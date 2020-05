'Đeo trang sức' cho cậu nhỏ, chưa kịp vui đã phải tháo vội

Không ít những đấng màu râu luôn mặc cảm về khả năng “yêu” của mình. Có những chàng trai dù đang ở độ tuổi sung sức nhất cũng không thoát khỏi guồng mặc cảm đó và họ tìm đủ mọi biện pháp để tăng kích cỡ cho “cậu nhỏ”.

Nhiều người đã tìm các thông tin cải thiện kích thước dương vật. Hiện nay có nhiều phương pháp đang được phái mạnh truyền tai nhau để cải thiện vấn đề này, một trong những phương pháp là đeo khuyên hoặc gắn bi vào dương vật.

Phương pháp gắn bi dương vật (hay còn gọi là đeo bi, cấy bi, găm bi….) là thủ thuật can thiệp trực tiếp bằng ngoại khoa đưa những viên bi vào bên trong da dương vật, để tăng khoái cảm, tăng kích thước của dương vật.

Những viên bi được nhiều quý ông lựa chọn để gắn vào cậu nhỏ

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung – trung tâm Y tế Thái Hà cho biết, bà từng gặp nhiều ca tai biến do sử dụng các loại bi găm vào của quý.

Thậm chí, có trường hợp nam giới vào bệnh viện với hình ảnh tổn thương nặng nề ở cậu nhỏ do gắn 6, 7 viên bi sắt vào thân dương vật với hi vọng trở thành những người hùng phòng the.

Hậu quả, bênh nhân phải vào gỡ bi và bị tổn thương nặng nề ở vùng sinh sản do bị áp xe.

Bác sĩ Dung cho biết đeo trang sức cho của quý để thể hiện với bạn gái cũng khiến không ít phụ nữ chưa qua sinh nở, âm đạo chưa đủ rộng thì chính kích thước không tương xứng giữa dương vật và âm đạo đã làm tổn thương vùng niêm mạc. Nhiễm trùng bắt đầu từ vết xây xước này dẫn đến viêm nhiễm phụ khoa. Bác sĩ Dung khuyến cáo việc cấy bi hết sức cẩn trọng.

Tại bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ cũng thường xuyên gặp các nạn nhân bị tai nạn phòng the do thủ phạm là những viên bi gây ra. Ví dụ như trường hợp của bệnh nhân N.T.A (25 tuổi) tới khám ngày 24/4 với lí do: đau tức sưng nề, chảy dịch tại thân dương vật làm cho thanh niên này cảm giác rất khó chịu. Khi khai thác tiền sử, các bác sĩ biết được “thủ phạm” gây nên tình trạng nhiễm trùng đó là do thủ thuật cấy bi vào thân dương vật của người bệnh tại phòng khám tư cách đây 10 ngày.

Sau quá trình thăm khám,người bệnh được các bác sĩ của Trung tâm Nam học chẩn đoán nhiễm trùng tại vị trí cấy bi và có chỉ định tháo bi, cắt lọc làm sạch tổ hoại tử để ngăn tình trạng nhiễm trùng diễn biến nặng hơn gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe nam giới về sau. Ngay trong ngày, người bệnh đã được tiến hành phẫu thuật.

Các bác sĩ phải tháo bi cho bệnh nhân

ThS.BS Bùi Văn Quang, người trực tiếp thực hiện ca mổ trên cho biết: Người bệnh có 02 viên bi được cấy vào thân dương vật sát quy đầu; tại vị trí đặt bi bị nhiễm trùng, chảy nhiều dịch mủ.

Bác sĩ Quang đã tiến hành phẫu thuật lấy bi, lấy dịch mủ nuôi cấy làm xét nghiệm vi sinh, cắt lọc, làm sạch tổ chức nhiễm trùng. Sau mổ, nam thanh niên được điều trị kháng sinh tích cực, thay băng và theo dõi tình trạng vết mổ hàng ngày. Sau mổ 2 ngày tình trạng người bệnh đã ổn định và được xuất viện.

PGS.TS. Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam Học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: Sự nhiễm trùng trên thường là do trong quá trình phẫu thuật, dụng cụ không đảm bảo cũng như không tuân thủ tốt các quy tắc vô khuẩn hoặc quá trình chăm sóc vết thương sau phẫu thuật không tốt.

Qua đây, PGS.Nguyễn Quang cũng đưa ra lời khuyên nam giới không nên “đặt bi” vào dương vật nếu không cần thiết vì ngoài những nguy cơ do phẫu thuật gây ra như nguy cơ nhiễm trùng vết mổ nêu trên thì còn nhiều nguy cơ khác có thể xảy ra như bị dị ứng với dị vật ngoài, gây vướng víu, đau đớn cho cả bản thân và bạn tình,…

Ngoài ra, khi cần phải tiến hành bất cứ can thiệp y khoa nào, người bệnh cũng nên chọn những cơ sở khám chữa bệnh uy tín, quy chuẩn, có vật tư - trang thiết bị máy móc hiện đại, đầy đủ để tránh những trường hợp đáng tiếc như trên.

Khánh Chi