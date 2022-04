Tiểu ra máu cục sau khi làm 'chuyện ấy', người đàn ông hoảng hốt đến lạnh sống lưng

Sau giây phút 'lên đỉnh', người đàn ông 41 tuổi lạnh người, hoảng hốt khi thấy tinh dịch đầy máu, nước tiểu màu đỏ. Dù 'nhịn' 2 tuần sau mới quan hệ lại nhưng lần này anh tiểu ra cả máu cục...

Khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E Hà Nội vừa tiếp nhận trường hợp mắc bệnh lý rất hiếm gặp khi xuất tinh ra máu, tiểu ra máu sau khi quan hệ tình dục.

Đó là trường hợp nam bệnh nhân 41 tuổi ở Hà Nội từng bị xuất tinh ra máu, tiểu ra máu sau khi quan hệ tình dục. Điều đáng lưu ý, theo Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, do bệnh nhân không cảm thấy đau hay khó chịu nên đã ngần ngại không đi khám ngay sau lần xuất tinh ra máu đó.

Thay vào đó, anh này “nhịn” làm “chuyện ấy” với vợ sau 2 tuần rồi mới quan hệ lại. Ở lần này, anh chỉ nhăm nhăm xem tinh dịch của mình có vấn đề gì không.

Tuy nhiên, chỉ sau một tuần sau, anh lại bị xuất tinh, tiểu ra máu sau quan hệ. Thậm chí ở lần này, tinh dịch màu đỏ sậm hơn kèm khó tiểu, tiểu ra máu cục, sau cơn hoảng sợ, run lẩy bẩy anh quyết định đến viện ngay tức thì.

TS. BS Nguyễn Đình Liên cho biết, qua lâm sàng và soi niệu đạo bàng quang, kíp điều trị nhận thấy người bệnh bị giãn vỡ tĩnh mạch niệu đạo. Ngay sau đó, bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp đốt nội soi cầm máu, chỉ định nghỉ ngơi, bất động tại giường và kiêng quan hệ tình dục.

Bệnh tiểu máu hay xuất tinh ra máu do giãn vỡ tĩnh mạch niệu đạo thường gây hoang mang và lo lắng cho nam giới, bạn tình vì đây là một biểu hiện bất thường, bệnh lý.

Là bệnh lý ít gặp do giãn vỡ tĩnh mạch niệu đạo gây tiểu máu.

Đây là một bệnh lý ít gặp, chủ yếu gặp ở nam giới, thường xuất hiện trong lúc quan hệ tình dục, dương vật cương cứng, các tĩnh mạch căng to (do ứ máu) vỡ ra. Điều này khiến trong lúc xuất tinh thấy tinh dịch có máu, sau quan hệ đi tiểu thấy máu. Có trường hợp thấy bí tiểu do máu cục ở bàng quang.

Lý giải thêm, TS. BS Nguyễn Đình Liên cho biết, bình thường, tinh dịch có màu trắng đục như sữa, hơi đặc dính nhẹ. Do chế độ ăn uống hoặc một số yếu tố tác động, tinh dịch có thể chuyển sang màu vàng ngà. Tinh dịch màu hồng, đỏ khi xuất tinh ra máu, có thể nhận thấy bằng mắt thường. Đôi khi tinh dịch có màu nâu do máu đã hòa lẫn một thời gian và ngả màu.

“Tuy nhiên, không phải tất cả các trường hợp xuất tinh ra máu đều nhận thấy bằng mắt thường”, TS. BS Nguyễn Đình Liên cho hay, do đó, khi lượng máu trong tinh dịch quá ít, chỉ xét nghiệm tinh dịch để tìm dấu vết hồng cầu và tế bào máu mới có thể phát hiện.

Ngoài bệnh lý giãn vỡ tĩnh mạch niệu đạo gây ra tình trạng xuất tinh, tiểu ra máu sau quan hệ tình dục, nam giới gặp tình trạng này có thể là dấu hiệu cảnh báo mắc các bệnh như viêm tuyến tiền liệt, viêm niệu đạo, viêm mào tinh hoàn, ung thư tuyến tiền liệt...

“Thi thoảng, khối u túi tinh, u tinh hoàn cũng liên quan với tình trạng xuất tinh máu; u máu của niệu đạo đoạn tuyến tiền liệt hoặc của ống dẫn tinh có thể gây xuất tinh ra nhiều máu”, TS. BS Nguyễn Đình Liên cho hay.

Ảnh minh hoạ

Đáng lưu ý, xuất tinh có máu ít khi có cảm giác đau. Khoảng cách giữa các lần cũng không biết trước, từ vài ngày đến vài tháng. Bệnh nhân khi gặp tình trạng này đa phần hoang mang, lo lắng, không đi khám ngay mà thường hạn chế quan hệ tình dục, điều này có thể khiến bệnh tự khỏi sau một vài ngày.

Tuy nhiên, vị chuyên gia nam khoa này nhấn mạnh bệnh dễ tái phát, thậm chí nặng lên nếu nguyên nhân gây ra chưa được khắc phục. Mặt khác, tinh dịch không có màu đỏ mà lại có màu hơi đen, thường do máu biến chất, nếu không điều trị sẽ gây viêm nhiễm, ảnh hưởng chức năng tình dục và sinh sản.

“Ở người trên 40 tuổi, bệnh lý này thường diễn biến thành ác tính, kể cả ung thư nên phải được khám chẩn đoán và điều trị phù hợp. Khi phát hiện bệnh lý xuất tinh ra máu, nam giới không nên mặc cảm hay che giấu mà phải đi khám kịp thời, tránh biến chứng.

Chẩn đoán tiểu máu do giãn tĩnh mạch niệu đạo hiện nay không khó nếu được soi bàng quang chẩn đoán. Điều trị bệnh bằng phương pháp đốt nội soi, bệnh nhân thường ra viện sau một ngày mổ”, TS. BS Nguyễn Đình Liên cho hay.

N.Huyền

Thử tư thế yêu 'vạn người mê', nhận kết không thể đắng hơn Nhiều lần ân ái nhưng bạn gái không 'lên đỉnh', T. nghĩ rằng có thể cuộc yêu quá nhàm chán và lên mạng tìm hiểu về cách làm bạn gái 'lên đỉnh' để thực hiện theo.

Vợ trẻ quần áo xộc xệch bế chồng đi cấp cứu, lí nhí khi nói lí do Không 'yêu' theo kiểu truyền thống, lần này họ thử cảm giác mạnh qua 'cửa sau' nhưng chưa 'làm ăn' được gì anh chồng đã 'á' lên một tiếng rồi đổ gục…