Quý ông cho 'cậu nhỏ' “gánh tạ”, bôi gel mong tăng kích cỡ

Nhiều quý ông dù kích thước 'cậu nhỏ' của mình hoàn toàn bình thường nhưng vẫn ám ảnh ngắn và tìm mọi cách để tăng kích thước.

Ma trận sản phẩm tăng kích thước 'cậu nhỏ'



Chỉ cần tìm kiếm từ khóa “tăng kích thước", “kéo dài cậu nhỏ", người dùng nhận về hàng triệu kết quả với đủ các dạng thuốc uống, bôi, gel, dạng xịt tới các dạng máy hút chân không, thậm chí cả... máy treo vào cậu nhỏ để làm tăng kích thước.



Nhiều sản phảm được quảng cáo “đem lại hiệu quả tức thì sau 2-3 tuần sử dụng”, “cậu nhỏ to và dài hơn lên đến 4 cm”. Giá của những loại thuốc này không hề rẻ. Các loại gel bôi, dạng xịt... có giá 800 nghìn đến một triệu đồng một tuýp, các dạng thuốc uống thường đắt hơn 1,2-2 triệu đồng một lọ. Ngoài bôi gel, xịt, quý ông cũng nên mua cả máy tập dành riêng cho cậu nhỏ để hiệu quả cao hơn.



Các loại vòng đeo cậu nhỏ kèm theo tạ cũng được chào bán rầm rộ với giá từ 500.000 – 1 triệu đồng/cái tuỳ loại. Ngoài 'đeo tạ', các loại máy bơm, hút cậu nhỏ dài ra cũng tràn ngập trên mạng.



Thạc sĩ, bác sĩ Lê Vũ Tân -Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, TP.HCM cho biết các bác sĩ chuyên khoa nam học thường xuyên gặp các câu hỏi kiểu: Bác sĩ ơi sao cậu nhỏ của em ngắn quá, sao cậu nhỏ không giống bạn, bác sĩ ơi có cách nào làm to cậu nhỏ hay không? Thậm chí, có những bệnh nhân bị rối loạn lo âu lúc nào họ cũng nghĩ tới dương vật ngắn. Vì rối loạn lo âu nên dẫn tới rối loạn cương. Khi đó bác sĩ phải đưa ra các giải pháp điều trị rối loạn tình dục và rối loạn lo âu.



Thực tế, không phải ai thấy cậu nhỏ ngắn cũng là ngắn thật. Có người than thở đã có 2 con nhưng kích thước dương vật chỉ đạt 2 cm khi xìu, 8cm khi cương cứng. Nhưng khi đến bác sĩ đo lại thì hoàn toàn không phải vậy. Anh em thường tự thấy ngắn và áng chừng chứ đo không chính xác.

Tạ cho 'cậu nhỏ' rao bán trên mạng

BS Vũ cho biết theo khảo sát của Bệnh viện Bình Dân, kích thước dương vật ở người Việt khi xìu khoảng 6-7 cm, khi cương cứng có chiều dài từ 10–12 cm. Nếu nam giới có vòng bụng nhiều mỡ sẽ che lấp vùng nhạy cảm. Có nhiều nghiên cứu người ta đo chiều dài và chu vi của cậu nhỏ khi cương cứng họ phải tiêm thuốc để đo chính xác.

Sự thật như thế nào?

Khi mặc cảm câụ nhỏ ngắn thì người ta lại tìm cách kéo dài, từ gel tăng kích thước hay máy tăng kích thước, phẫu thuật.



BS Tân khẳng định, đến nay chưa có gel nào thoa vào cậu nhỏ có thể làm tăng kích thước. Các máy dạng tạ treo vào cậu nhỏ, máy hút chân không để tăng kích thước cậu nhỏ, máy kéo giãn dương vật… đều không có tác dụng.

Phương pháp 'kéo tạ' mà nhiều người quảng cáo giúp cậu nhỏ “gánh tạ” sẽ tăng kích thước như lên cơ bắp, nhưng thực tế nếu bạn đeo vào cậu nhỏ có thể gây chấn thương, tổn thương mạch máu ở dương vật. Đến nay chưa có bằng chứng nào kéo tạ cho cậu nhỏ có thể tăng kích thước cậu nhỏ.

Kể cả các loại máy hút chân không, máy này được đưa ra để điều trị rối loạn cương chứ không phải kéo dài cậu nhỏ. Vai trò, hiệu quả của máy này trên cải thiện kích thước cậu nhỏ đã có nghiên cứu nhưng hiệu quả thấp và phải đeo 6 tháng trở lên. Điều này chỉ tốn công và thời gian, không cần thiết.



Máy kéo giãn cậu nhỏ là máy dùng kéo giãn và chỉnh độ cong dùng để điều trị trường hợp cong cậu nhỏ. Máy này theo nhiều nghiên cứu sau thời gian sử dụng có thể tăng thêm 0,5 tới 1 cm nhưng người dùng phải đeo mỗi ngày nhiều tiếng và kéo dài trong 6 tháng.



Một phương pháp khác là phẫu thuật kéo dài cậu nhỏ, bác sĩ Tân cho biết phẫu thuật chỉ đặt ra hạn chế khi dương vật bị cong bẩm sinh, vòng hai quá cỡ che mất dương vật thì phẫu thuật giải phóng gốc dương vật, lấy mỡ xung quanh như hiệu quả của phương pháp này cũng không nhiều.



BS Tân nhấn mạnh đến nay chưa có nghiên cứu, bằng chứng mạnh để củng cố hiệu quả kéo dài cậu nhỏ. Nếu anh em cứ cố tìm cách tăng kích cỡ cậu nhỏ thì rất nhiều rủi ro nguy hiểm. Thực tế, bác sĩ gặp nhiều trường hợp bỏng da cậu nhỏ vì bôi gel để kéo dài cậu nhỏ. Thậm chí có người tự chích slicon để tăng cậu nhỏ dẫn tới hoại tử.



Phẫu thuật không chính thống ảnh hưởng tới tình trạng cậu nhỏ, nhiễm trùng. Các biến chứng này xử lý cực kỳ khó khăn. BS Tân khuyến cáo chỉ đi khám khi cậu nhỏ của các bạn quá ngắn do dậy thì muộn, không dậy thì, kích thước dương vật và tinh hoàn nhỏ thì cần đi khám vì có thể đó là do bệnh lý. Còn lại, kích thước nằm trong giới hạn trên thì không cần lo lắng đi khám hay can thiệp vào đối với cậu nhỏ.



Khánh Chi