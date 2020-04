BV đa khoa Sơn Tây, 1 giờ căng sức cứu sống thai phụ vỡ tử cung

Mẹ con sản phụ T. đã mẹ tròn con vuông

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Sơn Tây vừa phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp thai phụ bị vỡ tử cung, suy thai cấp do vỡ vết sẹo mổ lấy thai cũ.

Trước đó, vào sáng ngày 16/4, Khoa Phụ Sản bệnh viện đa khoa Sơn Tây tiếp nhận bệnh nhân C. T. T. ( 24 tuổi, trú tại Phú Sơn – Ba Vì), đang mang thai 38 tuần 2 ngày bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội.

Qua thăm khám nhanh, các bác sĩ chẩn đoán đây là một trường hợp suy thai cấp do tại thời điểm tiếp nhận bệnh nhân, nhịp tim thai đo được chỉ là 90 lần/phút (trong khi chỉ số này ở mức bình thường có thể dao động từ 120-160 lần/phút).

Được biết, đây là lần sinh thứ 2 của sản phụ T., trước đó, chị T. đã sinh một bé bằng phương pháp sinh mổ cách đây 3 năm.

Sau thời gian hội chẩn nhanh chóng, bệnh nhân ngay lập tức được các bác sĩ chuyển vào phòng mổ để tiến hành mổ cấp cứu. Khi kíp mổ mở ổ bụng, các bác sĩ phát hiện thấy tử cung đã bị vỡ ở vị trí vết sẹo tử cung do mổ lấy thai cũ nên nhanh chóng đón em bé ra ngoài, lấy hết máu đông, máu cục, cắt lọc sẹo cũ và khẩn trương khâu cầm máu bảo tồn tử cung, hồi sức tích cực cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 1 giờ thành công tốt đẹp. Bé gái nặng 3.2kg chào đời khỏe mạnh. Hiện tại, sức khỏe của sản phụ đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc tại khoa Phụ sản.

BSCKII. Kiều Thanh Vân – Trưởng khoa Phụ Sản - bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân cho biết. Vỡ tử cung là một tai biến sản khoa nghiêm trọng đe dọa đến cả tính mạng của mẹ lẫn thai nhi, có thể xảy ra khi mang thai hoặc trong giai đoạn chuyển dạ.

Vỡ tử cung có thể xảy ra trên thai phụ có sẹo mổ cũ ở tử cung do mổ lấy thai hoặc bóc u xơ tử cung, có thể do lạm dụng thuốc tăng co tử cung trong chuyển dạ hoặc do một số nguyên nhân khác.

Vì vậy bác sĩ khuyến cáo, các thai phụ có nguy cơ như: tiền sử sinh mổ hoặc phẫu thuật bóc u xơ tử cung, có u tiền đạo, thai to.... cần tuân thủ đúng các quy định khám thai định kỳ để được theo dõi và phát hiện các yếu tố nguy cơ.

Đặc biệt, khi xuất hiện các biểu hiện bất thường như sốt, đau bụng nhiều, ra máu, ra dịch âm đạo, cử động thai nhi ít đi,… thai phụ nên đến ngay các trung tâm y tế để được thăm khám và có biện pháp xử trí kịp thời, tránh trường hợp phát hiện muộn có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của sản phụ và cả thai nhi.

Hà Nội: Không gỡ hết lệnh cách ly xã hội, cấm quán nhậu, người dân không đi thể dục Kết luận tại phiên họp BCĐ phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội vào chiều 20/4, Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra đối với các cửa hàng ăn uống, mát-xa, karaoke; khuyến cáo người dân không đi tập thể dục...

Bs.Việt Cường