Gỡ rối cho đàn ông 'bụng to, trên bảo dưới không nghe'

Có câu 'đàn ông bụng bự thì sang' nhưng thực tế béo bụng không chỉ tự ti về ngoại hình, sức khỏe mà còn về đời sống chăn gối cũng giảm sút.

TS Nguyễn Đình Liên - trưởng khoa Ngoại tiết niệu - Nam học, Bệnh viện E, Hà Nội cho biết tỷ lệ béo phì ở Việt Nam ngày càng tăng gặp ở cả nam và nữ. Đặc biệt nam giới ở tuổi quan hệ tình dục thì càng gặp nhiều trục trặc.

Các nghiên cứu chỉ rõ, thừa cân, béo phì làm tăng nguy cơ 'trên bảo dưới không nghe' ở phái mạnh.

Cụ thể, nếu nam giới có chỉ số BMI (đây là chỉ số dùng để đánh giá mức độ gầy hay béo của một người) từ 28 trở lên thì nguy cơ rối loạn cương tăng lên đến 90%.

Đặc biệt, nam giới “bụng bia” có nguy cơ giảm tần suất quan hệ tình dục xuống nhiều lần so với người bình thường.

Thời gian gần đây ngày càng có nhiều nam giới béo phì tìm tới bác sĩ than phiền rằng tình trạng dương vật ngắn đi, tinh hoàn nhỏ đi, ham muốn tình dục giảm đi.

Nhiều ông chồng còn được vợ đưa đến bác sĩ để cùng gỡ rối chuyện thầm kín. Nhiều người còn rất trẻ mới chỉ có 30 tuổi nên họ đều muốn tìm giải pháp làm sao để sinh hoạt tình dục được trở về như trước.

TS Liên cho biết, nam giới béo phì vốn đã tự ti về ngoại hình lại cộng thêm việc họ sẽ gặp nhiều bệnh lý toàn thân đi kèm như mỡ máu, gan nhiễm mỡ, tăng huyết áp, đái tháo đường, các bệnh tim mạch… Điều đó ảnh hưởng tới hoạt động hàng ngày của họ chứ chưa nói tới hoạt động tình dục.

Người béo bụng cũng ảnh hưởng tới tư thế quan hệ tình dục, ảnh hưởng chiều dài dương vật do mỡ lún xuống, rối loạn cương do khả năng bơm máu vào dương vật kém đi, gây xuất tinh sớm… tạo ra vòng luẩn quẩn “bụng to lò xo ngắn”.

Thực tế, đàn ông béo bụng, các mô mỡ quá phát, dương vật bị che lấp làm cho ngắn đi.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, người béo phì thì tình trạng gan thoái mỡ cũng tăng lên. Gan thoái hóa mỡ, suy giảm chức năng gan, giảm chuyển hóa hooc môn tình dục làm mất cân bằng tỷ lệ hormone sinh dục. Nam giới tăng hormone etrogen (hormone nội tiết tố nữ) và giảm hormone testosterone (hormone nam giới).

BS Liên cũng cho biết thêm thoái hóa mỡ ở mô tinh hoàn còn làm tổn thương ống sinh tinh, các hooc môn biệt hóa tinh trùng làm cho giảm chất lượng tinh trùng.

Nếu anh em thừa cân béo phì kèm theo các bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường thì tình trạng ham muốn tình dục càng suy giảm hơn. Tỷ lệ béo phì càng tăng thì tỷ lệ nghịch với ham muốn tình dục.

Với nam giới, suy giảm ham muốn tình dục vì bụng bự, việc điều trị cần rất nhiều thời gian. BS Liên cho biết, nhiều bệnh nhân nam giới đến khám, bác sĩ phải xem xét về chế độ ăn của người bệnh ví dụ bệnh nhân đó có chế độ ăn như thế nào, bệnh nhân đó có uống bia rượu nhiều không.

Để điều trị, BS Liên cho biết, các bác sĩ phải huy động nhiều chuyên khoa: Nam khoa, dinh dưỡng, vật lý trị liệu, bác sĩ tâm lý… thậm chí cả PT gymer để đưa ra các bài tập phù hợp, giảm cân khoa học, cải thiện tình trạng rối loạn cương…

Trong "cuộc chiến bụng bự" ngay cả các bà vợ, bạn gái cũng phải đồng hành với chồng, bạn trai của mình làm sao để họ giảm cân được, để cải thiện chất lượng cuộc yêu. BS Liên cho rằng chị em là “người thụ hưởng” cho quá trình này nên họ cũng phải hỗ trợ anh em rất nhiều.

Khi nam giới giảm cân an toàn, bụng bia đã không còn họ sẽ không còn tự ti về hình thể sẽ yêu đời hơn và chuyện ấy cũng cải thiện hơn rất nhiều. Đặc biệt, giảm mỡ nội tạng trong cơ thể, việc bơm máu về dương vật tốt hơn thì khả năng cương cứng tốt hơn, dương vật không bị vùi lấp do mỡ, họ sẽ có đời sống tình dục “cải lão hoàn đồng”.

BS Liên lưu ý, nam giới hay nữ giới khi giảm cân đều cố gắng giảm cân an toàn. Bạn không nên đốt cháy giai đoạn muốn giảm cân cấp tốc sẽ không tốt cho cơ thể, có thể gây hạ đường huyết.

Để giải quyết vấn đề béo bụng thì anh em cần thời gian và luôn xác định phải kiên trì, cần có chế độ ăn uống đúng, tập luyện đều đặn.

Khánh Chi

