Nghệ An phát hiện 2 trường hợp F1 dương tính với SARS-CoV-2

Quy định cách ly F1 tại nhà ngặt nghèo: Điều kiện hiện nay bắt buộc phải làm chặt Theo PGS Nguyễn Trường Sơn – Thứ trưởng Bộ Y tế, hiện nay Bộ Y tế chỉ thí điểm cách ly y tế với các trường hợp F1 tại nhà ở TP.HCM chứ chưa cách ly hết các ca F1.

Sáng 6/7, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết từ 19h00 ngày 05/7 đến 7h00 ngày 6/7, tỉnh này ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 mới. Cả 2 đều là F1 và đã được cách ly từ trước. Trong đó có 1 ca liên quan đến chợ đầu mối Vinh.

Trường hợp thứ nhất mới phát hiện là P.T.H, 52 tuổi. Nghề nghiệp: Buôn bán chợ đầu mối. Địa chỉ: Khối Tân Phượng, phường Vinh Tân, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân T.T.Q, và P.T.S, đã được công bố trước đó.

Ngày 24/6, bệnh nhân P.T.H, được cách ly tại Trường cao đẳng sư phạm Nghệ An và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 5/7, bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho được lấy mẫu lần 2 gửi CDC Nghệ An, sáng 6/7, kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ hai là N.L.M.N, 1 tuổi. Địa chỉ: Chung cư Tecco Green3, Lê Lợi, Tp Vinh. Bệnh nhân là F1 và là con bệnh nhân N.T.T đã được công bố trước đó.

Ngày 5/7, bệnh nhân N.L.M.N được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 6/7, kết quả xét nghiệm của CDC Nghệ An khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Đến nay, Nghệ An đã có 128 ca dương tính với SARS-CoV-2 phân bổ ở 10 địa phương: TP Vinh: 87 ca, Diễn Châu: 18 ca, Tân Kỳ: 1 ca, Quỳ Hợp: 5 ca, Nam Đàn: 4 ca, Đô Lương: 1 ca, Hoàng Mai: 2 ca, Nghĩa Đàn: 1 ca, Nghi Lộc: 4 ca, Quỳnh Lưu: 5 ca… Lũy tích số bệnh nhân tái dương tính đã phát hiện: 5 bệnh nhân sau điều trị từ Bắc Giang chuyển về tại 4 huyện là Nghĩa Đàn 1, Quế Phong 1, Thanh Chương 1 và Quỳnh Lưu 2. Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh và ra viện của đợt dịch này (từ 13/6) là 04 bệnh nhân. Lũy tích số ca tử vong là 01 ca.

Liên quan đến bệnh nhân N.T.T, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An cho biết, sau khi phát hiện bệnh nhân N.T.T dương tính với SARS-CoV-2, CDC Nghệ An, TTYT TP Vinh, Công an TP Vinh đã khẩn trương điều tra, truy vết, lấy được 415 mẫu tại chung cư Green View ( 406 cộng đồng, 9F1).

Kết quả xét nghiệm khẳng định sáng 6/7, có 1 mẫu của N.L.M.N, 1 tuổi là con của bệnh T dương tính (đã thông báo trên); 414 mẫu còn lại có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội ghi nhận 9 ca dương tính với SARS- CoV- 2 Sáng 6/7, CDC Hà Nội vừa có thông tin về tình hình 2 ổ dịch mới phát sinh ngày 5/7 trên địa bàn huyện Đông Anh và Mỹ Đức với 9 ca dương tính

Theo suckhoedoisong.vn