Ngày 10/12: Có 14.819 ca mắc COVID-19, hơn 1.300 ca khỏi

Thông tin các ca mắc COVID-19 mới:

- Tính từ 16h ngày 09/12 đến 16h ngày 10/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.839 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 14.819 ca ghi nhận trong nước (giảm 481 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố (có 8.843 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (1.226), Sóc Trăng (894), Tây Ninh (893), Cà Mau (822), Đồng Tháp (744), Bến Tre (712), Cần Thơ (675), Hà Nội (637), Khánh Hòa (587), Bình Phước (579), Bạc Liêu (570), Vĩnh Long (556), Đồng Nai (434), Bình Dương (381), Bà Rịa - Vũng Tàu (381), Tiền Giang (376), An Giang (355), Trà Vinh (352), Hậu Giang (335), Kiên Giang (328), Bình Định (232), Bình Thuận (219), Đà Nẵng (198), Thanh Hóa (192), Lâm Đồng (186), Thừa Thiên Huế (182), Hải Phòng (180), Bắc Ninh (146), Hưng Yên (144), Nghệ An (124), Quảng Nam (122), Hải Dương (101), Hà Giang (94), Ninh Thuận (88), Phú Yên (74), Gia Lai (67), Quảng Bình (57), Lạng Sơn (55), Long An (55), Đắk Nông (54), Thái Nguyên (52), Vĩnh Phúc (48), Hòa Bình (48), Quảng Ngãi (44), Nam Định (34), Thái Bình (31), Quảng Trị (29), Quảng Ninh (28), Lào Cai (22), Phú Thọ (15), Yên Bái (14), Hà Tĩnh (12), Bắc Giang (11), Sơn La (8 ), Điện Biên (6), Tuyên Quang (6), Hà Nam (4).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP. Hồ Chí Minh (-227), Bà Rịa - Vũng Tàu (-195), Tiền Giang (-192).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bến Tre (+195), Bạc Liêu (+143), Hải Phòng (+122).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 14.487 ca/ngày.

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam tính đến ngày 10/12 Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.382.272 ca nhiễm, đứng thứ 33/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 149/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 14.019 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.376.930 ca, trong đó có 1.049.524 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn, Lai Châu.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (484.602), Bình Dương (286.459), Đồng Nai (91.490), Long An (39.094), Tây Ninh (36.873).

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 1.362 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 1.052.341 ca

2. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.681 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 5.294 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.267 ca

- Thở máy không xâm lấn: 257 ca

- Thở máy xâm lấn: 849 ca

- ECMO: 14 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Từ 17h30 ngày 09/12 đến 17h30 ngày 10/12 ghi nhận 216 ca tử vong tại:

+ Tại TP. Hồ Chí Minh (71) trong đó có 10 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An (2), Tây Ninh (2), Tiền Giang (2), An Giang (1), Bến Tre (1), Gia Lai (1), Vĩnh Long (1).

+ Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (33), Bình Dương (15), Tây Ninh (14), Tiền Giang (12), Bạc Liêu (11), Cần Thơ (11), Đồng Tháp (8 ), Bình Thuận (7), Vĩnh Long (7), Kiên Giang (7), Sóc Trăng (7), Long An (5), Trà Vinh (3), Cà Mau (2), Hà Nội (1), Ninh Thuận (1), Bình Phước (1).

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 221 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 27.402 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 32/234 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 132/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 12/49 (xếp thứ 5 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 6 ASEAN).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 162.688 xét nghiệm cho 264.323 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 27.447.909 mẫu cho 70.692.311 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

Trong ngày 09/12 có 1.029.505 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 130.935.854 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 74.550.657 liều, tiêm mũi 2 là 56.385.197 liều.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới

- Cả thế giới có 268.840.955 ca nhiễm, trong đó 241,981,748 khỏi bệnh; 5.305.631 tử vong và 21,553,576 đang điều trị (88.942 ca diễn biến nặng).

- Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 133.056 ca, tử vong tăng 3.056 ca.

- Châu Âu tăng 110.196 ca; Bắc Mỹ tăng 3.307 ca; Nam Mỹ tăng 25 ca; châu Á tăng 17.114 ca; châu Phi tăng 668 ca; châu Đại Dương tăng 1.746 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 4.587 ca, trong đó: Thái Lan tăng 4.193 ca, Philippines tăng 379 ca, Campuchia tăng 15 ca.

Theo suckhoedoisong.vn