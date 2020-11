Nam giới ngày càng 'yếu' nhưng 'ngại' không dám thổ lộ cùng bác sĩ

Nếu như trước đây mật độ tinh trùng cho người SKSS bình thường WHO khuyến cáo là 20 triệu tinh trùng trên 1ml thì đến năm 2010, con số này đưa xuống chỉ còn 15 triệu.

TS. BS Nguyễn Hoài Bắc

Trao đổi với phóng viên bên lề Chương trình đào tạo y khoa liên tục cập nhật những tiến bộ trong nam học và y học giới tính do BV ĐH Y Hà Nội tổ chức, Trưởng khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, TS Nguyễn Hoài Bắc cho biết, giảm tinh trùng là xu hướng tất yếu, xu hướng chung trên thế giới.

Vấn đề này đã được quan sát từ rất nhiều năm nay với những nghiên cứu dài hạn theo dõi số lượng, chất lượng tinh trùng 30 năm trên tất cả quốc gia trên thế giới cho thấy suy giảm theo thời gian.

Ngoài ra, số lượng, chất lượng tinh trùng cũng sẽ thay đổi theo các vùng địa lý, chủng tộc, dân tộc khác nhau.

Theo TS Bắc, tại Việt Nam chưa có nghiên cứu nào để đánh giá xem số lượng, chất lượng tinh trùng của nam giới suy giảm ở mức độ nào.

“Tuy nhiên nhìn bảng tham khảo của Tổ chức Y tế thế giới về 5 phiên bản của tinh dịch đồ nam giới, thì phiên bản gần nhất là 2010, chỉ số về mật độ tinh trùng và các thông số khác đều giảm đi rất nhiều",TS. BS Nguyễn Hoài Bắc thông tin.

Theo đó, nếu như trước đây, trong những biên phản trước về mật độ tinh trùng WHO khuyến cáo là 20 triệu tinh trùng trên 1ml - mốc cho những người được cho là có sức khỏe sinh sản bình thường. Thì đến năm 2010, con số này đưa xuống chỉ còn 15 triệu.

“Chúng ta hình dung 15 triệu tinh trùng trên 1ml tinh dịch người nam giới xuất ra, trung bình một người nam giới mỗi lần xuất tinh khoảng 1,5-20ml, số lượng tinh trùng trong một lần xuất ra giảm hơn so với trước rất nhiều”, TS Hoài Bắc nhấn mạnh.

Nam giới ngày càng "yếu"

Số lượng, chất lượng tinh trùng giảm gây nhiều hệ luỵ, trong đó vô sinh là nguyên nhân hàng đầu do tình trạng này gây nên. Theo TS. BS Hoài Bắc, có rất nhiều lý do giải thích cho việc số lượng, chất lượng tinh dịch giảm đi. Một trong những lý do là căng thẳng trong cuộc sống, áp lực, thay đổi về khí hậu, ô nhiễm về môi trường làm cho cái khả năng sinh sản nói chung bị suy giảm nhiều.

Trả lời câu hỏi thói quen để điện thoại trong túi quần của nam giới có ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng, sức khoẻ “tình dục” của nam giới hay không, TS Nguyễn Hoài Bắc cho biết, cho đến nay chưa có bằng chứng y học nào chứng minh việc dùng điện thoại gây ảnh hưởng đến khả năng “cương” cũng như chức năng hoạt động tình dục của nam giới.

"Tuy nhiên, việc dùng điện thoại nhiều gây ảnh hưởng đến sự di động và hình dạng của tinh trùng. Nếu nam giới tiếp xúc nhiều với sóng của điện thoại di động, sóng từ thì khả năng sinh sản sẽ bị ảnh hưởng" - TS. Bắc nói.

TS. Bắc cũng lưu ý đây là nghiên cứu trong phòng thí nghiệm với các điều kiện cụ thể; phải chờ những nghiên cứu pha 2 tiếp theo xem ở điều kiện thông thường, trong cộng đồng thì mới biết sóng điện thoại, điện từ có ảnh hưởng như thế nào.

Không chỉ giảm số lượng tinh trùng, chất lượng tinh trùng, nam giới hiện nay còn đối diện với nhiều vấn đề về sức khoẻ sinh sản.

Theo TS. BS Nguyễn Hoài Bắc, mỗi độ tuổi khác nhau lại có các bệnh lý đặc trưng khác nhau. Ví dụ người trung niên, được xác định từ khoảng 45 tuổi trở lên, nam giới bắt đầu lớn tuổi, vấn đề họ hay gặp phải là rối loạn về mặt tình dục, căn nguyên liên quan đến suy giảm hocmon sinh dục theo tuổi tác.

Trong khi đó, đối với các bạn trẻ học sinh-sinh viên hay đến tư vấn về sức khỏe nói chung, kiểm tra sức khỏe sinh sản nói chung, đôi khi là vấn đề rối loạn tình dục xảy ra ở tuổi mới lớn chưa trải nghiệm về tình dục nhiều.

Điều khiến vị bác sĩ nam khoa này trăn trở là dù nam giới hiện nay đối diện với rất nhiều vấn đề về sức khoẻ tình dục, tuy nhiên các đấng mày râu lại rất ngại đi khám.

“Trong khi việc này cởi mở hơn rất nhiều đối với chị em. Chị em có thể thoải mái đến bệnh viện chuyên khoa để thăm khám, chăm sóc sức khoẻ của mình nhưng nam giới khi bước chân vào phòng khám nam khoa thì bao giờ họ cũng có rào cản, họ cho rằng mình yếu. Họ luôn bị mặc định, nghĩ phái mạnh thì không được phép yếu. Có rất nhiều lý do nam giới có mặc cảm như thế, một trong những lý do là công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nam giới chưa được quan tâm", TS. BS Nguyễn Hoài Bắc nhấn mạnh.

N.Huyền