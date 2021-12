Hy hữu nam thanh niên vỡ bàng quang vì thói quen phổ biến trên bàn nhậu

Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận và điều trị một ca bệnh hy hữu. Bệnh nhân bị vỡ bàng quang dẫn đến viêm phúc mạc sau một "trận bia” cùng bạn bè.

Bệnh nhân Nguyễn Văn T (*) – 29 tuổi, sau một “trận bia” cùng bạn bè có trở về nhà trong tình trạng say. Đến 2h sáng, anh T. muốn đi tiểu nhưng đau buốt và không thể đi nổi. Anh T cố chịu đến sáng để đi bệnh viện.

Tại cơ sở y tế đầu tiên, bác sĩ đã thăm khám lâm sàng và thấy quá khả năng chuyên môn nên đã chuyển bệnh nhân T đến Bệnh viện Bạch Mai.

Ảnh minh hoạ

Tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân T. được thăm khám lâm sàng và chỉ định làm các xét nghiệm, đánh giá cận lâm sàng. Bệnh nhân được chẩn đoán xác định vỡ bàng quang - viêm phúc mạc và được chỉ định phẫu thuật.

ThS.BS. Vương Xuân Thủy, người trực tiếp tiến hành ca phẫu thuật cho bệnh nhân cho biết, bệnh nhân T. nhập viện được phẫu thuật cấp cứu ngay, nhưng do đến viện muộn nên đã bị viêm phúc mạc. Các bác sĩ của kíp phẫu thuật đã hút được khoảng 2 lít dịch, nước tiểu trong khoang bụng, sau đó phẫu thuật tạo hình bàng quang. Hiện anh T đang được tiếp tục theo dõi, điều trị và dần hồi phục.

Trước đó, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới cũng tiếp nhận bệnh nhân Mai Thị T., 63 tuổi (trú tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) vào viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Các bác sĩ đã thăm khám, siêu âm, chụp phim CT scan phát hiện bệnh nhân bị vỡ bàng quang vào ổ bụng.

Nguyên nhân là trước đó 3 ngày, cô T. đi xe khách từ Sài Gòn ra Quảng Bình. Trên đường đi, tài xế đã dừng nhiều chỗ để phục vụ hành khách ăn uống và vệ sinh cá nhân. Tuy nhiên cô ngại ngùng nên không đi vệ sinh và nhịn tiểu suốt hành trình. Khi về đến nhà, cô xuất hiện đau bụng dưới, khó tiểu, tiểu ít về sau mức độ đau ngày càng tăng và bí tiểu. Người nhà đưa cô nhập viện thì bàng quang đã bị vỡ.

Trao đổi thêm về ca bệnh của anh T., ThS.BS. Vương Xuân Thủy cho biết, chấn thương lúc bàng quang căng đầy là chấn thương thường gặp ở những bệnh nhân uống nhiều rượu bia rồi bị té ngã hoặc bị tai nạn. Ngoài ra còn có những trường hợp do trâu bò húc hoặc do tai nạn giao thông. Căn nguyên của vấn đề này là do khi bàng quang căng đầy, thành bàng quang rất mỏng và sức ép bên trong bị tăng cao đột ngột, khi có chấn thương, lúc này mặt sau bàng quang là điểm yếu nhất, các thương tổn thường tập trung ở đây.

Sau tình huống đáng tiếc của anh T., Ths. BS Vương Xuân Thuỷ khuyến cáo, mọi người tuyệt đối không nên nhịn tiểu. Và khi có những triệu chứng bất thường thì người bệnh nên đến cơ sở y tế sớm nhất để có những biện pháp hỗ trợ, điều trị kịp thời.

“Đặc biệt, cuối năm là thời điểm của nhiều cuộc liên hoan, họp mặt, để đảm bảo vui, mọi người xin đừng đưa ra luật chơi như “Ai đứng lên, rời bàn trước phải trả tiền nhé!”. Uống rượu bia cũng là văn hóa, đừng vì thách đố nhau mà phải nhập viện vì vỡ bàng quang, vì tai nạn do say rượu bia khi lái xe”, BS Xuân Thuỷ nhắn nhủ.

Hình ảnh bàng quang của bệnh nhân T. bị vỡ

Đồng tình với quan điểm này, BS. Hoàng Văn Công, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới khuyến cáo, khi lượng nước tiểu trong bàng quang khoảng 500ml, sẽ kích thích bàng quang và tạo cảm giác muốn tiểu tiện. Do vậy, khi có cảm giác này chúng ta nên đáp ứng ngay. Nhiều người vì công việc hoặc lý do khác thường nhịn tiểu, đây là một thói quen không tốt cho sức khỏe. Về lâu dài, nhịn tiểu có thể dẫn đến rồi loạn tiểu tiện, viêm nhiễm hệ thống thận tiết niệu, sỏi thận, suy thận.

Trong trường hợp nhịn tiểu lâu dẫn đến bàng quang giãn căng mất trương lực cơ bàng quang. Một vài trường hợp chỉ cần một lực tác động nhẹ cũng dẫn đến vỡ bàng quang gây nguy hiểm đến tính mạng.

N. Huyền