Chồng lười 'nộp thuế', có phải đã no nê 'phở' ở ngoài?

'Hàng ngày áp lực với công việc ở bên ngoài, đến tối về nhà vợ lại đòi 'trả bài, nộp thuế' nếu không đáp ứng thì bị nói đã no xôi, chán chè ở bên ngoài', anh H than thở

'Cậu nhỏ' của người đàn ông 47 tuổi cương cứng suốt 4 ngày liền Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nam 47 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng 'cậu nhỏ' cương cứng liên tục suốt 4 ngày.

Đến khám nam khoa, anh Đỗ Quốc H. (37 tuổi, Hà Nội) than thở với bác sĩ khoảng 1 năm nay chuyện ấy của anh xuống dốc bởi thực sự anh không còn cảm nhận được hứng thú từ chuyện phòng the. Vợ anh thì liên tục chì chiết chồng “hay là anh có con nào bên ngoài, đi ăn phở no nê rồi đúng không?”… đủ các lý do chị kết án chồng vì thấy anh hững hờ.

Anh H. tha hồ giải thích nhưng vợ không chịu nghe đơn giản chỉ là nghi ngờ chồng có nhân tình bên ngoài. Có lần, anh Hải đi công tác ở tỉnh 2 ngày, đến tối sau khi tiếp khách xong về phòng nghỉ anh bất ngờ phát hiện vợ cũng theo mình xuống tỉnh để xem chồng có léng phéng bên ngoài hay không. Điều này khiến anh H. vô cùng mệt mỏi.

Áp lực công việc, cộng thêm áp lực gia đình từ vợ mang đến khiến anh càng mất hứng thú tình dục hơn. Thi thoảng vợ anh lại lên Facebook nói bóng, nói gió chuyện đàn ông ngoại tình.

Khi đến khám cho anh H. bác sĩ không thấy có bệnh lý gì. Hỏi ra, anh H. thừa nhận do ảnh hưởng của Covid-19 khiến công ty khó khăn. Từ chỗ đơn hàng của công ty anh nhiều dồn dập thì khoảng hơn 1 năm nay đơn hàng giảm hẳn. Trước kia thu nhập 50 – 60 triệu đồng/tháng giờ chỉ còn 20 – 23 triệu đồng. Điều đó cũng khiến anh H. vò đầu bứt tóc còn đâu mà nghĩ tới ân ái phòng the. Mỗi tháng, anh chỉ chiều vợ 1, 2 lần nên vợ quay ra giận dỗi nghi ngờ chồng có người thứ 3.

Trái ngược với anh H., một bệnh nhân trẻ khác (tới từ Hai Bà Trưng, Hà Nội) đến khám vì mắc bệnh lây qua đường tình dục. Bác sĩ hỏi anh cho biết cách đây không lâu có theo bạn bè đi giải ngố và có quan hệ đường miệng với nhân viên massager. Nhưng về nhà anh không dám tiết lộ cho vợ.

BS Nguyễn Quang Cừ tư vấn cho bệnh nhân.

Anh chàng này rất cao tay, mỗi lần đi ra ngoài đều trả bài xong mới đi ăn chơi nhảy múa nên vợ tin rằng chồng nộp bài đầy đủ khỏi lo léng phéng. Ai ngờ đó chỉ là cách che chắn lối sống không chung thuỷ của anh chồng này.

Theo BS chuyên khoa II Nguyễn Quang Cừ - chuyên khoa Nam học, Bệnh viện An Việt Hà Nội, không phải cứ nộp bài đầy đủ là chồng “ngoan” cũng không phải chuyện ấy hờ hững là có dấu hiệu của người thứ ba.

Khả năng quan hệ tình dục tuỳ thuộc vào mỗi cá nhân của từng người. Không phải ai cũng như ai, và thời điểm nào cũng sung sức như nhau mà nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.

Phụ nữ áp lực về con cái, gia đình thì người nam giới cũng chịu nhiều áp lực trong cuộc sống không kém gì từ công việc, kinh tế, thăng tiến và hoạt động tình dục sẽ giảm xuống vì thế việc lệch pha trong tình dục sẽ xảy ra. Nếu không tốt sẽ tạo nên nghi ngờ trong đời sống vợ chồng.

BS Cừ cho rằng đàn ông suy giảm ham muốn tình dục cũng có nhiều nguyên nhân như yếu tố môi trường, công việc, cũng có thể do bệnh lý. Khi nhu cầu sinh lý giảm có thể là do suy giảm chung của sức khoẻ bản thân, suy giảm ham muốn tình dục. Nam giới có thể tự đi kiểm tra sức khoẻ sinh lý.

Những yếu tố ảnh hưởng tới sinh lý như viêm tinh hoàn, giãn thừng tình làm tinh hoàn teo nhỏ, bệnh lý đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh mạch vành… đều ảnh hưởng tới khả năng tình dục của nam giới.

BS Cừ cho rằng khi thấy chuyện ấy của chồng không như trước thì phụ nữ cũng không nên vội vàng kết luận chồng có người thứ ba, có quan hệ tình dục ngoài luồng có thể cùng trao đổi và tìm ra nguyên nhân. Nếu không do yếu tố tâm lý thì có thể do bệnh lý cần kiểm tra để tháo gỡ sớm hơn.

Ví dụ nếu 1 năm trước nhu cầu sinh lý khoảng 2 – 3 lần/tuần nhưng đến năm nay khoảng thời gian đổi bằng tháng thì chắc chắn có dấu hiệu của suy giảm và quý ông cũng cần lưu ý tìm nguyên nhân của mình.

Khánh Chi