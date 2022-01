Thử “của lạ”, ông chồng thất vọng vì chẳng bằng “tạ cái quen”

Buồn chán vì mỗi lần động vào vợ lại cau có đẩy ra khiến anh Đ. chán nản và dần cũng chẳng còn muốn gần gũi vợ. Nhiều lần anh dắt xe đi ra đường muốn tranh thủ xả ức chế nhưng cũng chẳng được như mình mong muốn.

Anh Nguyễn Ngọc Đ, 36 tuổi, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ hai vợ chồng anh 5 năm đầu của hôn nhân rất mặn nồng. Chỉ từ khi chuyện sinh thêm con giữa hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung dẫn đến chuyện chăn gối cũng thay đổi. Vợ anh không đồng ý cho chồng chạm vào người. Dù nằm chung giường, ham muốn nhiều nhưng cứ muốn gần thì vợ lại cau có đẩy ra khiến anh Đ dần dần mất dần cảm xúc.



Nhiều lần ức chế, khó chịu anh Đ lấy xe đi ra ngoài đường, dạo vài vòng để giải tỏa. Một lần không kìm chế được, anh đã “bóc bánh trả tiền”. Nhưng trái với tưởng tượng, anh rơi vào cảm xúc lo lắng, mệt mỏi, không có hứng thú như ân ái với vợ. Cảm giác lo lắng, chán chường sau 'cú liều' khiến anh không những không thoải mái mà còn buồn bực hơn, hoàn toàn không như người ta nghĩ "đàn ông thèm của lạ", thử rồi mới thấy chẳng bằng cái quen.

Thử “của lạ” ông chồng ngỡ ngàng vì thực sự chẳng bằng “tạ cái quen””

Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Liên – Trưởng khoa Thận tiết niệu và nam học, Bệnh viện E, nhiều quý ông than phiền họ không tìm được cảm xúc với “của lạ”, nó hoàn toàn không giống cảm xúc với người mình yêu.



Dân gian thường nói “1 cân của lạ bằng 1 tạ cái quen” nhưng không phải cứ quan hệ tình dục với người lạ là sẽ ham muốn nhiều, sẽ kéo dài được cuộc yêu. Tình dục xuất phát từ tình yêu sẽ khác hoàn toàn - BS Liên cho biết.



BS Liên cũng giải thích thêm do tâm lý lo sợ của đàn ông khi quan hệ tình dục với người ngoài vợ, thậm chí 'bóc bánh trả tiền' với gái mại dâm, sợ lây bệnh, không có tình cảm gắn bó nên chuyện ấy cũng chỉ làm theo bản năng.



Có rất nhiều bệnh nhân tìm tới bác sĩ Liên chia sẻ rằng họ từng ra ngoài tìm của lạ do ở nhà vợ không đáp ứng được, nhưng khi ra ngoài thì cảm xúc cũng không thể bằng ở nhà.



Hơn nữa, quan hệ tình dục ngoài luồng tiềm ẩn vô cùng nhiều bệnh có thể lây qua đường tình dục như bệnh lậu, bệnh sùi mào gà, giang mai, heppes, HIV...



Dù đàn ông quan hệ tình dục có sử dụng biện pháp phòng hộ là bao cao su thì nguy cơ vẫn rất lớn bởi vì quan hệ tình dục tiếp xúc rất nhiều, bao cao su chỉ bảo vệ được 1 phần nào đó. Nếu quan hệ cả đường miệng thì cũng có thể gây nhiều bệnh tình dục qua đường miệng. Thậm chí có nhiều người sau khi quan hệ tình dục với gái mại dâm bị rách bao cao su đã rất lo lắng gọi cầu cứu bác sĩ.



Để vợ chồng hài hoà, giảm ham muốn của lạ của người chồng, tốt nhất hai vợ chồng duy trì đời sống tình dục đều đặn vừa giúp giảm căng thẳng, vừa an toàn cho cả hai vợ chồng. Người vợ không nên vì quá bận việc gia đình mà bỏ bê chuyện phòng the. Khi đã đều đặn đầy đủ thì chắc chắc sẽ không còn nhiều quý ông ra ngoài 'tìm của lạ' - BS Liên cho biết.



Khánh Chi