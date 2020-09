Tin Sugar Baby con nhà lành, Sugar Dady nhận kết đắng

Sugar Baby, Sugar Dady run rẩy nhận trái đắng (Ảnh minh họa)

Tưởng gái con nhà lành

Kinh tế phát triển đồng nghĩa với đại gia ngày càng nhiều và phong trào Sugar Dady- Sugar Baby cũng nhanh chóng trở thành xu hướng thịnh hành của những quý ông lắm tiền, nhiều của. Tuy nhiên, liệu các Surga Baby có an toàn cho các quy ông hay không?.

Chia sẻ với phóng viên, TS. BS Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng khoa Nam học và Y học giới tính BV Đại học Y Hà Nội kể về một trường hợp là một Shark kinh tế thành đạt, có vị trí từng cầu viện bác sĩ.

Theo đó, cách đây vài ngày, người đàn ông trung niên giầu có và thành đạt ấy bước vào phòng khám. Sau vài lời giới thiệu sơ qua về bản thân rằng quen người ấy, người nọ có vai vế trong xã hội, anh bắt đầu phàn nàn về các triệu chứng bệnh tật của mình.

Người đàn ông này kể, một hai tuần nay anh luôn cảm thấy ngứa và nóng rát trong đường đi tiểu. Buổi tối ngày hôm trước xuất hiện tiểu buốt tiểu dắt. Khi bác sỹ hỏi về chuyện tình dục có an toàn hay không, anh tự tin trả lời “ rất an toàn”.

Anh kể ngoài vợ ra, anh có một Sugar Baby con nhà lành. Giá cả chi cho cô không đến 30 ngàn đô nhưng thấp hơn không là mấy. Hai người cũng đã quan hệ với nhau trong thời gian dài mà anh cũng chẳng dùng bao cao su cứ “chân trần mà chiến”.

“Chẳng hiểu con nhà lành kiểu gì mà lại làm dương vật của anh “lanh tanh bành” như thế khi vuốt dọc niệu đạo thì một dòng mủ vàng đặc sệt chảy ra. Chúng tôi đã lấy dịch này làm xét nghiệm thì phát hiện đó là những vi khuẩn song cầu hình hạt cà phê nằm trong và ngoài tế bào”, TS. BS Hoài Bắc kể lại.

Khi bác sĩ thông báo bệnh nhân bị viêm niệu đạo do vi khuẩn lậu, người đàn ông ấy run rẩy, vã mồ hôi, miệng lẩm bẩm “già rồi còn bị con nít nó lừa”.

“Đáng lo ngại hơn khi vợ anh cũng đang mang thai, nguy cơ bị viêm đường sinh dục do chính chồng mình gây nên.Thậm chí viêm nhiễm đó có nguy cơ gây ảnh hưởng tới chính đứa con của anh còn trong bụng mẹ”, BS Hoài Bắc cảnh báo.

Bệnh lây truyền qua đường tình dục có nguy cơ lây nhiễm tràn lan

Vị trưởng khoa Nam học cảnh báo, nguy cơ lây nhiễm các tác nhân truyền qua đường hoạt động tình dục xảy ra với bất kỳ ai, bất kỳ khi nào nếu chúng ta không tuân thủ nguyên tắc tình dục an toàn: Chung thủy một đối tác và biết dùng bao cao su đúng cách. Ngoài ra, khả năng lây nhiễm tác nhân gây bệnh tăng theo số đối tác tình dục mà họ có. “Thông thường một “đại gia” càng giầu sẽ có nhiều Sugar Baby cùng một lúc. Ngược lại những Sugar Baby càng trẻ, chân càng dài thì sẽ có nhiều Dady một lúc. Chính điều này làm cho những bệnh lý lây truyền qua đường tình dục phổ biến như lậu, Chlamydia, giang mai, HPV có cơ hội lây nhiễm tràn lan trong cộng đồng.

Những bệnh lý này đôi khi có biểu hiện từ rất sớm nhưng cũng có thể tiềm ẩn trong cơ thể người mắc từ một vài tháng đến một vài năm. Điều này thường làm cho các quý ông tự tin và chủ quan khi bạn tình “không có biểu hiện gì” nên các biện pháp an toàn tình dục thích hợp đã không được áp dụng”, BS Hoài Bắc cảnh báo.

Hậu quả của các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục có thể gây ra những vấn đề về sức khỏe, những bệnh lý mạn tính như HPV, herpes hoặc thậm chí HIV. Ngoài ra, có còn ảnh hưởng rất nhiều tới tình cảm, tâm lý của người bị ngoại tình như căm giận, lo âu, trầm cảm hoặc tệ hơn là tự tử. Có nhiều trường hợp thương tâm khi người mẹ còn đem theo cả con cái của mình từ biệt cõi đời khi biết chồng ngoại tình. Do đó, TS. BS Nguyễn Hoài Bắc khuyến cáo “chung thuỷ một vợ, một chồng là cách tốt nhất không mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục đồng thời giữ được hạnh phúc gia đình bền vững.

“Một nghiên cứu được thực hiện tại Mỹ cho thấy những người trong mối quan hệ bất chính có tỷ lệ sử dụng các biện pháp an toàn thấp hơn so với những người có nhiều đối tác nhưng không ở trong một mối quan hệ ràng buộc nào. Nguyên nhân có thể do những người ngoại tình thường có xu hướng tìm các trải nghiệm mới lạ hơn là chỉ để thỏa mãn các nhu cầu về tình dục”, TS. BS Nguyễn Hoài Bắc nói.

Hải Phong