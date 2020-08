Mù mắt vì cắt mí làm đẹp ở cơ sở không đảm bảo

Một ca phẫu thuật cắt mí do TS. BS Phạm Thị Việt Dung thực hiện

Chia sẻ với phóng viên, TS. BS Phạm Thị Việt Dung, Trưởng bộ môn Phẫu thuật Tạo hình trường Đại học Y Hà Nội, trưởng đơn vị Tạo hình Thẩm mỹ Công nghệ cao bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, phẫu thuật mi mắt trên thường nhằm mục đích lấy bỏ phần da, mỡ thừa mi trên, tạo một nếp mí duy nhất to rõ ràng. Với những trường hợp mi trên thiếu lõm mỡ có thể kết hợp với kỹ thuật dịch chuyển túi mỡ, ghép mỡ hoặc trung bì mỡ làm đầy mi trên.

Với phẫu thuật mi dưới thông thường giúp lấy bỏ phần da mỡ thừa khiến mi dưới căng phẳng. Tuy nhiên với những trường hợp có rãnh lệ nên thực hiện phẫu thuật dàn mỡ hoặc ghép mỡ để làm phẳng mi dưới.

Ngoài ra phẫu thuật thẩm mỹ mi mắt còn bao gồm kỹ thuật mở góc trong để giải quyết nếp quạt ở góc trong mắt và mở góc ngoài nhằm làm mắt dài hơn, mở to hơn.

Mặc dù đây là một kỹ thuật cần phải được thực hiện bởi bác sĩ được đào tạo bài bản ở những cơ sở y tế được cấp phép nhưng nhiều chị em vẫn chủ quan cho rằng chỉ cần thực hiện ở những spa.

Sự chủ quan này khiến nhiều chị em rơi vào tình cảnh dở khóc, dở cười. Theo TS. BS Phạm Thị Việt Dung, phẫu thuật thẩm mỹ lỗi hay gặp nhất là cắt hay nhấn mí. Lý do là cả người mổ lẫn người đi mổ đều tưởng là nó đơn giản.

TS. BS Phạm Thị Việt Dung (phải ảnh) thực hiện ca phẫu thuật cắt mí mắt

Theo đó, ngoài những biến chứng thông thường như chảy máu nhiễm trùng thì với mi trên biến chứng thường gặp là tình trạng mí hai bên không đều, mí mắt quá to, đính nếp mí quá cao vào cân cơ nâng mi gây hạn chế vận động mi trên và trợn mi.

Với mi dưới hay gặp tình trạng ngửa mi do cắt quá nhiều da vùng mi dưới gây khô mắt, chảy nước mắt kéo dài gây khó chịu. Có chị thì đến viện cầu cứu bác sĩ do nhắm mắt không kín kéo dài có thể gặp do cắt quá nhiều cơ vòng mi.

“Gần như tuần nào, tháng nào chúng tôi cũng tiếp nhận những trường hợp đến viện để “sửa sai” như thế. Có trường hợp phải mất 6 tháng mới có thể khắc phục được. Nhưng không phải ai cũng gặp may như vậy. Vì đã có những biến chứng nặng nề đến mức tổn thương cơ nâng mi gây sụp mi hoặc chọc thủng nhãn cầu gây mù”, TS. BS Phạm Thị Việt Dung nhấn mạnh.

Do đó, một quy trình phẫu thuật mi mắt chuẩn sẽ tương tự qui trình của một ca tiểu phẫu thuật khác bao gồm các bước: Khám tư vấn phương pháp phẫu thuật; Xét nghiệm cơ bản…

Sau khi bệnh nhân được đánh giá tổng thể, các bác sĩ phẫu thuật sẽ tiến hành tiểu phẫu thuật trong khoảng 30 phút – 45 phút với mi trên hoặc mi dưới sau khi đã sát trùng, trải toan vô trùng và tiêm thuốc tê tại chỗ. Sau mổ hướng dẫn khách hàng cách dùng thuốc và chườm mát. Khách hàng phải nằm lại theo dõi 2 tiếng sau phẫu thuật.

“Sau khoảng 7 ngày mắt sẽ đỡ sưng nề bầm tím. Sau khoảng 1 tháng mắt mới mềm mại với mi trên, mi dưới khoảng 3 tuần”, TS. BS Phạm Thị Việt Dung nói.

TS. BS Phạm Thị Việt Dung cũng nhấn mạnh, phẫu thuật chỉnh sửa khó hơn phẫu thuật mới rất nhiều và nhiều ca hỏng rất nặng khó có thể chỉnh sửa về bình thường được. Thế nên, trước khi quyết định làm đẹp các bạn tìm hiểu kỹ trước khi quyết định phẫu thuật nhé.

“Chị em nên lựa chọn bác sỹ và địa chỉ phẫu thuật thẩm mỹ tin cậy, an toàn. Khách hàng đừng cho rằng đây là phẫu thuật đơn giản ai cũng có thể làm được và dễ dàng giao phó cho bất kỳ ai.

Đây là những phẫu thuật bắt buộc phải được thực hiện bởi bác sĩ được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm và có giấy phép hành nghề phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ thực hiện.

Phẫu thuật cũng phải được thực hiện tại bệnh viện có chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ hoặc ít nhất là phòng khám phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ (khách hàng nên phân biệt rõ phòng khám phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ luôn phải có biển phòng khám, niêm yết tên bác sĩ và số giấy phép hành nghề. SPA không được phép làm phẫu thuật)”, TS. BS Phạm Thị Việt Dung chia sẻ.

N. Huyền