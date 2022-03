Làm theo clip trên mạng để tự 'sung sướng', thanh niên Hà Nội nhận cái kết không thể đắng hơn

Ngày càng xuất hiện nhiều kênh, đoạn clip hướng dẫn kinh nghiệm quan hệ tình dục, thủ dâm trôi nổi thu hút người trẻ tuổi. Hệ quả có thanh niên đã phải ôm “súng” lao đến viện…

Cậu nhỏ sưng nề vì học thủ dâm theo Youtube

Bên cạnh các kênh Youtube với những chủ đề quen thuộc như ẩm thực, trò chơi thì vấn đề giới tính cũng được nhiều người quan tâm, tìm hiểu.

Trong số này có một Youtuber tên Đ.C đang khiến cộng đồng mạng chú ý với những vlog làm về giới tính cho các bé nam. Đặc biệt trong đó có những clip với đề tài tự xuất tinh (thủ dâm) cho bé trai 14 đến 16.

Chủ đề này được khá nhiều người quan tâm. Trong clip, Đ.C lấy hình minh họa là một chiếc chai nhỏ và làm các động tác hướng dẫn cách tự xuất tinh (thủ dâm).

Việc làm này khiến nhiều bậc phụ huynh phản đối, tuy nhiên, khá nhiều bạn trẻ tỏ ra thích thú bởi chủ đề tuy không quá mới lạ nhưng cách truyền tải lại rất mạnh dạn và đánh trúng tâm lý hay e ngại hỏi han của họ.

Việc sản xuất ra những clip Tik Tok, những video xuất hiện trên Youtube do những người không có kinh nghiệm hoặc nôn nóng câu view gây ra nhiều hệ luỵ khi giới trẻ học theo. Bởi ở các trang mạng xã hội có tính tự do cao do tính tìm kiếm dễ dàng và tuổi teen lại quá tò mò thì chỉ cần một click chuột và gặp những clip như vậy thì lợi bất cập hại, hậu quả khôn lường.

TS.BS. Nguyễn Đình Liên, Trưởng Khoa Phẫu thuật Thận - Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E cho phóng viên Infonet biết, ông từng cấp cứu cho một bệnh nhân do học thủ dâm qua Youtube.

Đó là trường hợp Nam (25 tuổi, Hà Nội) nhập viện do tự sướng sau khi xem Youtube trên mạng.

Người đàn ông này đã lấy vỏ bút bi đưa vào dương vật để tự kích thích. Trong quá trình tự sướng, không may dị vật chui sâu vào niệu đạo, bệnh nhân không thể lấy ra được. Ngại, xấu hổ nên bệnh nhân tự mua thuốc về uống với hi vọng dị vật sẽ thoát ra ngoài.

Trái với mong muốn của bệnh nhân, tình trạng khó chịu, đau đớn càng tăng dần đến mức “cậu nhỏ” của bệnh nhân sưng nề. Không thể chịu được, lúc này bệnh nhân mới chịu vào viện cấp cứu.

Sau khi thăm khám, bác sĩ Liên thấy, Nam bị tổn thương niệu đạo do dị vật và được can thiệp nội soi ngược dòng để lấy ra dị vật là nửa vỏ bút bi dài khoảng 4 cm.

“Trường hợp này, nếu không được can thiệp kịp thời có thể dẫn tới hẹp niệu đạo, rò nước tiểu, thậm chí rách và nhiễm trùng niệu đạo. Để lâu dài, bệnh nhân bị rối loạn cương dương, ảnh hưởng đến chức năng tình dục và sức khỏe sinh sản sau này”, BS Liên nhấn mạnh.

Nguy hại khôn lường

Theo chuyên gia, thủ dâm được xem là hành vi thay thế cho những khi ham muốn tình dục không được đáp ứng và tránh lây các bệnh xã hội trong điều kiện hiện nay. Tuy nhiên, thủ dâm cũng cần biết cách và khoa học.

Đối với những người trưởng thành, nam giới thủ dâm đạt được khoái cảm là xuất tinh, còn nữ giới được lên đỉnh. Nhưng đừng nên lạm dụng quá nhiều, lâu dần sẽ mất cảm giác quan hệ thực thụ thậm chí để lại những hậu quả khôn lường.

Theo đó, việc quá lạm dụng thủ dâm, đặc biệt là học theo trên mạng những cách làm không có cơ sở khoa học sẽ gây ra tác hại rất lớn đối với sức khỏe tình dục, có thể dẫn đến rối loạn chức năng tình dục, biểu hiện rõ rệt thông qua chứng bệnh xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, nghiêm trọng hơn có thể làm liệt dương.

Nguyên nhân dẫn tới các bệnh trên là do khi thủ dâm với tần suất dày, trung ương thần kinh luôn bị kích thích ở trong trạng thái hưng phấn liên tục, tạo nên sự ức chế. Tình trạng này lặp đi lặp lại ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

Sự cương cứng của cậu nhỏ được điều khiển bởi trung khu thần kinh cảm giác, nếu cơ quan này ở trong trạng thái hưng phấn liên tục còn có thể dẫn tới rối loạn cương dương, liệt dương, làm giảm sự hưng phấn và có thể mất khoái cảm trong giao hợp, lãnh cảm.

Thủ dâm nhiều có thể dẫn tới suy nhược thần kinh, biểu hiện ra bằng cảm giác mệt mỏi, căng thẳng, trí nhớ giảm sút, khó tập trung, có cảm giác chóng mặt, mất ngủ. Ngoài ra lạm dụng thủ dâm cũng dẫn tới suy thận, bởi thận đóng góp vai trò rất quan trọng trong chuyện chăn gối của đấng mày râu. Tình trạng này cũng có thể dẫn tới nguy cơ vô sinh vì lượng tinh trùng luôn bị giảm đi nhiều so với người bình thường, từ đó ảnh hưởng tới cơ quan sản xuất tinh trùng, làm cho chất lượng tinh trùng ngày càng yếu đi dẫn tới khó thụ thai.

