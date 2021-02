Bác sĩ kể chuyện cấp cứu nam khoa ngày Tết

Ngày Tết, mọi sinh hoạt đều thay đổi và cũng có nhiều câu chuyện dở khóc, dở cười trong cấp cứu phòng the cho các quý ông.

Đủ ca cấp cứu

Bác sĩ Nguyễn Hồ Vĩnh Phước – Bệnh viện Bình Dân, TP.HCM cho biết ngày mùng 2 Tết bệnh viện đã tiếp nhận nhiều ca cấp cứu nam khoa.

Ca đầu tiên, bệnh nhân nam mới 18 tuổi, lần đầu tiên quan hệ với bạn gái vào dịp đầu năm. Kết quả, bệnh nhân bị phù da quy đầu gây sưng tấy dương vật.

Một trường hợp khác đó là một bệnh nhân nam 20 tuổi đến khám vì thấy mủ ở đầu dương vật. Bệnh nhân cho biết có làm chuyện ấy từ hôm 25 tháng Chạp. Đến 30 Tết thấy có mủ xuất hiện nhưng không dám khám vì muốn đợi hết ngày Mùng 1 Tết cho khỏi xui xẻo đầu năm. Bệnh nhân đã được bác sĩ khám và điều trị ngay sau đó.

Một ca bệnh khác đó là một nam bệnh nhân lần đầu “khai súng” vào đúng sáng mùng 2 Tết. Kết quả, bệnh nhân bị đứt dây hãm dương vật. Vào viện bác sĩ phải “khai kim” tạo hình lại dây thắng dương vật cho bệnh nhân.

Bác sĩ Phước cho biết một trường hợp khác vào viện do buổi sáng bệnh nhân muốn thể hiện bản lĩnh của mình và vô tình bẻ gãy chính dương vật. Tai nạn nam khoa xảy ra ngày Tết cũng sinh động không kém, các bác sĩ lại phải cấp cứu cho các bệnh nhân cấp tốc.

Chuyện gãy súng, quan hệ quá mức

BS Nguyễn Thế Lương – Phó Giám đốc BV Thận Hà Nội cho biết ngày Tết nguy cơ cấp cứu các bệnh lý phòng the cũng rất nhiều. Theo bác sĩ Lương anh từng tiếp nhận một ca vào cấp cứu đúng đêm mùng 2 Tết đó là nam thanh niên 28 tuổi nhập viện trong tình trạng da xanh, niêm mạc nhợt, lấm tấm mồ hôi, chân tay lạnh ngắt. Nhịp tim đo được trên 100/phút. Bác sĩ lập tức cắm dịch truyền nước bù điện giải. Khi hỏi ra, vợ bệnh nhân mới thì thầm do hai vợ chồng trẻ, lâu ngày mới gặp nhau do chồng đi làm xa nên ngày Tết chỉ ăn với ở nhà ngủ nghỉ dẫn tới “lao động” quá sức. Sau khi truyền, bệnh nhân hồi phục nhanh hơn. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn phải khuyến cáo bệnh nhân tạm thời kiêng 4, 5 hôm, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, nên mở rộng sang các hoạt động khác như đi thăm họ hàng, tránh cả ngày chỉ tập trung vào yêu.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Liên – Trưởng khoa tiết niệu, Nam học, BV E Hà Nội cho biết năm nay dịp Tết bác sĩ nam khoa “yên bình” nhưng bác sĩ Liên vẫn khuyến cáo ngày Tết tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đối với sức khoẻ nam giới trong đó các các tai nạn phòng the như đứt dây hãm, gãy dương vật…

BS Liên cũng từng cấp cứu cho một trường hợp khác gãy dương vật vào đúng mùng 3 Tết.

Bệnh nhân nhập viện với tình trạng cậu nhỏ căng mọng, bầm tụ máu, màu tím lan dần từ dương vật tới bìu - bẹn, lan tới tầng sinh môn, các bác sĩ phải mổ lấy máu bầm gấp. Bệnh nhân tâm sự do Tết uống rượu về và quan hệ tình dục cùng vợ. Vì muốn “đổi gió” ngày xuân, thay đổi tư thế nên dẫn tới tai nạn đáng tiếc vào đúng dịp đầu năm.

Trường hợp gãy dương vật thì khả năng tự lành rất khó. Nếu không được điều trị đúng mức, có thể dẫn đến các biến chứng làm cho dương vật không hồi phục như áp xe dương vật, biến dạng dương vật, cong dương vật, xơ hóa thể hang và rối loạn cương.

Một số trường hợp tổn thương vào niệu đạo, biến chứng sẽ càng phức tạp hơn. Vì thế, nếu dương vật bị gãy, khả năng tự lành sẽ rất thấp. Đa phần phải được can thiệp phẫu thuật, lấy máu tụ, phục hồi lại cấu trúc giải phẫu, phục hồi hình dạng ban đầu và chức năng sinh lý.

Chính vì vậy, bác sĩ khuyến cáo nếu các quý ông gặp tai nạn phòng the dù là ngày Tết cũng không nên chậm trễ ở nhà tự chữa hoặc e dè đầu năm đi viện. Tất cả các tai nạn, bệnh lý nam khoa xảy ra vào dịp Tết vẫn cần tìm tới các bác sĩ chuyên khoa để được cấp cứu kịp thời.

