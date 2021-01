Nhét dị vật vào niệu đạo, nguy cơ hoại tử 'của quý'

Mới đây, người đàn ông An Giang bị bạn nhậu nhét ống vít dài 6cm vào 'của quý', trước đó ở Hà Nội một nam thanh niên cũng dùng vỏ bút bi nhét vào 'cậu nhỏ'. Kết quả cả hai đều phải cầu viện bác sĩ.

Nhét dị vật vào 'cậu nhỏ', không cẩn thận hoại tử 'của quý'

Ngày 20/1, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) tiếp nhận ca cấp cứu nam bệnh nhân N.V.T (45 tuổi, An Giang) vì đau tức vùng sinh dục và khó tiểu. Chẩn đoán từ cơ sở y tế tuyến trước ghi nhận một dị vật niệu đạo của bệnh nhân và đang gây tình trạng nhiễm trùng. Niệu đạo là một ống dài nối từ bàng quang ra lỗ tiểu (lỗ sáo) để đưa nước tiểu ra bên ngoài. Đối với nam giới, niệu đạo còn có chức năng dẫn tinh dịch ra ngoài.

Bệnh nhân T. nhanh chóng được ê kíp trực cấp cứu thực hiện các xét nghiệm, siêu âm, chụp X-quang. Kết quả ghi nhận một dị vật dài khoảng 6cm nằm dọc theo niệu đạo.

Dị vật nằm trong niệu đạo khiến bệnh nhân vô cùng đau đớn, không đi tiểu được, không thể ngủ được và có nguy cơ nhiễm khuẩn, gây áp xe vùng niệu đạo sinh dục. Kết quả nội soi ghi nhận niệu đạo bệnh nhân viêm nhiều, xung huyết, có dấu hiệu nhiễm trùng. Bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu và lấy ra dị vật là cây đinh vít 6cm nằm trong niệu đạo.

Bệnh nhân cho biết, anh đi nhậu với 6 - 7 người bạn, trong lúc say thì bị một bạn nhét vít vào niệu đạo. Khi tỉnh dậy anh đã thấy cộm đau, khó chịu đường tiểu và còn sờ được vùng đầu khóa lục giác của chiếc vít nhưng anh loay hoay dùng nhiều cách nhằm lấy đinh vít ra mà không được. Ngược lại, đinh vít càng đẩy vào sâu trong đường tiểu.

Trong suốt 3 ngày, để có thể đi tiểu, anh T. dùng một sợi dây điện nong rộng đường tiểu. Về sau, không chịu nổi đau đớn ngày càng dữ dội, anh T. mới đến một bệnh viện địa phương và được chuyển lên tuyến trên tiếp tục điều trị. Theo anh T., ban đầu anh chỉ nghĩ đây là trò đùa đơn giản, rồi dị vật sẽ được tiểu ra, không ngờ hậu quả quá nặng nề.

Theo Ths. BS Đỗ Lệnh Hùng, Trưởng Đơn vị niệu đạo, Bệnh viện Bình Dân, khi tiến hành phẫu thuật, ê kíp ghi nhận mô niệu đạo trong tình trạng viêm dính, nhiễm khuẩn. Quá trình bóc tách niệu đạo khó khăn do đinh vít dài, gây viêm nặng dọc theo niệu đạo.

Do tình trạng viêm, nhiễm khuẩn niệu đạo do đinh vít nên bệnh nhân sẽ có nguy cơ hẹp niệu đạo về sau. Bệnh nhân cần tuân thủ lịch tái khám theo dặn dò của bác sĩ để can thiệp ngay nếu có biến chứng hẹp niệu đạo.

Cũng theo bác sĩ Hùng, đây không phải là trường hợp dị vật niệu đạo phức tạp hi hữu tại Bệnh viện Bình Dân. Trước đây, bệnh viện từng tiếp nhận các trường hợp nhét đinh tán, ốc vít, búi dây cước, tăm… vào niệu đạo, trong khi thực tế chu vi của niệu đạo chỉ khoảng 7 - 10mm…

Tương tự, tại Hà Nội, một nam thanh niên 25 tuổi cũng phải nhập viện E cấp cứu do nhét vỏ bút bi vào dương vật.

Khác với người đàn ông ở An Giang bị bạn nhét dị vật vào, nam thanh niên ở Hà Nội lại khác. Anh này sau khi xem Youtube trên mạng đã lấy vỏ bút bi đưa vào dương vật để tự kích thích.

Tuy nhiên, trong quá trình tự sướng, không may dị vật chui sâu vào niệu đạo, bệnh nhân không thể lấy ra được. Ngại, xấu hổ nên bệnh nhân tự mua thuốc về uống với hi vọng dị vật sẽ thoát ra ngoài.

Trái với mong muốn của bệnh nhân, tình trạng khó chịu, đau đớn càng tăng dần đến mức “cậu nhỏ” của bệnh nhân sưng nề. Không thể chịu được, lúc này bệnh nhân mới chịu vào viện cấp cứu.

Chia sẻ với phóng viên, Ths.BS. Nguyễn Đình Liên, Trưởng Khoa Phẫu thuật Thận - Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E cho biết, hay gặp các trường hợp nam giới đưa dị vật vào dương vật. Trường hợp nam thanh niên đưa bút bi vào “cậu nhỏ” là điển hình.

Điều đáng ngại là, sau khi đưa các loại dị vật vào, nhiều anh em thường tự chữa trị, chỉ đến khi đau không chịu thì mới đến viện. Giống như trường hợp nam bệnh nhân 25 tuổi, các bác sĩ phát hiện anh này bị tổn thương niệu đạo buộc phải phẫu thuật nội soi ngược dòng để lấy ra dị vật là nửa vỏ bút bi dài khoảng 4 cm.

“Trường hợp này, nếu không được can thiệp kịp thời có thể dẫn tới hẹp niệu đạo, rò nước tiểu, thậm chí rách và nhiễm trùng niệu đạo, áp xe vùng sinh dục rất nguy hiểm. Để lâu dài, bệnh nhân bị rối loạn cương dương, ảnh hưởng đến chức năng tình dục và sức khỏe sinh sản sau này”, BS Liên nhấn mạnh.

Chung nỗi lo lắng này, BS Nguyễn Bá Hưng, bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cũng khuyến cáo, việc gắn phụ kiện, dị vật vào dương vật tiềm ẩn nhiều tai biến. Trong đó, biến chứng gặp nhiều nhất là tình trạng nhiễm trùng, áp xe, hoại tử tổ chức biểu hiện sau một thời gian xuất hiện sưng nề, chảy dịch, mủ tại vị trí gắn.

Vị chuyên gia nam học này kể lại đã từng phải nhiều lần đưa lên bàn mổ để lấy bỏ dị vật (phụ kiện), cắt lọc bỏ tổ chức hoại tử để cố gắng đưa cậu nhỏ về trạng thái bình thường tránh bị biến dạng cho các quý ông thích chơi “đồ độc”. Vì thế để tránh những tai biến đáng tiếc có thể xảy ra, các chuyên gia nam học khuyến cáo nam giới “không nên lạm dụng điều này”.

H. Phong