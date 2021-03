Dập nát cẳng chân do bị cuốn vào máy làm gạch, vì sao tai nạn lao động cứ xảy ra thường xuyên?

nát - chân.jpg

Bệnh nhân là Nguyễn T.H sinh năm 1971, trú tại Hà Thạch – Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ nhập viện trong tình trạng dập nát cẳng chân phải do tai nạn lao động.

Sau tai nạn, người bệnh mất vận động chân phải, vết thương nát toàn bộ cẳng chân, người bệnh đã được sơ cứu ở Bệnh viện Huyện sau đó chuyển tuyến đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ điều trị.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, qua thăm khám: cẳng chân phải dập nát toàn bộ phần mềm và xương từ 1/3 giữa xướng đến cổ chân, mất toàn bộ da, nát cơ, phần mềm, xương gãy nhiều đoạn, vết thương bẩn nhiều bùn đất lẫn dầu máy, chảy nhiều máu. Người bệnh được chẩn đoán gãy hở độ IIIC 2 xương cẳng chân phải do tai nạn lao động.

Người bệnh có chỉ định phẫu thuật kết hợp xương nối mạch máu thần kinh, cắt lọc phần mềm dập nát, khâu bảo tồn.

Sau phẫu thuật 4 ngày, hiện tại người bệnh tỉnh, không sốt, vết mổ chân phải dịch thấm băng. Ngọn chi hồng ấm, vận động hạn chế, cảm giác tốt.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Bảy – Trưởng khoa Chấn thương I cho biết, đây là ca bệnh rất đặc biệt, vì tổn thương và dập nát quá nhiều, trước nguy cơ phải cắt cụt chân phải.

"Qua thăm khám, chúng tôi thấy bàn ngón chân phải còn hồng ấm, mạch mu chân phải còn bắt được, vì vậy chúng tôi đã quyết tâm phẫu thuật bảo tồn giữ lại chân cho người bệnh", BS Bảy nói.

Bác sĩ Bảy cho biết thêm, việc bảo tồn chân cho người bệnh có thể coi là thành công. Tuy nhiên, do tổ chức cơ và da dập nát nhiều, người bệnh cần phải trải qua một vài cuộc phẫu thuật nữa để cắt lọc tổ chức hoại tử và ghép da, cơ. Để giữ được chân của người bệnh cần sự cố gắng của cả các y bác sĩ và người bệnh.

Dù được cảnh báo rất nhiều về tai nạn lao động nhưng trên thực tế vẫn thường xuyên xảy ra, nguyên nhân do sự chủ quan, thiếu trang bị phòng hộ của người lao động và chủ sử dụng lao động.

Trước đó, vào 11h30p ngày 4/3, tại xã Phương Viên, Hạ Hòa một vụ tai nạn kinh hoàng và cũng lại là do máy bóc gỗ gây ra. Nạn nhân là nam thanh niên 28 tuổi trong lúc làm việc với máy bóc gỗ, do sơ xuất nạn nhân bị quấn vào quả lu khi máy đang chạy.

Nam thanh niên 28 tuổi bị máy bóc gỗ lột toàn bộ vùng da lưng, cổ, ngực: Cách bảo quản chi thể đứt rời Sơ xuất trong lúc vận hành máy bóc gỗ, nam thanh niên 28 tuổi bị quấn vào quả lu khiến bị lóc toàn bộ da vùng lưng, cổ, ngực, cánh, cẳng tay … lộ cơ, xương, diện tích bị lóc da lên tới trên 50%.

Để bảo đảm an toàn trong quá trình lao động, các chuyên gia khuyến cáo, người lao động làm công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại được người sử dụng lao động trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và phải sử dụng trong quá trình làm việc theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Phương tiện bảo vệ cá nhân phải đạt tiêu chuẩn về chất lượng.

Theo quy định đối với chủ sử dụng lao động cần phải tuân thủ các quy định. Cụ thể, cần kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Trong đó, các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng và kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng bởi tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Ngoài ra, người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động phải tham dự khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, kiểm tra, sát hạch và cấp chứng chỉ, chứng nhận do tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thực hiện.

Người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động, người học nghề, tập nghề khi tuyển dụng và sắp xếp lao động; hướng dẫn quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người đến thăm quan, làm việc tại cơ sở thuộc phạm vi quản lý của người sử dụng lao động.

Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động phải tham dự khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, kiểm tra sát hạch và được cấp chứng chỉ.

N. Huyền