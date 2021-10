Trứng gà có chữa yếu sinh lý, những thực phẩm nào nam giới nên ưu tiên (ảnh minh hoạ)

Thờ ơ chuyện chăn gối

Lo lắng, căng thẳng do cửa hàng kinh doanh nhôm sắt phải đóng cửa mấy tháng trời, thu nhập về 0 trong khi trước đó vào năm 2020 tình hình dịch cũng đã khiến thu nhập gia đình ảnh hưởng không nhỏ. Tiền thuê mặt bằng vẫn phải trả hàng tháng đồng thời hỗ trợ một phần lương cứng cho nhân công, anh V. ( Xuân La, Tây Hồ) trở nên “trái tính, trái nết”.

Anh có thể nổi khùng với vợ bất cứ lúc nào. Chị Hương biết chồng áp lực, nên luôn lựa lời chiều chồng. “Mặc dù anh hay nói vợ, mắng con nhưng bản tính là người tốt. Đặc biệt, mọi mẫu thuẫn chúng tôi đều được hoá giải sau mỗi lần vợ chồng “giao ban”. Dường như chuyện ấy giúp anh cân bằng hơn”, chị Hương thẳng thắn bày tỏ.

Thế nhưng, hơn tháng nay sức khoẻ tình dục anh giảm sút nghiêm trọng. Tình trạng chưa đến chợ đã hết tiền trở nên thường xuyên. Anh né tránh vợ, thay vào đó là đốt thuốc triền miên. Lo lắng sức khoẻ của chồng xuống dốc, chị Hương tìm mua các loại thuốc bổ về cho chồng uống. Trong đó, có loại “thần dược” rẻ tiền, dễ làm mà chị được mọi người mách nhằm cải thiện chuyện ấy. Đó là ăn trứng gà luộc với nước gừng hoặc ăn lòng trắng trứng với mật ong.

“Đây là món ăn dễ làm, không ảnh hưởng gì nên tôi cũng tích cực làm bồi dưỡng cho ông xã. Nhưng do chồng vốn bị thừa cân, huyết áp, cholesterol cao nên cũng không biết việc “tầm bổ” cho chồng như thế có đúng không?", chị Hương băn khoăn.

Trứng gà có phải "thần dược"?

Lý giải băn khoăn này, bác sĩ chuyên khoa nam học Nguyễn Thế Lương, Phó giám đốc Bệnh viện Thận Hà Nội cho biết, yếu sinh lý hay rối loạn cương dương, “trên bảo dưới không nghe” là bệnh lý “khó nói”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tình dục của nam giới.

Đây là tình trạng dương vật khó có khả năng cương cứng hoặc duy trì sự cương cứng trong quá trình quan hệ tình dục.

Đáng ngại là nhiều người vẫn nghĩ rối loạn cương chỉ gặp ở những người tuổi trung niên và cao tuổi, tuy nhiên thực tế không phải vậy. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Thậm chí có người rối loạn cương ngay từ lần quan hệ tình dục đầu tiên.

BS Lương cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến rối loạn cương dương, trong đó 10% do tâm lý, 90% do thực thể. Nguyên nhân có thể do một số bệnh lý ngoại khoa, bệnh mãn tính, việc sử dụng thuốc cũng có thể ảnh hưởng. Ví dụ người mắc chứng bệnh thalassmia, khả năng cương rất kém.

Để tìm nguyên nhân gây rối loạn cương, bác sĩ cần hỏi cụ thể về tiền sử bệnh tật nói chung, bệnh sử tình dục, khám lâm sàng và làm một số xét nghiệm cần thiết. Tùy từng nguyên nhân cụ thể, bác sĩ sẽ có phương hướng điều trị cụ thể, không có một phác đồ chung cho tất cả các trường hợp rối loạn cương.

Theo BS Lương, từ hàng ngàn năm nay, con người đã đi tìm các phương thuốc để chữa yếu sinh lý. Và việc dùng thực phẩm là đầu tiên, đó là các loại cây, con, củ, quả. Thực phẩm chắc chắn có tác dụng, vì đầu tiên nó nuôi sống ta. Thứ hai là rõ ràng trong cuộc sống chúng ta ăn những thực phẩm đó vào và thấy có tác dụng nhưng chúng không được chứng minh bằng khoa học nên rất khó nói. Đó chính là điểm yếu chung của y học cổ truyền đó là thiếu các bằng chứng khoa học, nghiên cứu bài bản đầy đủ.

Ví dụ như trứng gà, nhiều người cho rằng đây là một nguyên liệu rất có lợi cho sinh lý nam. Protein trong trứng sẽ giúp kích thích sản sinh dồi dào hormon và các axit amin. Cùng với đó, lipid, cholesterol, phospholipid, triglixerit… trong lòng đỏ trứng sẽ giúp kích thích sản sinh tinh trùng rất tốt.

“Tuy nhiên, chưa có một bằng chứng khoa học rõ ràng khẳng định điều này. Có thể thực tế, người ta thấy ăn trứng có thể giúp nam giới tăng ham muốn. Nhưng nó có thể đúng với người này mà không đúng với người kia. Điều quan trọng chúng ta không biết là cần phải ăn bao nhiêu quả trứng mới có tác dụng”, BS Lương cho hay.

Theo Viện dinh dưỡng Quốc gia, thành phần dinh dưỡng có trong 100 gam trứng gà toàn phần như sau: 14,8 g chất đạm; 11,6 g chất béo; 55 mg can xi; 2,70 mg sắt; 47 µg folat; 210 mg phospho; 1,29 µg vitamin B12; 700 µg vitaminA; acid béo không no nhiều nối đôi 1,36 g; cholesterol 470 mg, cùng nhiều chất khoáng, acid béo no và không no khác.Trứng là loại thức ăn có giá trị dinh dưỡng cao, tỷ lệ các chất dinh dưỡng trong trứng rất phù hợp và cân đối.

Với người lớn, một tuần chỉ nên ăn 3 quả/tuần, người bị tăng huyết áp hoặc cholesterol cao trong máu vẫn có thể ăn trứng, vì nó không làm tăng huyết áp và cholesterol máu, tuy nhiên một tuần chỉ nên ăn từ 1- 2 quả/tuần.

Trong khi đó, bác sĩ nam khoa Nguyễn Khắc Lợi - Giám đốc Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội lại cho rằng việc tăng chất lượng cũng như số lượng tinh trùng nam giới được quyết định bởi yếu tố vi lượng kẽm trong cơ thể.

Theo đó, BS Lợi cho rằng tăng lượng kẽm trong cơ thể bằng nhiều cách trong đó các quý ông có thể bổ sung kẽm trong thực phẩm hàng ngày như thịt hàu, thịt bò...

Theo các nghiên cứu, mức độ creatinine trong thịt bò nhiều hơn bất cứ thực phẩm nào khác, làm nó đặc biệt hiệu quả trong sự phát triển của cơ bắp, cải thiện sức mạnh. Thịt bò chứa đủ lượng vitamin B6 cần thiết giúp cơ thể tăng cường khả năng miễn dịch, thúc đẩy trao đổi chất và tổng hợp protein, góp phần phục hồi cơ thể sau khi tập luyện căng thẳng.

Hàu giàu dưỡng chất lại hiệu quả trong việc tăng cường sinh lý nam giới. Các nghiên cứu chỉ ra rằng hàu là thực phẩm tốt cho đàn ông nhờ lượng kẽm dồi dào. Một con hàu biển có thể chứa tới 15 mg kẽm đáp ứng đủ nhu cầu kẽm hàng ngày của cơ thể.

Ăn hàu biển có tác dụng kích thích và điều hòa sản xuất testosterone, từ đó làm tăng số lượng và chất lượng tinh trùng. Thịt hàu còn giúp bổ thận, tráng dương, chữa trị các chứng bệnh di mộng tinh, hoạt tinh, liệt dương, hiếm muộn…

Các bác sĩ cũng lưu ý đó là những thực phẩm có tác dụng bổ sung kẽm, tốt đối với sức khoẻ tình dục của nam giới. Tuy nhiên, để ăn với số lượng bao nhiêu, thời gian kéo dài như thế nào thì chưa có nghiên cứu cụ thể.

Trong khi đó, bên cạnh cách các bài thuốc kiểu truyền miệng từ những thực phẩm, cây quả sẵn có hiện nay có nhiều giải pháp điều trị khác nhau như thuốc tiêm, đặt vật hang giả, điều trị sóng xung kích liều thấp… Một số trường hợp cần phương pháp ngoại khoa như có bất thường mạch máu, vấn đề liên quan thần kinh- thuốc, nội tiết nam giới…

BS Lương cũng thông tin thêm, trong một số trường hợp có thể cần bổ sung thuốc, thực phẩm, thay đổi chế độ ăn uống, tập thể dục… Ngoài ra, thuốc lá, rượu bia… cũng làm tăng nguy cơ rối loạn cương. Những chất kích thích này làm hư hại mạch máu, giảm lưu lượng máu đến bộ phận sinh dục nam. Để tìm được cách điều trị phù hợp nhất với mình, các quý ông nên đi khám để được bác sĩ tư vấn cụ thể.

Hải Phong