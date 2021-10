Nam sinh hoảng hốt vì 'con giống' vón cục như hạt gạo

Trứng gà có chữa yếu sinh lý, những thực phẩm nào nam giới nên ưu tiên? Chồng bỗng dưng thờ ơ 'chuyện ấy', chị Hương hàng ngày làm trứng gà luộc nước gừng, lòng trắng trứng mật ong ép chồng ăn dù chồng đang bị huyết áp, cholesterol cao.

Nguyễn Tiến C. 21 tuổi, trú tại Thanh Trì, Hà Nội tìm tới bác sĩ nam khoa vì cậu gặp trục trặc về tinh trùng.

C. chia sẻ trước đó thi thoảng có thủ dâm, khi xuất tinh thì tinh dịch nhầy nhầy, dính dính. Tuy nhiên, vài tuần nay, mỗi lần thủ dâm C. thấy tinh dịch chảy ra có hạt nhỏ như hạt cơm, bóp thấy nát mịn như bột.

C. sợ hãi lên mạng tìm kiếm, khi đọc các thông tin trên mạng khiến C. lo lắng ngay cả khi ngủ cậu cũng nghĩ tới khả năng sinh sản của mình. Trong đầu C. cả ngày chỉ ám ảnh câu hỏi và nỗi lo sợ bản lĩnh đàn ông gặp trục trặc.

Khi đi khám, bác sĩ giải thích cho C. có thể do tinh dịch không được xuất ra ngoài lâu ngày nên bị tích tụ bên trong thành từng đám hay thành những cục nhỏ gây nên hiện tượng tinh dịch vón cục. Tuy nhiên, theo giải thích của C. thì cậu vẫn có thói quen thủ dâm hàng tuần nên khả năng cao có thể do bệnh lý.

Sau khi kiểm tra các cơ quan không có hiện tượng viêm nhiễm. Bác sĩ cho rằng có thể do C. có thói quen thủ dâm quá nhiều nên khuyên cậu có tần suất phù hợp không nên thái quá.

BS Nguyễn Quang Cừ tư vấn cho người bệnh.

Theo BSCKII Nguyễn Quang Cừ - Bệnh viện Đa khoa An Việt, tinh dịch là hỗn hợp dịch được phóng ra khi nam giới đạt cực khoái. Tinh dịch vón cục tuy không gây nguy hiểm đến sức khỏe nhưng có thể dẫn đến tình trạng vô sinh ở nam giới. Nguyên nhân là do tinh trùng vón cục sẽ bị chết rất nhiều trước khi nam giới xuất tinh ra bên ngoài, gây cản trở quá trình thụ tinh với trứng của người nữ nên sẽ gây ra hiện tượng vô sinh.

BS Cừ cho biết bình thường trong tinh dịch có chứa tinh trùng, chất nhờn từ niệu đạo, từ ống dẫn tinh, tuyến tiền liệt và túi tinh. Trạng thái của tinh dịch phản ánh rất rõ sức khỏe sinh sản nam giới. Những dấu hiệu bất thường ở tinh dịch là thông điệp cảnh báo tình trạng sức khỏe đến các quý ông.

Một lần xuất tinh của nam giới được khoảng 2 đến 5 ml. Tinh dịch bình thường sẽ có màu trắng đục hoặc xám. Những trường hợp lâu ngày không xuất tinh có thể có màu hơi vàng vàng. Trạng thái bình thường đó là tinh dịch có độ quánh đặc, sền sệt và thời gian tiếp xúc với môi trường khoảng 10 – 20 phút nó sẽ hoá lỏng.

Trường hợp tinh dịch bất thường đó là khi tinh dịch có màu vàng. Lúc này tinh dịch khá đặc, quánh, tinh trùng không thể hoạt động hiệu quả, giảm khả năng thụ thai.



Tinh dịch màu vàng có thể do thời gian dài chưa xuất tinh nhưng nếu tần suất xuất tinh nhiều mà tinh dịch vẫn có màu vàng, đặc thì nam giới có thể đi kiểm tra sức khoẻ vì có thể do các bệnh viêm túi tinh hoặc viêm tuyến tiền liệt. Trường hợp xuất tinh màu vàng sau đó màu trắng xám trở lại không cần lo lắng, kiểm tra.

Trường hợp tinh dịch có màu nâu có thể kèm theo máu. Nam giới theo dõi nếu hiện tượng này chỉ xuất hiện vài lần không kèm thêm các dấu hiệu bất thường khác thì có thể là tổn thương lành tính. Nhưng nếu hiện tượng này xuất hiện thường xuyên hơn thì nam giới nên tới gặp bác sĩ để chẩn đoán sớm bệnh lý gây nên hiện tượng tinh dịch màu bất thường.



Trường hợp tinh dịch có màu xanh, kèm theo đau, sưng tinh hoàn rất có thể nam giới bị viêm niệu đạo. Trường hợp này cần điều trị vì có thể ảnh hưởng tới khả năng sinh sản, tắc ống dẫn tinh gây vô sinh.

Nam giới có tinh dịch trong như nước lã, lượng tinh dịch ít là dấu hiệu cảnh báo có sự bất thường về số lượng, chất lượng tinh trùng.

Trường hợp tinh dịch đặc, vón cục có các cục vón dạng hạt dẫn tới tinh trùng trong tinh dịch khó hoạt động, khó di chuyển. Trường hợp này tinh trùng rất khó có thể gặp trứng để thụ thai. Hiện tượng này kéo dài nam giới cần kiểm tra.

BS Cừ khuyến cáo những người nam giới trong độ tuổi sau 30 cần phải lưu ý hơn về hiện tượng bất thường ở tinh dịch này vì ở tuổi này, nồng độ Testosterone sẽ bắt đầu giảm từ 1% đến 2% trong 1 năm khiến đàn ông giảm đi việc quan hệ tình dục, mắc một số bệnh lý ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản.

K.Chi