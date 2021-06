Người đàn ông 43 tuổi bất tỉnh, liệt nửa người trong nhà tắm do thói quen nhiều người mắc trong mùa hè

Bệnh nhân khi được đưa đến viện

Ngày 27/5 Khoa Cấp cứu - Bệnh biện đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận bệnh nhân C.T.M, 43 tuổi chuyển đến từ Trung tâm Y tế huyện Nguyên Bình trong tình trạng bất tỉnh, da tím tái, mạch yếu.

Theo lời kể của người nhà, bệnh nhân có tiền sử khoẻ mạnh, khoảng 4 ngày nay do công việc bận rộn, thường xuyên thức khuya.

Khoảng 0 giờ ngày 27/5 bệnh nhân có đi tắm, trong lúc đang tắm xuất hiện đau đầu, liệt 1/2 người phải và bất tỉnh.

Được người nhà đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện và được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện tỉnh.

Sau khi thăm khám, làm các kỹ thuật cấp cứu, các xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán: Ngừng tuần hoàn/Tai biến mạch máu não.

Được các y bác sỹ khẩn trương hồi sức cấp cứu tích cực, sau 20 phút bệnh nhân có tim đập rời rạc, tình trạng nặng nề, tiên lượng rất xấu gia đình xin đưa bệnh nhân về.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên tử vong sau tắm khuya. Trước đó, sự ra đi của diễn viên hài Anh Vũ do đột quỵ và tử vong sau khi tắm đêm hay Vlogger nổi tiếng Toàn Shinoda đột ngột qua đời sau khi tắm đêm.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từng cấp cứu cho một nữ bệnh nhân 27 tuổi ở Vĩnh Phúc bị đau đầu dữ dội sau khi tắm xong vào khoảng 22 giờ. Bác sĩ Nguyễn Văn Tuyến, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, khi tắm khuya, huyết áp thay đổi đột ngột, gây ra các hậu quả nghiêm trọng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Cùng với đó, khi tắm, nhiệt độ cơ thể cũng thay đổi, tạo áp lực gây vỡ động mạch hoặc các mao mạch.

Một số bác sĩ cho rằng tắm khuya không hẳn là nguyên nhân gây đột quỵ nhưng có thể là một yếu tố thúc đẩy quá trình phát bệnh.

Theo đó, việc dẫn đến đột quỵ sau khi tắm khuya chủ yếu là do bệnh nhân đã bị sẵn một hoặc nhiều bệnh lý cao huyết áp, tim mạch, mỡ máu cao, một số bệnh lý nền nguy hiểm khác. Do đó, khi kết hợp với những thay đổi trong quá trình tắm khuya, biểu hiện của bệnh sẽ trở nên dữ dội hơn.

Đang ăn cơm bỗng nhiên đau đầu, chảy máu não ồ ạt Bà Hà Thị T (56 tuổi, Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ) đang ăn cơm bỗng dưng đau đầu, mất ý thức và khi vào cấp cứu bác sĩ cho biết bà bị chảy máu não.

Các Bác sỹ khoa Cấp Cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, tắm khuya làm tăng nguy cơ đột qụy cùng những biến chứng vô cùng nguy hiểm khác. Tắm đêm vì bất kỳ lý do gì vẫn tiềm ẩn nguy hiểm với nguy cơ đột qụy, việc tắm đêm dễ dẫn đến tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim cấp hoặc cơn đau thắt ngực.

Trong những ngày hè nóng nực, công việc bận rộn, nhiều người thường có thói quen tắm khuya. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng việc tắm khuya, kể cả khi tắm bằng nước nóng tiềm ẩn nhiều nguy có cho sức khỏe, nhất là ở những người huyết áp thấp, huyết áp không ổn định có thể xuất hiện hiện tượng thiếu máu não nghiêm trọng, dẫn đến bất tỉnh, hôn mê, khả năng tử vong cao.

Lý do là bởi, nhiệt độ ban đêm thường hạ thấp cùng với nhiệt độ nước tắm không phù hợp cơ thể sẽ tự điều chỉnh bằng cách co mạch hoặc giãn mạch để giữ nhiệt hoặc thoát nhiệt. Khi mạch máu não bị co lại đột ngột sẽ dễ gây ra đột quỵ do nhồi máu não hoặc mạch vành co thắt đột ngột có thể gây ra nhồi máu cơ tim cấp dẫn tới đột qụy.

Các bác sĩ khuyến cáo để phòng tránh những rủi ro nêu trên hiệu quả nên tạo thói quen tắm sớm nhất là trong những ngày nắng nóng cơ thể dễ mệt mỏi, giảm sức chống chịu.

Thời điểm tốt nhất để tắm nên vào buổi sáng hoặc buổi tối trước 20 giờ, tuyệt đối không tắm sau 23 giờ.

Từ 19 giờ tối trở đi nếu có gội đầu nên gội bằng nước ấm và sấy thật khô tóc trước khi ngủ, tránh dội nước lên người hoặc trên đầu xuống một cách đột ngột vì sẽ khiến cơ thể bị hạ nhiệt đột ngột dễ gây nguy cơ đột qụy.

Để tắm một cách khoa học, khi trời lạnh nên làm quen với nhiệt độ bằng cách đưa nước từ chân dần lên hai tay và sau đó mới tới toàn thân.

Với những người có bệnh lý đau thắt ngực do co thắt mạch vành, khi tắm đêm dễ xảy ra cơn đau thắt ngực do mạch vành co thắt quá mức, ngoài ra tắm đêm còn có thể gây ra tình trạng nhiễm trùng phổi, nhiễm vi-rút, cảm cúm... đặc biệt ở những người đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai...

Ngoài ra, nên dành thời gian để chơi thể thao hay những hoạt động thể chất. Tập luyện thể thao giúp chúng ta có sức đề kháng cao và chống chọi được nhiều bệnh tật hơn. Ngay sau khi tập, cơ sẽ thể nóng lên và khiến bạn muốn vào phòng tắm ngay.

Nhưng bạn cần nghỉ ngơi 15 phút sau khi tập thể thao để hạ nhiệt và tắm bằng nước ấm là cách thích hợp để bảo vệ sức khỏe, hạn chế được thói quen tắm muộn nếu chăm chỉ rèn luyện.

Đặc biệt các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân không nên tắm lúc quá no, uống bia rượu. Khi vừa bước ra từ buồng tắm không nên nằm quạt hoặc điều hòa, đặc biệt với người lớn tuổi, phụ nữ có thai, trẻ em và những người có bệnh lý mãn tính về tim mạch hay xương khớp.

N. Huyền