tiết, cơ thể bé sẽ có chứng thay đổi đáng kể như vú bắt đầu to ra, xuất hiện kinh nguyệt, nổi mụn,...

Trong khá nhiều trường hợp, những dấu hiệu trẻ dậy thì sớm xuất hiện khiến con trẻ tỏ ra vô cùng lo lắng bởi tâm lý chưa sẵn sàng, chưa có nhiều kiến thức về tâm sinh lý, nhất là đối với bé gái.

Dậy thì sớm gây ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống con trẻ lúc này, bên cạnh phát triển tâm lý sẽ dẫn đến vấn đề ham muốn tình dục. Tuổi còn quá nhỏ bé có thể sẽ bị kẻ xấu lợi dụng, dụ dỗ để lại những hậu quả hết sức nghiêm trọng.

Theo đó, những dấu hiệu bé gái dậy thì bố mẹ cần nắm rõ: ngực sẽ có sự to bất thường, có thể to một bên hoặc đều cả hai bên. Cơ quan sinh dục ngoài có sự khác thường ở âm vật, phát triển môi lớn, môi bé. Xuất hiện lông mu, lông nách. Cơ thể sẽ có mùi khác hơn so với trước. Tiết nhầy ở âm đạo tiết ra, đặc biệt là sẽ xuất hiện kinh nguyệt. Vẻ nữ tính trên thân hình sẽ lộ rõ hơn. Ở giai đoạn này, chiều cao và thể chất sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ.

“Bên cạnh những thay đổi về mặt cơ thể, trẻ đến tuổi dậy thì sẽ có những thay đổi sâu về tâm sinh lý. Tuy những thay đổi về mặt tâm sinh lý của bé rất khó hiểu nhưng các bậc phụ huynh hãy dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe, chia sẻ giúp con cảm thấy không cô độc, giảm cảm giác ngại ngùng, lo lắng”, BS Anh Đức nhấn mạnh.

N. Huyền