Nam giới bụng bia có nên hút mỡ bụng?

Bác sĩ chuẩn bị tạo hình thành bụng cho nam giới

Mặc cảm vì bụng bia

Anh Trần Văn Khánh, sinh năm 1987 trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội, chia sẻ trước kia anh nặng 67 kg cao 1,7 mét. Tuy nhiên, từ ngày kết hôn ăn uống khác trước cộng với việc uống nhiều bia rượu khiến bụng anh càng ngày càng to. Bụng to khiến anh mặc cảm.

Dù là đàn ông, anh Khánh vẫn thấy thiếu tự tin. Nhiều lần mua áo sơ mi mặc cũng xấu. Anh Khánh có tập thể dục nhưng vòng bụng rất khó cải thiện.

Sau đó anh Khánh có tìm hiểu về hút mỡ bụng ở nam giới. Rất nhiều cơ sở quảng cáo có thể hút mỡ một lần là hết. Anh tìm đến một cơ sở thẩm mỹ ở Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bác sĩ tư vấn anh có thể hút mỡ sau đó tạo hình thành bụng cắt bỏ lớp da để tạo thành form người 6 múi. Nghe rất hấp dẫn với mức chi phí 70 -80 triệu đồng được thực hiện tại bệnh viện còn cơ sở thẩm mỹ chỉ là nơi tư vấn.

Tuy nhiên, khi về nhà bàn với vợ, vợ anh Khánh không đồng ý vì sợ biến chứng. Anh Khánh tâm sự “tôi là nam giới mà còn mặc cảm bụng bia mới thấu hiểu vì sao chị em phụ nữ lại thích hút mỡ như thế”.

Tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, PGS Nguyễn Hồng Hà – trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Việt Đức cho biết khoa từng cấp cứu một người đàn ông sau khi đi hút mỡ bụng tại cơ sở làm đẹp bên ngoài đã dẫn tới chảy máu thành bụng không cầm được. Bác sĩ Hà cho biết hiện nhu cầu làm đẹp ở nam giới cũng rất nhiều những khi làm đẹp bất kể nam hay nữ cũng phải tìm hiểu thật kỹ về phương pháp mình muốn làm đẹp, cơ sở làm đẹp có đủ an toàn hay không?

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đình Minh, trưởng Khoa phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ, Bệnh viện E trung ương, cho biết thủ thuật hút mỡ (liposuction) trong tạo hình thành bụng nói chung và hút mỡ các vùng trên cơ thể (mông, đùi, eo, bắp tay…) là thủ thuật thường quy được làm trong các khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tại Việt Nam và trên thế giới. Nguyên lý là đưa lượng dung dịch vào vùng cần hút mỡ để hút mỡ cùng dịch ra dễ dàng. Dùng que hút chuyên dụng để lấy mỡ sau khi đã đánh tan mỡ bằng cơ học, sóng rung, sóng siêu âm, hoặc lazer …

Đây là thủ thuật khá dễ làm, tính an toàn cao, đạt hiệu quả tốt về thẩm mỹ. Tuy nhiên, với nam giới cần rất đặc biệt lưu ý vấn đề an toàn khi đi hút mỡ bụng. Đàn ông hay có tình trạng tích mỡ nội tạng (mỡ mạc nối lớn), nếu tưởng lầm là mỡ bụng, đi hút sẽ rất nguy hiểm.

Mỡ thành bụng người bình thường dầy 1-3 cm tùy cơ địa, bác sĩ sẽ khám và đo độ dày bằng thước hoặc bằng siêu âm. Từ đó, bác sĩ sẽ so sánh tương quan độ dày mỡ thành bụng với các vùng khác trên cơ thể để quyết định có làm thủ thuật hút mỡ hay không.

Quan trọng nhất là phải phân biệt với việc to bụng cụ thể là mỡ của mạc nối (mạc bọc quanh ruột) có chứa rất nhiều mỡ làm bụng to lên. Mỡ trong nội tạng thì cần chế độ giảm béo, khi cần can thiệp các bác sĩ phẫu thuật tiêu hóa có thể làm 1 trong 2 cách sau: làm đai dạ dày hoặc cắt lấy mỡ mạc nối lớn bằng nội soi.

BS Minh khuyến cáo, nhu cầu hút mỡ làm đẹp là rất chính đáng và đây là một kỹ thuật an toàn. Khi làm đẹp thì không nên quá tin vào các quảng cáo trên mạng mà cần tới các bệnh viện có khoa thẩm mỹ để làm. Kỹ thuật nêu trên chỉ được thực hiện tại bệnh viện.

Thủ thuật này được chỉ định trong các trường hợp hút mỡ kèm theo tạo hình thành bụng, thừa mỡ dưới da tại các vùng eo, hông, lưng, cánh tay, đùi, nọng cằm…, hút mỡ để cấy ghép vào các vùng khác trên cơ thể.

Để ca hút mỡ bụng diễn ra an toàn, các bác sĩ có kinh nghiệm sẽ siêu âm đánh giá lớp mỡ thành bụng dày bao nhiêu. Ngoài ra, với các bệnh nhân lớn tuổi cần phải tầm soát các bệnh lý nền trước khi vào ca phẫu thuật hút mỡ bụng.

Khánh Chi