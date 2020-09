Người đàn ông hôn mê vì chữa viêm gan B bằng thuốc mua trên mạng

Nam bệnh nhân 40 tuổi, quê Bắc Giang được đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong tình trạng vàng da, vàng mắt, không đi tiểu được, lơ mơ hôn mê, xét nghiệm chức năng gan rất xấu.

Người nhà cho biết, bệnh nhân mắc viêm gan B, xơ gan hai năm nay, đã uống thuốc kháng virus để điều trị. Khi duy trì thuốc kháng virus, tình trạng bệnh nhân ổn định, sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, vì nghe theo lời mách trên mạng xã hội, anh tìm mua thêm một số loại thuốc nam, thuốc lá được quảng cáo chữa khỏi viêm gan B về uống. Sau một thời gian, tình trạng bệnh nhân đột ngột chuyển xấu.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó giám đốc kiêm Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân tiên lượng khó khăn bởi chức năng gan, thận đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các bác sĩ đã cho bệnh nhân thở máy xâm nhập, kết hợp biện pháp hồi sức. Đồng thời, cố gắng tìm hiểu căn nguyên chính gây ngộ độc, đưa ra phương án giải độc phù hợp.

Nam bệnh nhân đang tiếp tục được hồi sức tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Ca bệnh trên chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp viêm gan B được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp nhận cấp cứu sau khi tự ý sử dụng các bài thuốc nam, thuốc bắc truyền miệng. Thậm chí, có bệnh nhân đã tử vong bởi tình trạng quá nặng.

Bác sĩ Cấp cho hay, trong khi 90% bệnh nhân viêm gan B thể cấp tính có thể tự khỏi mà không cần điều trị thì cơ hội khỏi bệnh của người mắc viêm gan B mạn tính vô cùng khó khăn. Bởi vậy, những lời quảng cáo có thể điều trị khỏi hoàn toàn bệnh viêm gan B thể mạn là không thể tin tưởng.

Chuyên gia này cũng nhấn mạnh, việc điều trị bằng thuốc kháng virus sẽ giúp giữ chức năng gan, nói rộng ra là sức khỏe của bệnh nhân viêm gan B ở mức ổn định, dù có yếu hơn người bình thường. Ngược lại, tự ý điều trị bằng phương pháp không chính thống sẽ rất nguy hiểm, bởi bản thân gan của người bệnh đã rất yếu.

“Chức năng gan của bệnh nhân viêm gan B thể mạn cũng bấp bênh như người đứng trên bờ vực. Chỉ cần có 1 tác động tiêu cực từ bên ngoài vào, rất khó khăn để cứu bệnh nhân”, bác sĩ Cấp chia sẻ.

Bệnh viêm gan do virus có 4 loại, gồm virus viêm gan A, B, C và E. Trong đó, viêm gan A và E chỉ gây nhiễm trùng tiêu hóa cấp, dễ điều trị khỏi. Virus viêm gan B và C lại chủ yếu gây viêm gan mạn tính, có thể dẫn đến xơ gan và ung thư gan.

Có 3 đường lây chính dẫn tới viêm gan B và C, bao gồm quan hệ tình dục không an toàn; qua đường máu và chế phẩm về máu, các con đường tiêm truyền và từ mẹ truyền sang con.

Viêm gan B mạn tính chưa có thuốc điều trị khỏi hoàn toàn mà chỉ có thuốc ức chế virus về dưới ngưỡng gây bệnh. Nếu bệnh nhân không duy trì thuốc, virus sẽ thoát ức chế, nhân lên từng đợt và bùng phát, gây suy gan nặng, có thể khiến người bệnh tử vong ngay lập tức. Mặt khác, virus cũng có thể khiến bệnh tiến triển nặng thành xơ gan, ung thư gan hoặc khiến người bệnh có nguy cơ kháng thuốc.

Các bác sĩ khuyến cáo những người đã mắc viêm gan virus cần khám bệnh định kỳ tại các cơ sở y tế chuyên khoa, chủ động quản lý điều trị, tránh trường hợp bệnh diễn tiến nặng. Lưu ý, tuyệt đối không được bỏ thuốc vì có thể khiến viêm gan tiến triển xơ gan hóa và ung thư hóa. Đặc biệt, không tự ý sử dụng các loại thuốc truyền miệng, tránh những hệ lụy nghiêm trọng tới sức khỏe, tính mạng.

Nguyễn Liên