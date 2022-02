Bác sĩ nam khoa cảnh báo căn bệnh tình dục gia tăng

Theo BS Nam khoa Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, từ sau Tết bệnh viện ghi nhận nhiều bệnh nhân đến khám vì liên quan tới các bệnh lây qua đường tình dục, trong đó có bệnh lậu.

BS Hưng cho biết các quý ông đến viện khám đều trong tình trạng viêm niệu đạo kèm vi khuẩn lậu, “cậu nhỏ” chảy dịch toàn mủ trắng, tình trạng tổn thương nặng nề. Đáng chú ý có nhiều người nhầm với viêm niệu đạo đã tự ý mua thuốc kháng sinh uống, điều này có thể dẫn tới nguy cơ lậu kháng thuốc.

Trước đó, mỗi tuần bác sĩ chỉ gặp 1, 2 ca bệnh nhân tới khám, nhưng gần đây đặc biệt sau Tết ngày nào cũng có 3,4 ca nam giới tới khám bệnh vì triệu chứng của lậu và khi làm xét nghiệm đều dương tính với vi khuẩn lậu.

Trường hợp của anh Nguyễn Đức N. 28 tuổi, trú tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội vào khám trong tình trạng đi tiểu buốt, cậu nhỏ có dịch, đau buốt ở niệu đạo. Ban đầu N. còn không chia sẻ cho bác sĩ về nguyên nhân dẫn đến bệnh lậu. BS kiểm tra sau đó phải hỏi cặn kẽ người bệnh thì N. mới khai cách đây hơn 1 tuần N. có quan hệ tình một đêm với bạn gái cũ. Khi về nhà 5 ngày sau cậu thấy đi tiểu buốt, mỗi lần đi tiểu buốt tới óc. Vì thế, N. càng sợ đi tiểu nên không dám uống nước để không phải đi tiểu.

Ảnh minh họa.

Tình trạng ngày càng nặng lên, N. ra nhà thuốc được bán cho thuốc kháng sinh viêm tiết niệu nhưng sau đó 'cậu nhỏ' vẫn chảy dịch. Tìm trên mạng, N. thấy đây là dấu hiệu bệnh lậu nên cậu đến bệnh viện kiểm tra.

BS yêu cầu N. gọi cả bạn gái tới để làm xét nghiệm điều trị triệt để nhưng cậu chỉ gãi đầu, gãi tai gọi bạn gái tới sợ ảnh hưởng tới gia đình của bạn gái vì bạn gái cậu đã có chồng con.

Không riêng gì trường hợp của N. BS Hưng cho biết đa số các nam giới mắc bệnh lậu đến khám đều là tình một đêm, quan hệ với bạn gái mới quen… Việc điều trị lậu hiệu quả thì bác sĩ phải “truy vết” để điều trị cả bạn tình.

Nhiều trường hợp không nói rõ hoặc khai gian dối dẫn đến vài tuần sau bệnh lại tái phát. Khi đến khám đôi khi bác sĩ phải “dọa” thì người bệnh mới khai thật vì sao mắc lậu.

Cũng có trường hợp mắc lậu dù chỉ quan hệ đường miệng với gái mại dâm. Ví dụ như trường hợp của nam sinh Lê Tuấn H. 20 tuổi tại Hai Bà Trưng, Hà Nội chỉ đi sinh nhật bạn và được mời đi giải ngố. Sau đêm đó thì H. luôn lo lắng sợ mắc bệnh qua đường tình dục và đúng 1 tuần sau thì điều cậu sợ hãi đã xảy ra.

BS Hưng cho rằng trong đợt lễ tình nhân 14/2 này có thể số ca mắc bệnh qua đường tình dục sẽ tăng lên nếu mọi người không có biện pháp quan hệ tình dục an toàn.

Quan hệ tình dục chung thủy là cách tốt nhất để phòng bệnh - BS Hưng khuyến cáo.

Lậu là bệnh nhiễm trùng rất phổ biến lây truyền qua đường tình dục. Bệnh do song cầu khuẩn Gram âm có tên là Neisseria gonorrhoeae gây nên.

Biểu hiện bệnh ở nam thường là viêm niệu đạo cấp tính, ở nữ là viêm cổ tử cung có thể có hoặc không biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Các bộ phận khác cũng có thể bị nhiễm bệnh như hậu môn - trực tràng, họng, mắt…

Bệnh lậu có thời gian ủ bệnh trung bình 3-5 ngày, sớm nhất là 1 ngày, chậm nhất là 2 tuần. Thời gian này người bệnh dù không có triệu chứng gì nhưng vẫn có khả năng lây lan cho người khác. Triệu chứng lâm sàng: Biểu hiện sớm nhất là cảm giác khó chịu dọc niệu đạo kèm đái dắt. Mủ có thể tự chảy ra hoặc đi tiểu ra mủ. Đái buốt, đái rắt. Miệng sáo, quy đầu viêm đỏ, có mủ chảy ra tự nhiên hoặc chảy ra khi vuốt dọc từ gốc dương vật. Toàn thân: có thể sốt, mệt mỏi.

Những năm gần đây bệnh lậu có xu hướng tăng. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hằng năm trên toàn thế giới có khoảng 62 triệu người bệnh lậu trong tổng số 390 triệu người bệnh mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Bệnh lậu tăng lên do nhiều yếu tố, trong đó có tự do tình dục và tăng hoạt động tình dục do có các biện pháp tránh thai. Trẻ sơ sinh có thể bị viêm kết mạc mắt do đẻ qua đường sinh dục người mẹ bị bệnh. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng phổ biến nhất ở lứa tuổi 15-35.

Khi có các dấu hiệu của bệnh lậu, người bệnh không nên tự mua thuốc điều trị mà nên tới các bệnh viện chuyên khoa da liễu, nam học điều trị. BS Hưng cho biết bệnh lậu điều trị từ ban đầu rất đơn giản nhưng nếu để lâu chuyển sang mãn tính, lậu kháng thuốc sẽ phức tạp hơn rất nhiều.

Khánh Chi