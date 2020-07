Kinh hoàng dây diều cứa đứt cổ người đàn ông

Trò chơi thả diều là khá thú vị, nhất là đối với trẻ nhỏ thì khi cánh diều no gió bay cao, bay xa luôn mang lại nhiều niềm vui, tiếng cười, sự thích thú cho các em. Nếu như mọi người chơi trò thả diều tại những bãi đất rộng, với khoảng trống mênh mông thì chẳng có gì đáng nói, nhưng trên thực tế vẫn có không ít bạn trẻ, các nhóm chơi thả diều tại các khu vực không gian chật hẹp, vướng nhà cao tầng, cây cối…, thậm chí là với các đường dây tải điện chạy ngang dọc trên không trung…

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang tiếp nhận bệnh nhân nam 56 tuổi quê quán Việt Tiến, Việt Yên, Bắc Giang, vào viện với tình trạng nguy kịch do dây diều cắt ngang vùng cổ.

Khám kiểm tra thấy bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, khó thở nhiều. Vùng cổ có vết thương phức tạp 12 X 3 cm, vỡ sụn nhẫn giáp, đứt hoàn toàn khí quản, chảy máu nhiều vùng tổn thương. Bệnh nhân được hồi sức tích cực, làm các xét nghiệm cần thiết. Trên phim chụp cắt lớp vi tính vùng cổ thấy hình ảnh mất liên tục sụn khí quản ngang mức C6/7, tụ khí phần mềm vùng cổ, không thấy hình ảnh tổn thương xương cột sống cổ do chấn thương.

Kíp trực ngoại cấp cứu do các bác sỹ Nguyễn Sỹ An trưởng tua trực, bác sỹ Lê Minh Thanh trưởng khoa Tai mũi họng, bác sỹ Dương Sơn Tùng, bác sỹ Nguyễn Văn Linh đã hội chẩn chớp nhoáng, khẩn trương bảo vệ thông khí, mở nội khí quản phía dưới tổn thương, hồi sức chuyển bệnh nhân nhanh vào phòng mổ phẫu thuật cấp cứu. Nhờ sự tận tâm tận tình, đặc biệt là các bác sỹ chuyên môn cao của đội ngũ y bác sĩ cấp cứu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang đã giữ lại được mạng sống cho người bệnh.

BS CK II Lê Sỹ An, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân cho rằng bệnh nhân đã rất may mắn khi dây diều làm đứt phức tạp khí quản, tổn thương chỉ còn cách hai động mạch cảnh vài mm. Nếu tổn thương chỉ sâu hơn vài mm, tính mạng bệnh nhân sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Được biết, sau 12 ngày chăm sóc tích cực tại khoa hồi sức tích cực, khoa ngoại, bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện vào ngày 28.4.2020

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo, tuyệt đối không thả diều gần khu vực đường quốc lộ, cao tốc tránh gây nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông qua lại., không thả diều gần khu đường trạm điện, đường điện cao thế gây chập cháy, điện giật nguy hiểm. Đồng thời bà con khi di chuyển qua khu vực có nhiều diều thả cần chú ý quan sát tránh các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra…

Đáng lưu ý, việc chơi thả diều trong những khu vực có đường dây điện chạy gần đó là hết sức nguy hiểm, bởi khi cánh diều theo gió bay lên cao, bay ra xa chúng ta sẽ không thể kiểm soát nổi, không thể lường trước được việc diều có thể bị gió đẩy cuốn, vướng vào đường dây điện.

Với những đường dây tải điện hạ thế có vỏ nhựa, cao-su bọc bên ngoài còn đỡ, còn với những đường dây tải điện cao thế, dây trần, một khi diều vướng phải sẽ gây nên sự cố chập cháy, làm đứt dây điện, làm mất điện lưới và ảnh hưởng tới sản xuất, sinh hoạt của cả một khu vực dân cư rộng lớn. Thêm nữa, hiểm họa khi diều vướng dây điện cũng tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người chơi thả, nếu nhẹ thì bị bỏng, thương tích, còn nặng thì khó bảo toàn được tính mạng…

Khoản 3, Ðiều 4, Nghị định 14/2014/NÐ-CP ngày 26-2-2014 quy định chi tiết thi hành Luật Ðiện lực về an toàn điện đã nêu rõ: Cấm thả diều, vật bay gần công trình lưới điện cao áp có khả năng gây sự cố lưới điện. Nghị định 134/2013/NÐ-CP cũng quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, trong đó khoản 1, Ðiều 15, Nghị định 134/2013/NÐ-CP về vi phạm quy định về an toàn điện với người thả diều gây chập cháy điện bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, tùy theo mức độ thiệt hại mà người thả diều gây ra.

N. Huyền