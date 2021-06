Hỏi bác sĩ 'chuyện ấy' mùa dịch có phải đeo khẩu trang không?

Vợ bắt cách ly

Anh Nguyễn Mạnh C. 39 tuổi, trú tại Hà Tĩnh than thở, anh đi công tác về bằng máy bay, khi về nhà, anh tự cách ly 21 ngày. Thời gian này, vợ chồng ngủ riêng. Nhưng sau đó, vợ tiếp tục bắt cách ly thêm 1 tuần với lý do có người cách ly đủ thời gian sau đó vẫn dương tính.

“Ba mẹ con cô ấy ngủ cùng nhau. Nói thế nào vợ vẫn yêu cầu cách ly tiếp, nhất định không nhượng bộ” – anh C. than thở.

Như trường hợp của anh C. cũng là câu chuyện đau đầu của nhiều quý ông là F2, F3 tự cách ly ở nhà. Có người là F2 than hết thời gian cách ly rồi vợ vẫn bắt ngủ riêng cả tháng nữa.

Theo BS Hà Ngọc Mạnh – khoa Nam học, BV Việt Bỉ chia sẻ khi dịch bệnh, tại các khoa khám nam khoa, bệnh nhân đến khám ít hơn hẳn nhưng các bác sĩ nhận được các tư vấn tâm lý qua trực tuyến. Khi tư vấn qua trực tuyến thì bác sĩ cũng có thời gian để tư vấn cho bệnh nhân hơn và cũng có nhiều chuyện bi hài được họ cởi mở.

BS Mạnh chia sẻ có cuộc gọi khách hàng gọi đến xin tư vấn về khi làm 'chuyện ấy' họ có cần đeo khẩu trang hay không. BS Mạnh cho rằng khi đó mà còn đeo khẩu trang thì không còn gì thú vị. Nếu cảm thấy không yên tâm thì không nên tiến hành.

Đối với các trường hợp cách ly tại nhà, bác sĩ Mạnh cho biết khi hết thời gian cách ly theo quy định, nếu dịch tễ của mình không quá nguy hiểm thì không cần phải ngủ riêng quá lâu.

Ảnh minh họa.

Trong trường hợp vợ hoặc chồng có triệu chứng nghi ngờ, có yếu tố nguy cơ dịch tễ thì nên tránh quan hệ tình dục.

BS Mạnh chia sẻ, trong những khu vực giãn cách thì vợ chồng giao lưu nhiều hơn, ở bên nhau nhiều hơn, hoạt động riêng tư gần gũi cũng nhiều hơn nên cũng bộc lộ nhiều trục trặc.

Nam giới khi đi làm nhiều, do áp lực công việc thì chuyện ấy ít hơn, lúc dịch bệnh giãn cách, vợ chồng gần nhau nhiều lại phát sinh các vấn đề khác. Khi đó, họ cần liên hệ bác sĩ chuyên khoa để hỗ trợ tìm nguyên nhân.

Theo BS Nguyễn Khắc Lợi – Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn, Hà Nội, dịch bệnh ảnh hưởng đến đời sống tình dục của nhiều người cả trong vùng phong tỏa, giãn cách hay bên ngoài.

Tuy nhiên, ảnh hưởng này chỉ ở trong thời gian nhất định. Còn đa số ngoài cộng đồng, nhiều người ảnh hưởng do stress tâm lý như bị mất việc, thu nhập giảm sút. Tuy nhiên, tỷ lệ này bác sĩ Lợi cho rằng không nhiều.

Nhiều người giảm ham muốn

Song với nhiều gia đình “yêu nhiều” thì bác sĩ Lê Thị Kim Dung- chuyên gia tình dục, trung tâm Y tế Lao động, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho rằng 1 xu hướng giảm ham muốn vì dịch bệnh.

BS Dung cho biết nếu so trong vòng 10 năm trở lại đây thì đại dịch Covid-19 đã làm tắt lửa phòng the của rất nhiều gia đình.

BS Dung cho rằng lý do gây ra tình trạng này được cho là những người độc thân hoặc không sống chung với đối tác ít cơ hội gặp gỡ, quan hệ trong thời gian giãn cách, tự cách ly.

Còn các cặp ở cùng nhau thì sự căng thẳng và lo lắng quá mức về đại dịch khiến nhu cầu tình dục giảm đi ngay cả khi họ có nhiều thời gian với bên người tình, vợ, chồng.

BS Dung cho biết tại Việt Nam hầu như mọi người đều có xu hướng e sợ, lo ngại chuyện tình dục, tâm lý lo lắng bệnh tật, stress vì kinh tế bị ảnh hưởng do dịch bệnh đã khiến người ta ít quan tâm tới chuyện ấy hơn.

BS Dung khảo sát các bệnh nhân của mình tới khám sức khỏe sinh sản, nam khoa và đa số mọi người đều cho rằng chuyện ấy giảm sút mạnh từ khi dịch bệnh xảy ra.

K.Chi