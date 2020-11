Kiêng gội đầu, nằm sưởi than… những quan điểm sai lầm khi ở cữ

Ảnh minh họa

Dưới đây là các quan điểm sai lầm trong ở cữ

Thứ nhất: Nằm sưởi than khi mới sinh

Các bệnh viện đều tiếp nhận nhiều ca ngộ độc khí CO2 do nằm than khi mới sinh. Có trường hợp tử vong vì ngộ độc khí vì quan niệm này.

Theo cử nhân hồi sức Nguyễn Thị Thuỳ Linh, khoa Sản, bệnh viện đa khoa quận Thủ Đức, TP.HCM, trong tháng đầu tiên, bà mẹ cần giữ ấm tuyệt đối vì sau sinh mất rất nhiều máu, năng lượng và chất dinh dưỡng làm sức đề kháng của cơ thể giảm sút, dễ bị cảm nhiễm từ những yếu tố bên ngoài. Do đó một số gia đình đã cho mẹ và bé nằm sưởi than để giữ ấm, nhưng phòng lại đóng cửa rất kín gió làm cho nồng độ CO2 sản sinh khi than bị đốt không thoát ra ngoài được, gây ngộ độc nặng cho mẹ và bé.

Theo chị Linh, các bà mẹ có thể giữ ấm cơ thể bằng nhiều cách: như mặc ấm, uống nước ấm, nằm trong không gian thoáng đãng và mát mẻ nhưng không nên để gió lùa, để quạt và máy lạnh quá lạnh. Đối với bé nếu trời nóng nên mặc thoáng mát không quá dày để bé dễ ngủ, không nên quấn bé quá chặt tránh hạn chế sự vận động tay chân của bé.

Thứ hai, không gội đầu trong tháng đầu

Quan điểm sau sinh không cho bà mẹ gội đầu vì sợ gây rụng tóc, đau đầu sau này là hoàn toàn không đúng. Bà mẹ sau sinh cần được tắm gội sạch sẽ để tránh mồ hôi gây nấm tóc, ngứa đầu, viêm da đầu gây khó chịu khó ngủ. Trái ngược với quan điểm này, chị Linh cho rằng các bà mẹ sau sinh nên gội đầu một ngày một lần, nhưng phải gội đầu bằng nước ấm, gội nhanh nơi phòng kín gió tránh bị lạnh, sau khi gội đầu xong nên sấy khô tóc tránh để tóc ướt gây cảm lạnh.

Thứ ba, sinh mổ phải nằm im vì di chuyển vết mổ sẽ bị bung chỉ

Sau sinh mổ do vết thương còn đau nên gây khó khăn khi đi lại. Một số người còn lo sợ nếu di chuyển nhiều sẽ làm vết mổ bị bung chỉ. Đây là một quan điểm hoàn toàn không đúng. Sau khi mổ, người mẹ nên siêng đi lại để giúp máu lưu thông tốt tới vết thương giúp nhanh lành đồng thời không gây bế sản dịch do mẹ nằm quá nhiều.

Vận động nhiều tốt cho mẹ, nhưng bà mẹ phải biết điều tiết có thời gian nghỉ ngơi rõ ràng tránh vận động quá nhiều gây mất sức và lâu phục hồi sức khỏe.

Thứ tư, không được ăn chua sau sinh

Sau sinh nhiều gia đình không cho mẹ ăn trái cây có vị chua, canh chua…vì sẽ gây cho mẹ bị tiểu són, sữa bị chua làm bé tiêu chảy… Đây là một số quan điểm hết sức sai lầm. Thật ra sau sinh mẹ cần bổ sung rất nhiều các chất dinh dưỡng trong đó vitamin C cũng giữ vai trò quan trọng. Nó giúp người mẹ tăng sức đề kháng, nhanh lành vết thương, phòng ngừa được các bệnh cảm cúm thông thường.

Thực tế, ăn chua bổ sung vitamin C là tốt nhưng ăn mức độ vừa phải, không ăn liên tục và ăn quá chua. Một số thức ăn tốt cho vết thương và sức khỏe mẹ bầu sau sinh nên dùng như: Các món như giò heo, đu đủ xanh, xu hào, củ sen, cam bưởi, mè chứa các thành phần dinh dưỡng giúp tạo sữa nhiều cho em bé. Đặc biệt, nghệ được xem là loại thảo dược rất tốt đối với bà mẹ sau sinh. Dùng nghệ chế biến món ăn và thoa lên vết thương giúp liền sẹo rất tốt.

Thứ năm, chườm nóng để co dạ con

Sau sinh vùng đáy tử cung sẽ có một khối tròn nhỏ đó là tử cung co lại giúp sản phụ không băng huyết. Khối tròn này sẽ gây đau nhiều trong những ngày đầu và giảm dần cơn đau cũng như kích thước khối cầu trong những ngày sau sinh.

Cử nhân Linh cho rằng các mẹ sau sinh không nên chờm nóng lên khối tròn đó sẽ gây giãn cơ làm băng huyết gây nguy hiểm cho mẹ.

Nếu mẹ thấy đau nhiều nên nằm úp lại hoặc dùng vật nặng vừa phải như một chiếc gối nhỏ chèn lên bụng sẽ giúp giảm đau khá tốt.

K. Chi