Không muốn là một trong số hơn 23.000 người Việt chết mỗi năm, quý ông hãy làm điều này

Choáng với lá phổi đen xì của một bệnh nhân hút thuốc lá suốt 30 năm



26.262 ca mắc mới, 23.797 người tử vong

Theo thông tin từ BV K, tại Việt Nam ung thư phổi đứng thứ hai trong 10 loại ung thư thường gặp trên cả hai giới, chỉ sau ung thư gan. Năm 2020, ung thư phổi là nguyên nhân gây tử vong cho 23.797 người Việt; cũng trong năm vừa qua, nước ta ghi nhận 26.262 ca mắc mới ung thư phổi.

Ung thư phổi là căn bệnh đáng lo ngại, nhưng nếu phát hiện sớm thì bạn có thể được bác sỹ đưa ra các phương pháp điều trị hiệu quả hơn rất nhiều.

Ung thư phổi là loại ung thư thường gặp và ngày càng có xu hướng gia tăng. Gần đây, bệnh xuất hiện ở những người trẻ tuổi nhiều hơn, chiếm tỷ lệ 14,4% tổng số ung thư các loại tính chung trên toàn thế giới.

Ung thư phổi xảy ra khi các tế bào bình thường ở phổi biến đổi thành tế bào bất thường và không tuân theo sự kiểm soát của cơ thể. Ung thư phổi được chia ra thành hai loại chính là ung thư phổi không tế bào nhỏ (khoảng 80%) và ung thư phổi tế bào nhỏ (khoảng 20%), trong đó ung thư phổi tế bào nhỏ tiến triển nhanh hơn.

Ở Việt Nam, ung thư phổi là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở cả hai giới. Ở giai đoạn sớm, bệnh thường không có triệu chứng nhưng ở giai đoạn muộn hơn, người bệnh có thể có các triệu chứng ho khan, ho ra máu, hay ho có đờm; đau ngực; khó thở; khàn tiếng; đau đầu (khi di căn não) hoặc phù mặt, cổ và tay (khi tĩnh mạch lớn ở ngực bị chèn ép).

Nếu khối u ở đỉnh phổi, người bệnh có thể có các triệu chứng sau: Đau ở tay, vai, hoặc cổ; Sụp mí mắt, nhìn mờ, nửa mặt bị đỏ; Yếu hoặc liệt tay.

Các bác sĩ cũng lưu ý, tất cả các triệu chứng trên có thể do các nguyên nhân khác ngoài ung thư phổi. Nhưng khi người bệnh có các triệu chứng trên, hãy đi khám tại các cơ sở chuyên khoa để được bác sỹ khám, tư vấn bệnh.

Bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa

BsCKII.Nguyễn Minh Trí, Trưởng khoa Ung bướu BVĐK tỉnh Bình Định cho biết, hút thuốc lá là nguyên nhân chính gây UTP, có 90% bệnh nhân bị UTP là do hút thuốc lá, 90% bệnh nhân UTP hút thuốc lá hơn 10 điếu/ngày trong 20 năm. Tỷ lệ UTP gia tăng tỷ lệ thuận theo số năm hút thuốc và số lượng thuốc hút mỗi ngày.

Những người nghiện thuốc lá có nguy cơ mắc UTP cao gấp 20 - 40 lần so với người không hút. Tiếp xúc lâu dài với khói thuốc thụ động cũng làm tăng nguy cơ. UTP thường gặp nhiều nhất ở tuổi 50-75 tuổi, dưới 40 ít gặp và trên 75 tuổi tỷ lệ cũng thấp. UTP rất thường gặp ở các nước công nghiệp phát triển, ở thành thị số người bị UTP nhiều gấp 5 lần ở nông thôn.

Những công nhân tiếp xúc với bụi silic có nguy cơ cao bị UTP. Ngoài ra, có những yếu tố nguy cơ khác liên quan đến UTP như: làm việc tiếp xúc tia phóng xạ, thợ mỏ đá và uranium, thợ mỏ than, dầu mỏ, niken, crom, khí than. Ô nhiễm môi trường cũng có vai trò gia tăng UTP.

Do đó, cách tốt nhất để phòng ngừa ung thư phổi là không hút thuốc lá, do người hút thuốc lá có nguy cơ mắc ung thư phổi cao hơn rất nhiều (khoảng 20 lần) so với người không hút thuốc lá. Nếu bạn vẫn còn hút thuốc, hãy bỏ thuốc vì chúng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

Ngoài ra các bác sĩ BV K cũng khuyến cáo chế độ dinh dưỡng hợp lý, bổ sung nhiều vitamin, rau xanh, củ quả; đặc biệt xây dựng bài tập, vận động, sinh hoạt cá nhân hợp lý sẽ giúp bạn phòng ngừa căn bệnh này và đừng quên tầm soát ung thư phổi hàng năm để kiểm tra, phát hiện và điều trị kịp thời.

N. Huyền