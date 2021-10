Đau âm ỉ quanh rốn không ngờ nguyên nhân do rối loạn nhịp tim

Ảnh minh hoạ

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa điều trị thành công một trường hợp tắc động mạch thận cấp do huyết khối động mạch thận trên người bệnh có bệnh nền rung nhĩ.

Người bệnh là N.V.X, 72 tuổi có rối loạn nhịp tim 3 năm nay nhưng không dùng thuốc. Một tuần trước vào viện người bệnh đau âm ỉ liên tục vùng bụng quanh rốn sau đó đau lan vùng thắt lưng phải tăng dần kèm ỉa lỏng, đã tự uống thuốc giảm đau nhưng không đỡ.

Người bệnh nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau dữ dội vùng thắt lưng phải, vã mồ hôi, tim loạn nhịp hoàn toàn với tần số 125 lần/phút, huyết áp 160/95 mmHg, phản ứng thành bụng bên phải.

Các bác sĩ nghi ngờ tình trạng đau bụng có thể do bất thường mạch tạng và chỉ định chụp cắt lớp vi tính ổ bụng. Kết quả cho thấy hầu hết thận phải mất tưới máu, có hình ảnh tắc hoàn toàn các nhánh động mạch phân thùy trước trên, động mạch phân thùy trước dưới và động mạch phân thùy sau, chỉ còn một nhánh động mạch phân thùy dưới không bị tắc.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển khoa nội Tim mạch với chẩn đoán: Thuyên tắc động mạch thận phải cấp trên nền bệnh Rung nhĩ, Tăng huyết áp.

Người bệnh đã được điều trị bằng thuốc kháng đông, hạ áp, kiểm soát nhịp tim, giảm đau, giãn cơ. Sau 1 ngày thì tình trạng bệnh diễn tiến: bụng chướng hơn, không đỡ đau, không trung tiện được, suy thận cấp.

Các bác sĩ khoa nội Tim mạch đã hội chẩn cùng các bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh và thống nhất phương án là tiến hành can thiệp hút huyết khối động mạch thận trên máy số hóa xóa nền (DSA).

Rất may, với việc làm chủ kĩ thuật cũng như chuẩn bị kĩ lưỡng về các diễn biến có thể xảy ra, sau khoảng 1h can thiệp, huyết khối động mạch thận đã được lấy thành công. Người bệnh sau can thiệp tình trạng đau bụng đã được cải thiện, rối loạn nhịp đã được kiểm soát tốt.

Theo các bác sĩ Khoa Nội tim mạch, BV Việt Nam Thuỵ Điển, rung nhĩ có thể hình thành cục máu đông trong buồng tim gây biến chứng tắc mạch tại nhiều tạng của cơ thể.

Nguyên nhân gây bệnh có thể do huyết khối hoặc thuyên tắc (từ bệnh van tim, viêm nội tâm mạc, …), xơ vữa mạch, bệnh lý ung thư, bệnh hệ thống hay tắc mạch trong khi phẫu thuật sửa chữa nội mạch của phình động mạch chủ bụng.

Tuy nhiên tắc mạch ở thận là hiếm gặp song lại gây hậu quả nghiêm trọng nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời như trường hợp của người bệnh X. Sau khi điều trị người bệnh cần được theo dõi, khám định kì sức khỏe đề phòng tránh việc thuyên tắc trở lại do rối loạn nhịp tim gây ra.

Các bác sĩ khuyến cáo, tắc động mạch thận cấp tính là một bệnh ít gặp nên dễ bỏ sót do biểu hiện không đặc hiệu. Đau bụng, buồn nôn, nôn, sốt, tăng huyết áp, suy thận, đái máu… và trên người có nguy cơ cao hình thành huyết khối hay xơ vữa động mạch nên nghi ngờ nhồi máu thận. Bệnh có thể gây biến chứng nghiêm trọng là mất chức năng thận. Chẩn đoán và điều trị sớm là “chìa khóa” giúp người bệnh nhanh chóng hồi phục.

N. Huyền