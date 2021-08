Nghệ An: Trực chốt trở về, nữ Trung tá lập tức hiến máu giúp bệnh nhân phẫu thuật

3 nữ cán bộ thuộc Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống, Công an tỉnh Nghệ An vừa kịp thời tham gia hiến máu, hỗ trợ bệnh nhân nghèo phẫu thuật thành công.

Sáng ngày 30/8/2021, sau khi nhận được thông tin tại Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Nghệ An có trường hợp bệnh nhân Chu Quang Tuấn (SN 1969, trú xã Trù Sơn, Đô Lương) bị bỏng do cháy nhà.

Lúc này, bệnh nhân cần phải mổ đắp da khẩn cấp cho vết thương bỏng nặng nhưng đang thiếu 700ml máu. Gia đình bệnh nhân lại rất khó khăn, nhà cửa và tài sản đã bị ngọn lửa thiêu rụi sau một vụ cháy trước đó.

Nhận được thông tin, 3 nữ cán bộ của Phòng Cảnh sát môi trường thuộc Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống (Công an tỉnh Nghệ An) gồm: Trung tá Lê Thị Xuân Thủy, Thiếu tá Cao Thị Phương Ly và Thiếu tá Phạm Thị Mai Anh đã xung phong tham gia hiến máu, hỗ trợ bệnh nhân phẫu thuật thành công.

Các nữ cán bộ hiến máu giúp bệnh nhân nghèo phẫu thuật.

Mặc dù trực chốt cả đêm, Trung tá Lê Thị Xuân Thủy vẫn tình nguyện hiến máu, cứu người.

Điều đáng nói, Trung tá Lê Thị Xuân Thủy vừa mới trực chốt từ 0h đến 6h sáng 30/8 trên địa bàn TP Vinh nhưng vẫn tham gia hiến 250ml máu để hỗ trợ cho bệnh nhân.

Trước đó, vào ngày 18/8/2021, sau khi nhận được thông tin bệnh nhi B.M.T (6 tuổi, trú xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn) đang cấp cứu tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An bị ong vò vẽ đốt hơn 90 nốt quanh người, độc tố đi vào nội tạng, cần truyền gấp nhóm máu O để chữa trị.

Ngay sau đó, Thiếu tá Nguyễn Quyết Thắng và Đại uý Hồ Bá Nhật, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cũng đã nhanh chóng đến Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Nghệ An để hiến tặng 2 đơn vị máu, kịp thời cứu giúp bệnh nhi qua cơn nguy kịch.

