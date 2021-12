Vợ ức chế, sợ hãi khi chồng mãi không 'lên đỉnh'

Theo các chuyên gia về nam khoa và sức khỏe tình dục, nếu như xuất tinh sớm khiến nam giới mất tự tin trong đời sống tình dục thì xuất tinh chậm cũng là vấn đề sức khỏe đáng lo ngại, gây ảnh hưởng đến chất lượng tình dục.

Trường hợp gia đình chị V. A là ví dụ điển hình. Vốn là cô sinh viên ưa nhìn nên mới ra trường V.A đã lên xe hoa. Chồng V.A là bạn học cùng lớp đại học. Không chỗ dựa, công việc bấp bênh, hạnh phúc của họ cũng đổ vỡ ngay sau đó không lâu.

V. A một mình nuôi con. Gái một con trông mòn con mắt. V. A cũng được nhiều người yêu nhưng như “chim sợ cành cong”, cô ngại ngần không dám đi thêm bước nữa.

Cho đến khi con trai 8 tuổi, cô cũng đã ngoài 30, công việc ổn định cô mới quyết định sống chung với một người đàn ông hơn cô 8 tuổi.

“Anh ấy làm giám đốc một công ty nhỏ. Cũng từng một lần đổ vỡ nên chúng tôi cảm thấy hợp nhau sau vài lần trò chuyện. Rất nhanh sau đó, chúng tôi dọn về ở chung. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang…”, V.A bỏ lửng câu nói, mắt đượm buồn.

Vẻ mặn mòi của gái một con trên khuôn mặt V. A biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi, âu sầu. Phải rất lâu, cô mới tâm sự thật, người mới của cô mắc bệnh “chậm xuất tinh”.

Ảnh minh hoạ

“Cứ nghĩ do cả hai đều háo hức nên em cũng “nhiệt tình hưởng ứng”. Nhưng chỉ sau một vài tháng, thì em không thể chịu đựng được khi cách đêm, anh ấy lại vần vò cả tiếng đồng hồ. Ám ảnh. Dù em đã cố vận động anh ấy đi khám nhưng anh vẫn khăng khăng cho rằng do... khoẻ. Em đành phải đề nghị anh ấy tạm thời xa nhau thời gian”, V. A ngậm ngùi.

Thông thường, một “cuộc yêu” trải qua 4 giai đoạn cảm xúc. Giai đoạn từ lúc giao hợp đến khi xuất tinh thường kéo dài khoảng 7-15 phút trở lên thì "cuộc yêu" đó được coi là “lý tưởng”. Sau 1 phút đã xuất tinh: gọi là yếu, là xuất tinh sớm. Chỉ được dưới 3 phút: quá ngắn, khó có thể thõa mãn nhu cầu của cả đôi bạn.

Tuy nhiên trái ngược với tình trạng “quá nhanh”, nhiều anh em lại gặp phải cảnh “quá chậm”. Theo đó, xuất tinh chậm là trạng thái phải mất một thời gian dài (từ 30 phút trở lên) để kích thích tình dục thì nam giới đạt được cao trào tình dục và xuất được tinh ra bên ngoài.

Chia sẻ với phóng viên về căn bệnh khó nói này, TS. BS Nguyễn Đình Liên – Trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu và nam học – Bệnh viện E cho biết, xuất tinh chậm hay còn gọi là không xuất tinh được nằm trong rối loạn bệnh lý về tình dục. Nguyên nhân gây ra tình trạng này có thể là vấn đề tâm lý hoặc do quý ông mắc một số bệnh lý.

“Nguyên nhân về tâm lý như nam giới đã sử dụng thuốc hướng thần, trị liệu tâm lý, trầm cảm kéo dài gây ức chế xung thần kinh ảnh hưởng xuống cơ quan cơ quan sinh dục hoặc nam giới đã có tiền sử bị lạm dụng tình dục, tập những bài tập hạn chế xuất tinh sớm nhưng lại có tác dụng ngược.

Nguyên nhân về bệnh lý mang tính chất thực thể như nam giới bị tổn thương thần kinh tủy sống, đái tháo đường, những trường hợp sau phẫu thuật cơ quan vùng sàng chậu làm tổn thương hệ thống thần kinh cương...

Ngoài ra người tuổi cao, người có thói quen thủ dâm lâu ngày cũng có thể gây ra tình trạng xuất tinh chậm hoặc ngược dòng....”, TS. BS Liên nhấn mạnh.

Theo BS Nguyễn Đình Liên, khi xuất tinh chậm thì thường người nam giới không đạt được cực khoái, phụ nữ có thể đạt được nhiều lần cực khoái nhưng lại bị mệt mỏi, đặc biệt khi cương cứng như vậy có thể gây đau, chấn thương cơ quan sinh dục của người phụ nữ. Nhiều trường hợp, nam giới còn xuất hiện bệnh lý cương đau dương vật kéo dài, về lâu dài gây đau vật hang của nam giới.

Có nhiều trường hợp bệnh nhân bị xuất tinh chậm do vấn đề về tâm lý nhưng về sau phát triển thành bệnh lý. "Vì cơ thể con người là tiểu thể vũ trụ có sự liên quan đến nhau. Khi một sự việc xảy ra thì nó in hằn lên trên vỏ não và sau này tái diễn đi tái diễn lai thì thành phản xạ và phản xạ không cắt đi thì nó trở thành bệnh lý" - BS Nguyễn Đình Liên giải thích.

Trong số những nam giới bị rối loạn bệnh lý về tình dục, chỉ có khoảng 3% bị xuất tinh chậm. Nhưng việc điều trị xuất tinh chậm sẽ khó khăn và mất nhiều thời gian hơn so với bệnh lý xuất tinh sớm. Nếu không điều trị thì nam giới sẽ không còn ham muốn trong "chuyện ấy", ngoài ra cũng làm cho người vợ cảm thấy ức chế, sợ hãi, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Để tránh những hệ quả đáng tiếc có thể xảy ra, BS Nguyễn Đình Liên khuyến cáo quý ông khi thấy những dấu hiệu bất thường (thời gian quan hệ tình dục kéo dài hơn 30 phút kể từ lúc giao hợp, cảm thấy ít khoái cảm hoặc không có khoái cảm) thì nên đi khám nam khoa.

"Các bác sĩ sẽ tìm nguyên nhân do tâm lý hay do thực thể, thiếu tự tin thì sẽ cho sử dụng thuốc làm tăng khoái cảm và sự nhạy cảm của cơ quan sinh dục. Nếu do uống thuốc thì bác sĩ sẽ chỉnh liều, chỉnh thuốc, nếu do tâm lý thì hỗ trợ bởi các bác sĩ tâm lý kết hợp như vậy thì sẽ giúp cho nam giới được trở về trạng thái bình thường”, BS Liên thông tin.

H. Phong