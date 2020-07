Lại thêm trường hợp gặp nạn vì áo chống nắng, chị em hãy lưu tâm

Chị em chớ chủ quan với áo chống nắng có vạt dài



Ngày 13/7, Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba (Hà Nội) cho biết vừa thực hiện ca phẫu thuật tạo hình nắn chỉnh xương gò má cho bệnh nhân 15 tuổi là học sinh 9 lớp ở Hà Nội.

Trước đó, cô gái này đi học cùng bạn và có mặc áo chống nắng, loại áo chống nắng dài đến gót chân. Trong quá trình di chuyển không may chiếc áo chống nắng bất ngờ cuốn vào bánh sau xe đạp khiến cô gái bị ngã, đập mạnh mặt xuống đất.

Ngay sau khi gỡ được áo ra khỏi bánh xe, mặt cô gái sưng phù nề, đau nhiều vùng má.

Khi được đưa vào Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Hà Nội, bệnh nhân được xác định gãy gò má cung tiếp bên trái, xây xát hết vùng mặt trái, sưng phù nề nhiều, cả vùng mắt phù nề ảnh hưởng tới thị lực.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, trong sáng nay các bác sĩ đã mổ nắn chỉnh lại xương về đúng giải phẫu ban đầu, đồng thời đặt nẹp để xương lành lại như cũ. Các bác sĩ hi vọng cuối tuần bệnh nhân có thể xuất viện và có thể tham dự kỳ thi PTTH vào tuần tới.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên người dân gặp tai nạn với áo chống nắng. Trước đó vào ngày 14/6, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cũng tiếp nhận bệnh nhi Trần Thị T. H, 7 tuối trú tại Thanh Sơn - Uông Bí nhập viện với vết thương hở vùng đầu và chấn thương tay trái.

Nguyên nhân là do trẻ ngồi sau xe máy cùng em do mẹ là chị Nguyễn Thị T. chở. Vì trời nắng, chị T. có dùng áo chống nắng của mình khoác cho trẻ nhưng không kéo khoá áo để trẻ có thể choàng che nắng cho em ngồi ở giữa xe. Do chiếc áo chống nắng quá dài đã khiến trẻ bị cuốn vào bánh sau xe máy.

“Khi đèo 2 cháu chạy xe được khoảng 1km thì tôi bỗng thấy xe có vẻ nặng ở phía sau và quay lại nhìn thì không thấy con gái đâu. Tôi vội vàng dừng xe lại thì thấy một góc đầu trái và tay trái của con đã nằm trong bánh xe, đặc biệt phần tay bị kẹp sâu vào bánh xe phải gỡ mãi mới ra… Chắc vì cháu quá hốt hoảng nên không kêu lên hay gọi mẹ, tôi không hề biết cháu bị ngã khi nào… Sau đó tôi vội vàng nhờ người đi đường đưa cháu lên Bệnh viện cấp cứu…” chị T.- mẹ bệnh nhi nhớ lại.

BsCKI. Phạm Duy Hưng - Khoa Ngoại thần kinh cho biết, rất may mắn cho trường hợp bệnh nhi H. vì vết thương vùng đầu chưa gây tổn thương đến sọ não. Với chấn thương của trẻ, các bác sĩ đã tiến hành làm sạch, khâu xử lý vết thương vùng đầu, treo tay trái cố định. ​

Sau những sự cố trên, các bác sĩ khuyến cáo, các bậc phụ huynh cần lưu ý mặc trang phục, đặc biệt là các loại áo chống nắng, áo mưa... cho bản thân cũng như trẻ nhỏ. Yêu cầu đặt ra cần gọn gàng, an toàn khi đi trên các phương tiện giao thông, bởi các vạt áo/quần dài lòa xòa dễ cuốn vào bánh xe có thể gây thương tích cho trẻ hoặc làm mất tay lái dẫn đến những tai nạn không đáng có.

N. Huyền