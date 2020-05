Nam giới hút mỡ bụng: Làm sao để tính mạng không treo sợi tóc?

Bác sĩ thẩm mỹ đưa ra lời khuyên nam giới hút mỡ bụng cần phải nhớ

Hiện nay, nhu cầu làm đẹp không chỉ dành cho chị em mà cả cánh mày râu. Khi ở độ tuổi trung niên, đàn ông sẽ gặp phải tình trạng tích tụ mỡ do ăn uống, cơ thành bụng bị nhão làm cho mỡ bụng dưới tăng. Nhiều người chọn cách hút mỡ bụng để có hiệu quả nhanh.

Tuy nhiên, nếu không tìm hiểu, không có những hiểu biết nhất định về thủ thuật hút mỡ bụng mà chỉ tin vào những lời quảng cáo trên mạng xã hội với giá “rẻ bèo” ở những cơ sở không được phép thì các đấng mày râu rất dễ gặp những tai biến, thậm chí tử vong khi sử dụng dịch vụ này.

Năm 2019 tại Hà Nội từng ghi nhận một trường hợp nam giới tuổi trung niên tử vong sau khi đi hút mỡ bụng. Nạn nhân là Phó trưởng Công an TP Phúc Yên. Sự việc xảy ra vào sáng 27/12, khi ông D.T.D tiến hành hút mỡ bụng tại Thẩm mỹ viện Việt Hàn (số 83 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Tại thời điểm xảy ra vụ việc trả lời báo chí, ông Nguyễn Quang Trung - Trưởng phòng hành nghề y dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) cho biết, Thẩm mỹ viện Việt Hàn là cơ sở dịch vụ thẩm mỹ viện, không phải phòng khám nên không được phép làm dịch vụ hút mỡ. Về chuyên môn, cơ sở thẩm mỹ này đã làm quá phạm vi hành nghề cho phép. Với việc hút mỡ bụng, ngay tại phòng khám cũng không được phép thực hiện, chỉ được thực hiện tại các bệnh viện.

Chia sẻ với phóng viên, Ths.BS Nguyễn Đình Minh, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình -Thẩm mỹ và Hàm mặt, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết thủ thuật hút mỡ (liposuction) trong tạo hình thành bụng nói chung và hút mỡ các vùng trên cơ thể (mông, đùi, eo, bắp tay…) là thủ thuật thường quy được làm trong các khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tại Việt Nam và trên thế giới.

Nguyên lý là đưa lượng dung dịch vào vùng cần hút mỡ để hút mỡ cùng dịch ra dễ dàng. Dùng que hút chuyên dụng để lấy mỡ sau khi đã đánh tan mỡ bằng cơ học, sóng rung, sóng siêu âm, hoặc lazer …

“Đây là thủ thuật khá dễ làm, tính an toàn cao, đạt hiệu quả tốt về thẩm mỹ. Tuy nhiên, với nam giới cần rất đặc biệt lưu ý vấn đề an toàn khi đi hút mỡ bụng. Đàn ông hay có tình trạng tích mỡ nội tạng (mỡ mạc nối lớn), nếu tưởng lầm là mỡ bụng, đi hút sẽ rất nguy hiểm”, Ths. BS Nguyễn Đình Minh nhấn mạnh.

Theo BS Minh, mỡ thành bụng người bình thường dầy 1-3 cm tùy cơ địa, bác sĩ sẽ khám và đo độ dày bằng thước hoặc bằng siêu âm. Từ đó, bác sĩ sẽ so sánh tương quan độ dày mỡ thành bụng với các vùng khác trên cơ thể để quyết định có làm thủ thuật hút mỡ hay không.

Cần phân biệt mỡ thành bụng với việc to bụng do mỡ trong nội tạng, cụ thể là mỡ của mạc nối (mạc bọc quanh ruột) có chứa rất nhiều mỡ làm bụng to lên. Mỡ trong nội tạng thì cần chế độ giảm béo, khi cần can thiệp các bác sĩ phẫu thuật tiêu hóa có thể làm 1 trong 2 cách sau: làm đai dạ dày hoặc cắt lấy mỡ mạc nối lớn bằng nội soi

BS Minh khuyến cáo, nhu cầu hút mỡ làm đẹp là rất chính đáng và đây là một kỹ thuật an toàn. Người dân đi làm đẹp thì không nên quá tin vào các quảng cáo trên mạng mà cần tới các bệnh viện có khoa thẩm mỹ để làm. Kỹ thuật nêu trên chỉ được thực hiện tại bệnh viện.

Đặc biệt BS Minh nhấn mạnh, các đấng mày râu tuyệt đối không ham rẻ mà “trao gửi” tính mạng mình cho những người thực hiện việc hút mỡ không có chuyên môn. Theo đó, trước khi quyết định thực hiện hút mỡ bụng, các anh cần tìm hiểu về bác sĩ thực hiện cho mình là ai, có giấy phép hoạt động hay không?

“Thủ thuật này được chỉ định trong các trường hợp hút mỡ kèm theo tạo hình thành bụng, thừa mỡ dưới da tại các vùng eo, hông, lưng, cánh tay, đùi, nọng cằm…, hút mỡ để cấy ghép vào các vùng khác trên cơ thể”, BS Minh khuyến cáo.

Thủ thuật này cũng tiềm ẩn rủi ro có thể xảy ra như ngộ độc thuốc tê Lidocain, sốc phản vệ Lidocain (ít xảy ra hơn), tổn thương các mạch máu lớn gây bầm tím hoặc tắc mạch do mỡ, tổn thương vào ổ bụng do que hút mỡ… Do đó, vị trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình -Thẩm mỹ và Hàm mặt khuyến cáo, hút mỡ rất đơn giản nếu đúng cơ sở và đúng bác sĩ chuyên khoa. Thủ thuật được các bác sĩ phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ thực hiện và tại cơ sở (bệnh viện) có đầy đủ trang thiết bị xử trí cấp cứu các tai biến như sốc phản vệ hoặc quá liều thuốc gây tê.

N.Huyền