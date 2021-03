'Tòm tem' với người khác bị vợ phát hiện, lý do chồng đưa ra khiến vợ phải tự xem lại mình

Người phụ nữ trẻ tụt huyết áp, hạ đường huyết vì..... 'yêu' 4 lần một đêm Đêm đầu sau tuần chồng đi công tác, hai vợ chồng chị Hoa (25 tuổi) làm chuyện ấy tới... 4 lần. Tàn cuộc yêu, chị Hoa đi không vững, chân tay bủn rủn, người vã mồ hôi. BS cho rằng nguyên nhân là do tụt huyết áp, hạ đường huyết

Ngại 'yêu' khi ở tuổi ông, bà

Bà Nguyễn Hải V. (56 tuổi, Hà Nội) cho biết hai vợ chồng ông bà đã đều có cháu nội, cháu ngoại, thời gian gần đây bà V. cảm thấy mệt mỏi, không còn nhu cầu sinh hoạt vợ chồng. Tuy nhiên, chồng bà lại mãn dục muộn nên nhu cầu sinh lý vẫn còn.

Cách đây hai tháng, bà V. phát hiện chồng “tòm tem” với một người đàn bà khác. Dù rất tức giận nhưng bà V vẫn phải giữ thể diện cho gia đình. Bởi gia đình còn con dâu, con rể, thông gia nên bà âm thầm chịu đựng.

Khi bà tra hỏi chồng cũng thừa nhận vì bị vợ “cấm vận” sớm quá nên ông mới phải ra bên ngoài để giải tỏa. Bà V. giật mình khi chồng bà cho rằng ông đang ở tuổi hồi xuân mà mỗi lần động vào vợ lại đẩy ra, vì thế nên mới phải tìm một người khác. Lý do dù rất ích kỷ nhưng bà V. cũng tự xem lại mình.

Bà V. tâm sự hai năm nay bà thực sự không còn ham muốn chuyện ấy. Mỗi lần chồng chủ động thì bà lại tìm cách trốn. Bà V. chỉ nghĩ đơn giản chồng cũng U60 thì khoản ấy cũng sụt giảm giống phụ nữ. Hơn nữa, tâm lý đã lên ông, lên bà thì cũng ngại 'yêu' hơn, ngại có những bước đột phá chốn phòng the hơn.

Không nên ngại 'yêu' ở tuổi về hưu

BSCKII Nguyễn Quang Cừ - chuyên khoa Nam học, Bệnh viện Đa khoa An Việt, cho biết so với phụ nữ thì nam giới có nhu cầu tình dục cao hơn và thường mãn dục muộn hơn. BS Cừ cũng gặp rất nhiều nam giới tìm tới bác sĩ than thở vị bị vợ “cấm vận” quá sớm nên phải tòm tem bên ngoài. Một số ít thì cho rằng làm thế nào để vợ chồng ở tuổi ông bà ân ái vẫn thăng hoa.

Khác với nữ giới, tình dục ở nam giới thường xuyên hơn và kéo dài hơn. Người đàn ông thường nghĩ đến tình dục 5 phút/lần, trong khi đó phụ nữ là 1 tiếng, thậm chí lâu hơn. Cũng như vậy, tuổi mãn kinh của người phụ nữ thường là 45-50 tuổi, trong khi đó mãn dục nam thường muộn hơn. Đa số nam giới đều giữ được khả năng tình dục tới tuổi 70, 80 hoặc hơn nữa. Tuy nhiên, không phải người đàn ông nào cũng muộn vậy.

Trong khi đó, bác sĩ Cừ cho rằng còn nhiều phụ nữ có những ý niệm sai lạc, do ảnh hưởng sâu nặng của tư tưởng phong kiến... cho rằng quan hệ tình dục với chồng khi đã cao tuổi là một điều 'xấu xa' và đáng chê cười. Vì vậy, họ tìm mọi cách chối từ, ban đầu có thể phải cố gắng tự kiềm chế nhưng rồi dần theo thời gian, sự hờ hững với chuyện “quan hệ” ở họ trở thành sự thực, thậm chí nếu muốn phục hồi cũng không mấy dễ dàng.

TS.BS Hoàng Minh Đức – Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết nam giới ở tuổi nào cũng vẫn có thể có đời sống tình dục. Theo nhiều nghiên cứu của các tác giả trên thế giới, mãn dục nam đã gặp ở những người độ tuổi 40 (chiếm 40% trong một nghiên cứu ở nước ngoài) và cứ thêm 10 tuổi tăng thêm 10%, tức là 60 tuổi có 60% nam giới mãn dục nam.

Các biểu hiện của người đàn ông lớn tuổi chưa mãn dục và có thể sinh hoạt tình dục bình thường như:

Quan hệ tình dục không bị rối loạn cương dương, không xuất tinh sớm, khi yêu họ không thấy mệt mỏi, buồn ngủ cuối ngày, không mắc bệnh lý tim mạch thì vẫn nên duy trì đời sống tình dục. Chị em phụ nữ không nên vì nghĩ nhiều tuổi thì ngại 'yêu'.

Ngược lại, biểu hiện của người đàn ông mãn dục nam là mất ham muốn, yếu, người mệt mỏi, bị các bệnh lý tim mạch, hô hấp kèm theo, rối loạn cương dương, “mau” ra và chỉ muốn nghỉ “hưu”. Đối với những trường hợp này xét nghiệm nồng độ testosterol giảm thực sự và phải sử dụng các thuốc tăng cường nội tiết tố như: Androgel và các tiền tố của testosterol. Bất kể tuổi tác như thế nào thì chuyện chăn gối vẫn là bí quyết giữ gìn hạnh phúc vợ chồng – BS Đức nói.

