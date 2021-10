Một lần thử quan hệ tình dục, nam thanh niên như 'ngồi trên đống lửa' vì sợ mang bệnh

Nhiều trường hợp có triệu chứng của bệnh nam khoa nhưng khi đi khám không phát hiện ra bệnh lý gì mà chủ yếu do tâm lý quá lo sợ khi quan hệ tình dục không an toàn.

Thạc sĩ Tạ Việt Cường – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết anh vừa tiếp nhận một trường hợp nam thanh niên tên M.N (19 tuổi) tưởng mình mắc bệnh nam khoa nhưng thực ra đó là do bệnh nhân quá lo lắng.



Khi còn đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, mẹ của N. đã rất lo lắng gọi điện xin bác sĩ tư vấn. Người mẹ kể, con trai chị 19 tuổi, hiện đang đi học tại tỉnh khác, bị đau ở vùng kín đi khám được thông báo bị bệnh giãn tĩnh mạch tinh.



Sau đó, N. rất lo lắng, muốn gửi kết quả khám cho bác sĩ xem và nhờ bác sĩ tư vấn giúp. Bác sĩ Cường cho biết nếu là đúng giãn tĩnh mạch tinh thì cũng không phải bệnh cấp cứu nên tư vấn cho mẹ cháu biết khi nào nên đi khám. Nhưng đến ngày hôm sau, bác sĩ lại nhận được cuộc điện thoại xin tư vấn của bố N. cũng lại nhờ bác sĩ tư vấn giúp vì thấy con lo lắng quá.



Thạc sĩ Cường cho biết, bệnh giãn tĩnh mạch tinh điều trị rất đơn giản, giãn tĩnh mạch tinh có nhiều mức độ, có thể gây đau dưới bìu, nhưng không phải bệnh cấp tính, cũng không phải bệnh ác tính.



Sau khi tư vấn cho gia đình, bác sĩ Cường dặn do N. yên tâm, sắp xếp để về Hà Nội khám sớm nhất có thể, việc tư vấn qua điện thoại sẽ không rõ ràng và đầy đủ.



3 ngày sau, N. đến khám. Sau khi hỏi lý do đi khám được biết do bạn đó bị đau dưới bìu. Tuy nhiên, sau khi khám kiểm tra thì bác sĩ thấy không có vấn đề về giãn tĩnh mạch tinh. Nhưng bất ngờ bệnh nhân xin xét nghiệm thêm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV….



Khi đó, N. mới khai thật rằng có quan hệ với một người có yếu tố nguy cơ cao, sau đó có đi xét nghiệm cách đây một tháng dù có sử dụng biện pháp bảo vệ nhưng N. vẫn rất lo lắng.



Sau khi làm các xét nghiệm và kết quả siêu âm hoàn toàn bình thường, không có bệnh lý giãn tĩnh mạch tinh. BS Cường cho rằng có thể tình trạng đau dưới bìu của N. do nguyên nhân mặc quần lót quá chật, hoặc xuất phát từ một vấn đề lo lắng quá mức gây nên “tâm bệnh”.



Việc mặc quần lót quá bó sát còn làm tăng nhiệt độ xung quanh bìu, gây ức chế quá trình sản sinh tinh trùng nam. Do đó, bạn cần chú ý tránh sử dụng tiếp loại quần lót này để không làm ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản về sau.

Bác sĩ Cừ khám cho bệnh nhân.

Bác sĩ nam khoa Nguyễn Quang Cừ, Bệnh viện đa khoa An Việt, Hà Nội cũng gặp trường hợp nam thanh niên Nguyễn M.H. 21 tuổi, đang là sinh viên ở Hà Nội đến gặp bác sĩ 3 lần sau khi có quan hệ tình dục với gái mại dâm.



H. kể, khi về quê, cậu được bạn bè rủ đi chơi và bị cho là “quê” khi ngoài 20 tuổi còn chưa biết tới “yêu”. Ngay sau đó, H. cùng 3 bạn nam khác đã tìm tới các cô gái mại dâm để quan hệ tình dục. Lần đầu quan hệ trong tình huống nguy cơ cao đã khiến H. mất ăn mất ngủ cả tháng.



Lúc nào cậu cũng sợ hãi bị bệnh, H. tìm tới bác sĩ xin làm xét nghiệm tất cả các bệnh lây qua đường tình dục. Bác sĩ khám lâm sàng cũng như cho làm xét nghiệm tất cả đều bình thường.



Vài ngày sau, H. lại tới xin làm lại và cứ như thế 1,5 tháng H. tìm tới bác sĩ 3 lần vì cậu luôn có cảm giác bị bệnh nam khoa, sợ hãi nhiễm bệnh từ quan hệ không an toàn. H. luôn bị tự kỷ ám thị như vậy, bác sĩ phải giải thích rất kỹ.



Bác sĩ Cừ cho biết các bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục có thể do các vi khuẩn lậu, giang mai chlamydia; Ký sinh trùng; Virus u nhú ở người, mụn rộp sinh dục, HIV, viêm gan B… Bác sĩ Cừ khuyến cáo khi quan hệ tình dục cần đảm bảo an toàn, nên sử dụng biện pháp bảo vệ như bao cao su.

Với điều kiện phát triển như hiện nay thì việc giáo dục giới tính cho trẻ phải được ưu tiên. Giáo dục giới tính giúp trẻ trì hoãn việc quan hệ tình dục, phát triển các mối quan hệ tình cảm sâu sắc hơn trước khi nghĩ đến chuyện tình dục. Bên cạnh đó, những thanh thiếu niên có kiến thức về quan hệ tình dục an toàn sẽ có xu hướng lựa chọn bạn tình phù hợp hơn, có mối quan hệ lành mạnh và ít xảy ra những rủi ro về sức khỏe hơn.

