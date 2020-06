Theo bác sĩ Nguyễn Viết Hậu - Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, nắng nóng ảnh hưởng đến cơ chế điều hòa thân nhiệt, có thể làm cho nhiệt độ cơ thể tăng cao, con người lúc đó sẽ rơi vào tình trạng lơ mơ, chóng mặt và rối loạn ý thức, ảnh hưởng đến cả chức năng tim phổi, hệ thần kinh...

Khi thân nhiệt tăng, bệnh nhân ra mồ hôi nhiều khiến cơ thể bị mất nhiều nước, cộng thêm bị nóng do ánh mặt rời chiếu trực tiếp vào người khiến bệnh nhân dễ bị tổn thương nhiều cơ quan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Đối với cơ thể người, nhiệt độ ngoài trời thích nghi nhất là khoảng 25 độ C. Trong khoảng từ 20 độ C đến 30 độ C, cơ thể điều chỉnh thích nghi tốt là nhờ có hệ thống điều hòa thân nhiệt có trung tâm nằm ở vùng dưới đồ thị hoạt động cùng với các bộ phận khác (như da, các tuyến mồ hôi và các mạch máu) làm nóng và làm lạnh cơ thể bạn. Trung tâm này có chức năng giúp chúng ta thích nghi được với bất kỳ nhiệt độ nào, nhưng đến một ngưỡng nhiệt độ lạnh quá hay nóng quá cơ thể không thể điều chỉnh kịp do vượt quá khả năng hoạt động của trung tâm này.



Để điều hòa thân nhiệt, da có vai trò rất lớn vì lớp giữa của da (hay trung bì) tích lũy phần lớn nước của cơ thể. Khả năng điều chỉnh với sự thay đổi nhiệt độ cũng kém đi ở trẻ nhỏ (<4 tuổi), hoặc ở người già (>70 tuổi) hay người có nhiều bệnh lý đi kèm.

Chính vì vậy, để cơ thể thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ cần từ từ vì có thể ảnh hưởng tới sức khỏe.

Hãy dừng ngay nếu có 2 thói quen cực xấu này ngày nắng nóng

Thứ nhất, tắm gội ngay khi đi ngoài nắng về

Đối với một số phụ nữ có các triệu chứng bệnh lý thần kinh trước đó như đau đầu căng cơ, đau đầu Migraine... việc gội đầu trước khi đi ngoài nắng sẽ dễ gây ra đau đầu, chóng mặt là do nhạy cảm với thay đổi nhiệt độ đột ngột. Còn đối với người bình thường cũng không nên tắm ngay khi đi ngoài trời nắng về mà cần nghỉ ngơi.



Khi đi nắng về là lúc cơ thể đang có nhiệt độ khá cao, về nhà tắm ngay dẫn đến sự thay đổi nhiệt độ đột ngột thì trung tâm điều nhiệt phải hoạt động liên tục.

Chính vì thế, bác sĩ Hậu khuyên không được tắm ngay mà nên nghỉ ngơi, đợi khô mồ hôi khoảng 30 phút. Ngoài ra, cũng không nên tắm nhiều lần trong ngày để tránh việc cơ thể bị thay đổi nhiệt độ liên tục, không có lợi cho sức khỏe.

Thứ hai, ngồi vào quạt, điều hòa mát lạnh

Cảm giác đang ngoài đường nóng rát và đi vào trong phòng có điều hòa, quạt mát khiến bạn cảm nhận cảm giác thật tuyệt vời. Tuy nhiên, các bác sĩ lại cho rằng quạt và điều hòa có thể giúp hạ thân nhiệt cho cơ thể nhưng khi thân nhiệt đang cao ngồi trong phòng lạnh và trước quạt sẽ làm cho mạch bị co lại, gây nên hiện tượng cứng cổ, vai gáy…

Một số trường hợp có thể bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên do nóng lạnh đột ngột ngột. Để đảm bảo an toàn người dân cần lưu ý: Nếu đi trời nắng về nên nghỉ ngơi ở chỗ thoáng khí, bóng mát để hạ thân nhiệt xuống mức bình thường hoặc có thể bật quạt số nhỏ cho quay chứ không để gió quạt thẳng vào người.

Ngòi ra, việc di chuyển đột ngột từ môi trường có nhiệt độ cao sang môi trường có nhiệt độ thấp sẽ gây choáng cho cơ thể. Hơn nữa, khi vào phòng điều hòa, nhiệt độ không đủ cao để mồ hôi bốc hơi, mồ hôi dễ ngấm ngược lại gây cảm lạnh. Nguy hiểm hơn, việc các mạch máu bị co đột ngột dễ dẫn đến tăng huyết áp và nguy cơ đột quỵ.

BS Hậu cho biết những ngày nắng nóng, nhóm người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý sẵn cần chú ý tới sức khỏe. Đặc biệt, chăm sóc cơ thể thật tốt như uống nước thường xuyên, bổ sung hoa quả để đủ lượng vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, và đặc biệt tránh ra nắng từ khoảng 10h-16h bởi đây là thời điểm nắng gắt, tia tử ngoại cao dễ gây ra say nắng, sốc nhiệt, đột quỵ, phù do nắng nóng.

Phương Thúy