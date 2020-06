Lấy thành công khối u nặng tới 6kg cho bệnh nhân nữ

Ngỡ béo bụng, người phụ nữ mang khối u “khủng” tới 6 kg

Ca phẫu thuật diễn ra vô cùng căng thẳng do khối u ở vị trí phức tạp gây dính tạng và tăng sinh mạch máu khiến việc cầm máu gặp nhiều khó khăn.

Bệnh nhân là chị N.T.C, 35 tuổi trú tại Lạng Sơn. Chị C. cho biết, cách đây hơn 2 năm, chị bắt đầu tăng cân, bụng to dần nhưng do cơ thể không có dấu hiệu bất thường nên vẫn chủ quan nghĩ bụng to do béo lên.

Chị tích cực tập thể dục giảm cân, song dù trọng lượng cơ thể đã giảm nhưng kích thước vòng bụng lại vẫn giữ nguyên. Cách đây khoảng 4 tháng, chị C. có uống một số loại thực phẩm chức năng để tăng cường sức khỏe thì thấy bụng to nhanh hơn, cảm giác đau tức.

Do thời gian này rơi đúng vào giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát nên chị e ngại chưa muốn đi khám. Đến khi sờ thấy bụng cứng và khó chịu nhiều hơn chị mới đi khám tại bệnh viện địa phương và được chuyển xuống bệnh viện Ung Bướu Hà Nội với chẩn đoán u xơ tử cung chưa loại trừ u sau phúc mạc.

Qua hình ảnh chụp chiếu, khối u kích thước lớn, chiếm toàn bộ thể tích ổ bụng, kéo dài từ vùng thượng vị đến tiểu khung, đè đẩy các tạng lân cận. Nếu không phẫu thuật, khối u phát triển sẽ chèn ép các bộ phận trong cơ thể, gây tiểu nhiều, táo bón, ứ nước thận, phù chi, hạn chế vận động, đau tức, thiếu máu, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và khả năng vận động.

Ekip phẫu thuật ĐN Ngoại Theo yêu cầu – Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã tiến hành mổ cắt u cho bệnh nhân trong hơn 3 giờ đồng hồ. ThS.BS. Nguyễn Đức Long – Phó trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, người trực tiếp thực hiện phẫu thuật nhận định đây là một ca phức tạp do khối u nằm ở vị trí phức tạp và ít gặp, kích thước lại rất lớn. Khối u phát triển trong mạc chằng rộng, sau phúc mạc thành bụng, dính nhiều hệ động tĩnh mạch chậu hai bên và động mạch chủ, tăng sinh mạch nhiều, mạch nuôi khối u không chỉ có cuống mạch mà còn phát triển xung quanh khối u gây mất nhiều máu, khó cầm máu trong quá trình phẫu thuật. Hơn nữa, kích thước u lớn chiếm toàn bộ thể tích ổ bụng, chèn ép, đè đẩy các tạng và các mạch máu xung quanh làm biến đổi giải phẫu vùng khung chậu, ổ bụng gây khó khăn trong việc xác định, kiểm soát các bộ phận để bóc tách khối u.

Sau phẫu thuật, kết quả giải phẫu bệnh xác định là u xơ tử cung trong mạc chằng rộng. Bệnh nhân hồi phục sức khỏe tốt, sau 3 ngày có thể vận động, sinh hoạt bình thường. Chị C. chia sẻ: “Khi biết trong bụng có khối u lớn như thế tôi đã rất hoảng hốt và lo sợ. Giờ cắt đi được rồi mới thấy nhẹ nhõm, cứ như bỏ được cả tảng đá ra khỏi cơ thể vậy. Tôi rất biết ơn các bác sĩ đã tận tâm chăm sóc, điều trị cho tôi thành công”.

ThS.BS. Nguyễn Đức Long cho biết, u xơ tử cung là khối u tế bào cơ trơn lành tính ở tử cung, thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ trong khoảng từ 30 - 50 tuổi. Khối u xơ được hình thành khi một tế bào cơ trơn phân chia một cách bất thường thành nhiều tế bào và phát triển thành một khối vững chắc, có tính đàn hồi và tách khỏi phần còn lại của thành tử cung.

U xơ tử cung có thể xuất hiện tại nhiều vị trí, tuy nhiên, u xơ tại vị trí sau mạc chằng rộng là một trường hợp tương đối ít gặp. Khối phát triển phía dưới thanh mạc, trong ổ bụng sau phúc mạc nên không gây chèn ép bàng quang, không hề có các triệu chứng điển hình giống u xơ tử cung thông thường như rong kinh, rong huyết, đau tức tiểu nhiều… dù khối u đã phát triển khá lớn dẫn đến sự chủ quan của bệnh nhân. Do đó, bác sĩ Long khuyến cáo, người dân nên đi kiểm tra sức khỏe và tầm soát ung thư định kỳ để kịp thời phát hiện những bất thường trong cơ thể.

H. Anh