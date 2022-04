Bị chê vừa ngắn vừa bé, nam thanh niên quyết độ 'súng', suýt mất 'cậu nhỏ'

Bị bạn gái chê 'cậu nhỏ' ngắn, bé, nam thanh niên 32 tuổi vượt qua mặc cảm, tự ti đến phòng khám tư bơm silicon thẳng vào “cậu nhỏ” nhưng kết cục không thể ngờ.

Sau mấy ngày “cậu nhỏ” xuất hiện những cơn đau, thậm chí biến dạng do silicon di chuyển nhưng người đàn ông Hà Nội này vẫn ngần ngại không đến viện khám ngay.

Vài tháng sau, cơn đau càng tăng, dương vật chuyển màu thâm tím, khó cương cứng... Không thể chịu nổi, lúc này anh mới đến Khoa Phẫu thuật thận tiết niệu và nam học, Bệnh viện E kiểm tra.

TS. BS Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa phẫu thuật thận tiết niệu và nam học, Bệnh viện E cho biết nam bệnh nhân đến khám trong tình trạng bộ phận sinh dục đau, khó cương cứng, thâm tím và đáng ngại hơn bắt đầu hoại tử da.

"Qua thăm khám, bệnh nhân cho biết do bị bạn gái chê 'cậu nhỏ' (có kích thước) nhỏ, ngắn nên anh quyết định đến phòng khám tư nhân để bơm dung dịch silicon vào dương vật nhằm tăng kích thước”, Ts. BS Nguyễn Đình Liên thông tin.

Qua chẩn đoán, người bệnh bị nhiễm trùng nặng do bơm silicon không đảm bảo, đến viện muộn nên hoại tử một phần da. Ngay lập tức, các bác sĩ đã phải phẫu thuật lấy toàn bộ mảng silicon đã bơm ra ngoài, đồng thời cắt bỏ vùng da bị nhiễm trùng và lấy da tự thân tạo hình lại dương vật.

Đây không phải trường hợp đầu tiên suýt mất “cậu nhỏ” do tiêm tiêm silicon tăng kích thước dương vật để "chuyện ấy" thăng hoa hơn.

Trước đó một bệnh nhân nam 43 tuổi cũng phải vào BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Bệnh nhân là anh N.V.Đ. (43 tuổi, địa chỉ ở Kiên Giang) đến BV vì lý do căng tức, khó chịu vùng da dương vật và sinh hoạt tình dục khó khăn sau khi được người bạn tiêm silicon vào dương vật.

Theo lời người đàn ông này, cách ngày nhập viện khoảng 7 tháng, khi đang hành nghề đánh bắt cá trên ghe, anh thấy đồng nghiệp tiêm silicon lỏng vào dương vật để làm tăng kích thước. Ngay sau đó, bệnh nhân bắt chước làm theo.

Thời gian đầu, bệnh nhân thấy da dương vật săn chắc hơn, có tăng khoái cảm. Nhưng khoảng 3 tháng sau, khối silicon đã lan xuống gốc dương vật và bìu kèm theo cảm giác căng cứng, biến dạng. Đồng thời bìu, da quy đầu cứng không tuột xuống được.

Bệnh nhân cảm thấy khó chịu, sinh hoạt tình dục khó khăn. Lúc này bệnh nhân mới tá hỏa, vội nhập viện để phẫu thuật lấy silicon ra.

Chia sẻ với phóng viên, TS. BS Nguyễn Đình Liên cho biết có một thực tế không ít nam giới hiện nay có nhu cầu tân trang "cậu nhỏ" để tự tin hơn trước bạn tình. Theo đó, họ làm việc này với mong muốn tăng “bản lĩnh” đàn ông, có thể kéo dài cuộc yêu hay tăng khoái cảm khi quan hệ tình dục.

“Có những người thực sự gặp vấn đề về kích thước, bị bé hoặc ngắn hơn bình thường. Thậm chí một số khác gặp dị tật lún vùi, hoặc ngắn do béo bụng...

Hiện nay, y khoa áp dụng nhiều kỹ thuật làm thay đổi kích thước dương vật như đặt bi vĩnh viễn, bơm mỡ tự thân, bơm silicon...

Tuy nhiên, các kỹ thuật này nếu tiến hành ở cơ sở không đảm bảo an toàn sẽ gây nhiễm trùng, đau đớn khi quan hệ. Thậm chí, dị vật có thể lưu lại trong âm đạo của bạn tình, rất nguy hiểm.

Sau khi vào cơ thể, silicon thâm nhập trong mô dưới da ở dương vật, nhẹ thì gây đau, rối loạn cương cứng, khiến bệnh nhân khó sinh hoạt tình dục. Trường hợp nặng hơn có thể gây biến dạng, thậm chí hoại tử. Thậm chí, trường hợp silicon lan xuống vùng bìu dẫn đến tinh hoàn bị hoại tử thì người bệnh còn đối diện nguy cơ vô sinh”, TS. BS Nguyễn Đình Liên cho hay.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo với những quý ông gặp vấn đề thực sự ở “cậu nhỏ” như: bị bé hoặc ngắn hơn bình thường hay gặp dị tật như lún vùi, ngắn do béo bụng cần phải “tân trang” thì nên đến bệnh viện có chuyên khoa để được thăm khám, điều trị phù hợp.

Quý ông không nên tới các phòng khám, cơ sở thẩm mỹ chui để bơm silicon tránh những hậu quả nghiêm trọng. TS. BS Đình Liên cho rằng, tốt nhất, muốn làm đẹp hãy đến khoa phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật tạo hình tại bệnh viện uy tín để được bác sĩ tư vấn cụ thể.

Khi bơm vào dương vật, silicon lỏng sẽ diễn biến xấu dần đi theo nhiều cách, tùy theo phản ứng của cơ thể mỗi người. Hay nói đúng hơn là tùy vào cơ địa bản thân, theo liều lượng silicon đã bơm, số lần chích và kỹ thuật chích mà phản ứng có thể nhanh hay chậm, nặng hay nhẹ.



Khi mới bơm silicon, ban đầu cũng có tác dụng, thấy “cậu nhỏ” to hơn trước, mọi hoạt động đều bình thường. Tuy nhiên, từ tuần thứ hai trở đi, không ít trường hợp thấy “cậu nhỏ” cứ to lên không mong muốn, nhiều lúc tự nhiên cương đau, vùng da chuyển sang thâm tím, phù nề và dương vật có mùi hôi.



Đối với nam giới bị biến chứng do bơm silicon tại dương vật, nếu không phẫu thuật kịp thời thì rất nguy hiểm, thậm chí đe dọa sức khỏe sinh sản và tính mạng. Sau khi vào cơ thể, silicon sẽ len lỏi, thâm nhập trong mô dưới da ở dương vật, gây biến dạng dương vật, thậm chí hoại tử.



Ở mức độ tai biến đơn thuần, silicon gây biến dạng dương vật sẽ gây đau dương vật, rối loạn cương cứng, khiến bệnh nhân khó sinh hoạt tình dục. Cảm giác đau khiến người bệnh khó chịu, quá trình quan hệ rất chật vật, thậm chí gây đau cho bạn tình.

