Justin Bieber khoe cơ bắp khuyến khích fan tập luyện

Justin Bieber tập luyện tại nhà để nâng cao sức khoẻ. Nam ca sĩ chú trọng đến các bài cardio và loạt động tác giúp xây dựng cơ bắp.

Trong thời gian cách ly xã hội, Justin Bieber tập trung toàn bộ năng lượng vào chu trình tập luyện để giúp cơ thể khoẻ mạnh hơn.

Dự kiến vào tháng tới, giọng ca What do you mean muốn nỗ lực để tăng các bài tập, giúp thể trạng cơ thể tốt hơn. Nam ca sĩ chia sẻ bức ảnh cởi trần trong phòng gym kèm dòng trạng thái khuyến khích người hâm mộ tập luyện, thực hiện các chế độ ăn giảm cân: "Tôi sẽ tập luyện nghiêm túc hơn trong tháng này. Để lại bình luận tham gia nếu bạn cũng đang có ý định giảm cân, tập luyện và cố gắng để khá hơn vào tháng tới".

Justin Bieber chia sẻ ảnh khuyến khích người hâm mộ tham gia tập luyện, giữ dáng. Ảnh: @justinbieber.

Vào tháng 3 vừa qua, Justin Bieber tham gia thử thách 10 lần chống đẩy. Giọng ca 26 tuổi khiến người hâm mộ ấn tượng khi thực hiện động tác dễ dàng, khoe thân hình săn chắc.

Justin Bieber đã trải qua năm 2019 khá vất vả do mắc bệnh Lyme (căn bệnh gây nên bởi vi khuẩn lây truyền sang người qua vết cắn của ve). Ngoài ra, anh cũng gặp khó khăn với căn bệnh tăng bạch cầu đơn nhân. Lúc này, vợ Hailey Bieber đã ở bên cạnh chăm sóc, cổ vũ cho anh. Đồng thời, nàng mẫu đích thân chăm sóc da, trị mụn cho Justin.

Để cải thiện tình trạng sức khoẻ, giọng ca What do you mean chọn cách vận động, nâng cao thể lực bằng việc tập vũ đạo để đốt cháy calories cũng như rèn luyện sức bền, tăng sự dẻo dai cho cơ bắp.

Justin có phòng gym tại nhà, trang bị những loại máy móc hỗ trợ tập luyện cơ bản. Ảnh: Teenvogue.

Thường ngày, 9X để tâm đến các bài tập cardio như đạp xe, chạy bộ. Tại nhà riêng, giọng ca 26 tuổi cũng trang bị những loại máy móc cơ bản hỗ trợ quá trình tập luyện.

Huấn luyện viên của Justin từng tiết lộ chế độ luyện tập của nam ca sĩ. Trong đó, đa số động tác đều hướng đến việc xây dựng lượng cơ bắp cho cơ thể chủ nhân hit Sorry.

Justin đi tập 5 buổi/tuần. Quá trình rèn luyện sức khoẻ của 9X thường kéo dài 45 phút. Các động tác được chia theo nhóm cơ. Bài tập tác động vào những vùng như lưng với cơ tam đầu, ngực và bắp tay, chân cùng vai. Bên cạnh đó, nam ca sĩ tập bụng mỗi ngày. Cứ 2-3 tuần, huấn luyện viên sẽ thay đổi dạng bài tập cho 9X.

