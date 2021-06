Sáng 24/6: Thêm 42 ca mắc COVID-19, Việt Nam có tổng số 13.989 bệnh nhân

Càng bệnh nền tăng huyết áp, tim mạch, viêm gan, rối loạn tiền đình... càng phải tiêm vắc xin Covid-19 Theo BS Trương Hữu Khanh – Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM bản thân ông cũng có bệnh lý tăng huyết áp và cơ địa dị ứng nặng nhưng ông vẫn xung phong tiêm vắc xin Covid-19 đầu tiên.

Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

Tính từ 18h ngày 23/6 đến 6h ngày 24/6 có 42 ca mắc mới (BN13948-13989):

- 05 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa (4), Tây Ninh (1).

- 37 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (26), Thái Bình (3), Bắc Giang (3), Tây Ninh (2), Long An (2), Khánh Hòa (1); trong đó 28 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 6h ngày 24/6:

- Việt Nam có tổng cộng 12.264 ca ghi nhận trong nước và 1.725 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 10.694 ca, trong đó có 2.910 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 16 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Vĩnh Phúc) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

- Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 2.598.405 xét nghiệm cho 5.928.149 lượt người.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới đến 6h sáng 24/6

- Cả thế giới có 180.273.448 ca mắc, trong đó 165.014.408 khỏi bệnh; 3.904.896 ca tử vong và 11.354.144 ca đang điều trị (81.615 ca diễn biến nặng).



- Trong 24 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 352.065 ca, tử vong tăng 6.579 ca.



- Châu Âu tăng 49.345 ca; Bắc Mỹ tăng 18.440 ca; Nam Mỹ tăng 135.687 ca; châu Á tăng 36.734 ca; châu Phi tăng 28.952 ca; châu Đại Dương tăng 55 ca.



- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 14.131 ca, trong đó: Malaysia tăng 5.244 ca, Philippines tăng 4.353 ca, Thái Lan tăng 3.174 ca, Campuchia tăng 587 ca, Myanmar tăng 680,Đông Timor tăng 62 ca, Singapore tăng 22 ca, Lào tăng 9 ca.

Tình hình điều trị:

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 341

+ Lần 2: 143

+ Lần 3: 130

- Số ca tử vong: 70 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 5.684 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

05 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

- 4 CA BỆNH (BN13948, BN13950, BN13953-BN13954) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Ngày 21/6/2021, từ Nga nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN62 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa.

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 22/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

- 1 CA BỆNH (BN13957) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh: nữ, 35 tuổi, địa chỉ tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Ngày 06/5/2021, từ Malaysia nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH9322 và QH3324 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tiền Giang.

Sau khi hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày chuyển tự cách ly tại nhà ở tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 23/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

37 ca ghi nhận trong nước

- 3 CA BỆNH (BN13949, BN13951-BN13952) ghi nhận tại tỉnh Thái Bình: đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 23/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

- 3 CA BỆNH (BN13955-BN13956, BN13988) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm ngày 22-23/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 2 CA BỆNH (BN13958-BN13959) ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh: 1 ca có tiền sử đi về từ Đà Nẵng đã được cách ly từ trước, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 23/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

- 1 CA BỆNH (BN13960) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: nữ, 53 tuổi, địa chỉ tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; liên quan đến BN12190. Kết quả xét nghiệm ngày 23/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

- 2 CA BỆNH (BN13961, BN13989) ghi nhận tại tỉnh Long An: liên quan đến Công ty Dinsen. Kết quả xét nghiệm ngày 23/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

- 26 CA BỆNH (BN13962-BN13987) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 24 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Thông tin tiêm chủng:

Tính đến 16 giờ ngày 23/6/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm 2.626.337 liều vắc xin phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là 137.682 người.

Có thêm 100.374 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại 41 tỉnh/TP và các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng trong ngày 23/6/2021 như sau:

1- Hà Nội: 787

2- Hải Phòng: 192

3- Nam Định: 1.004

4- Hà Nam: 131

5- Ninh Bình: 332

6- Thanh Hóa: 528

7- Phú Thọ: 719

8- Vĩnh Phúc: 2.898

9- Hải Dương: 48

10- Hưng Yên: 257

11- Quảng Ninh: 1.702

12- Nghệ An: 1.640

13- Hà Giang: 80

14- Cao Bằng: 994

15- Sơn La: 926

16- Thừa Thiên Huế: 245

17- Đà Nẵng: 864

18- Quảng Nam: 2.191

19- Quảng Ngãi: 2.722

20- Khánh Hòa: 30

21- Ninh Thuận: 1.683

22- Bình Thuận: 110

23- Kon Tum: 870

24- Gia Lai: 254

25- Đắc Lắc: 2.625

26- Đắc Nông: 468

27- TP Hồ Chí Minh: 40.667

28- Bà Rịa Vũng Tàu: 1.626

29- Đồng Nai: 4.495

30- Tiền Giang: 88

31- Long An: 828

32- Lâm Đồng: 1.200

33- Tây Ninh: 318

34- Cần Thơ: 2.255

35- An Giang: 3.678

36- Đồng Tháp: 3.033

37- Bình Dương: 2.829

38- Bình Phước: 2.703

39- Kiên Giang: 5.807

40- Cà Mau: 263

41- Bạc Liêu: 439

42- BV/Viện/Trường: 2.007

43- BỘ QUỐC PHÒNG: 3.838

Theo suckhoedoisong.vn