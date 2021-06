Ngày 21/6: Tổng cộng 272 ca mắc COVID-19, TP.HCM nhiều nhất với 166 trường hợp

Truyền tai nhau uống thuốc chống dị ứng trước khi tiêm vắc xin: Chuyên gia nói gì? Hiện Việt Nam đã tiêm chủng hơn 2,4 triệu liều vắc xin Covid-19. Trong đó, hơn 115.000 người đã tiêm đủ 2 mũi. Số người đã tiêm có khoảng 14 - 20% có phản ứng sau tiêm.

Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

Tính từ 12h đến 18h ngày 21/6 có 135 ca mắc mới (BN13349-13483):

- 02 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang (1), An Giang (1).

- 133 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (70), Bắc Giang (30), Bình Dương (21), Bắc Ninh (6), Đà Nẵng (4), Hưng Yên (2); trong đó 130 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

- 224 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

- Trong ngày 21/6, Việt Nam ghi nhận thêm 272 ca mắc mới:

+ 05 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (2), Hải Dương (1), Kiên Giang (1), An Giang (1).

+ 267 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (166), Bắc Giang (51), Bình Dương (21), Bắc Ninh (13), Nghệ An (5), Đà Nẵng (4), Tiền Giang (2), Hà Tĩnh (2), Hưng Yên (2), Trà Vinh (1); trong đó 258 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến 18h ngày 21/6

- Cả thế giới có 179.317.458 ca mắc, trong đó 163.877.007 khỏi bệnh; 3.883.374 ca tử vong và 11.557.077 ca đang điều trị (82.584 ca diễn biến nặng).



- Trong 24 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 289.782 ca, tử vong tăng 6.338 ca.



- Châu Âu tăng 18.641 ca; Bắc Mỹ tăng 2.325 ca; Nam Mỹ tăng 1.086 ca; châu Á tăng 49.498 ca; châu Phi tăng 14 ca; châu Đại Dương tăng 23 ca.



- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 28.323 ca, trong đó: Indonesia tăng 14.536 ca, Philippines tăng 5.249 ca, Malaysia tăng 4.611 ca, Thái Lan tăng 3.175, Campuchia tăng 735 ca, Singapore tăng 16 ca, Lào tăng 1 ca.

Tính đến 18h ngày 21/6:

- Việt Nam có tổng cộng 11.780 ca ghi nhận trong nước và 1.703 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 10.210 ca, trong đó có 2.679 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 19 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Thái Bình, Vĩnh Phúc) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

- Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 2.544.659 xét nghiệm cho 5.776.150 lượt người.

Tình hình điều trị:

- 224 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN7241, BN7200, BN7739, BN9657, BN6050, BN6072, BN6093, BN6262, BN6271, BN6337, BN6350, BN9258, BN9262, BN9929, BN6335, BN6339, BN6430, BN6668, BN6700, BN6739, BN9110, BN9132, BN9136, BN9315, BN6075, BN6141, BN6191, BN6333, BN6562, BN6699, BN6916, BN8759, BN8766, BN9113, BN9229, BN9753, BN9996, BN10357, BN10358, BN10359, BN10559, BN10560, BN6265, BN6274, BN6566, BN6720, BN8037, BN9385, BN9404, BN9844, BN6484, BN6515, BN6519, BN6570, BN7141, BN7169, BN7171, BN7174, BN7175, BN7180, BN7181, BN7225, BN7316, BN7892, BN7943, BN8318, BN9075, BN9118, BN9122, BN9193, BN9240, BN9317, BN9359, BN9387, BN9418, BN9535, BN9851, BN9864, BN10882, BN6010, BN6329, BN6449, BN6450, BN6455, BN6502, BN6509, BN6523, BN6526, BN6529, BN6872, BN7029, BN7232, BN7591, BN7696, BN7835, BN7843, BN7844, BN7884, BN7886, BN7894, BN7982, BN8045, BN8388, BN8421, BN8521, BN8530, BN8599, BN8647, BN8671, BN8692, BN8721, BN8838, BN9265, BN9540, BN9652, BN9659, BN9691, BN9749, BN10144, BN10480, BN11055, BN11644, BN7167, BN10360, BN3981, BN4056, BN4059, BN4063, BN4209, BN4346, BN4403, BN4629, BN4876, BN5082, BN5384, BN6063, BN6077, BN6083, BN6094, BN6104, BN6107, BN6153, BN6160, BN6211, BN6217, BN6229, BN6233, BN6276, BN6448, BN6464, BN6471, BN6498, BN6544, BN6611, BN6614, BN6639, BN6646, BN6655, BN6657, BN6673, BN6722, BN6795, BN6831, BN6866, BN6911, BN7037, BN7203, BN7211, BN7217, BN7318, BN7716, BN7881, BN8047, BN8129, BN8142, BN8551, BN8552, BN8700, BN9274, BN9337, BN9338, BN9424, BN9541, BN10004, BN4032, BN5047, BN5063, BN5710, BN5716, BN5718, BN5719, BN5754, BN5789, BN5811, BN5821, BN5840, BN6154, BN6563, BN6988, BN8283, BN7657, BN7735, BN7853, BN7858, BN7860, BN7861, BN7862, BN7997, BN8068, BN8072, BN8074, BN8080, BN8312, BN8410, BN8545, BN8704, BN8705, BN8729, BN8730, BN8734, BN8753, BN8757, BN8758, BN8761.

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 377

+ Lần 2: 132

+ Lần 3: 141

- Số ca tử vong: 69 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 5.453 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

02 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

- CA BỆNH BN13360 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: nữ, 53 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 19/6/2021, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Long Bình, tỉnh An Giang và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 20/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

- CA BỆNH BN13375 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang: nữ, 49 tuổi, địa chỉ tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Ngày 19/6/2021, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 20/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

133 ca ghi nhận trong nước

- CA BỆNH BN13349-BN13359, BN13361-BN13368, BN13372, BN13374 ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 18 ca liên quan ổ dịch Công ty Housewares - TP. Thuận An, 2 ca liên quan ổ dịch chợ đầu mối Hóc Môn - TP. Hồ Chí Minh, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 20/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

- CA BỆNH BN13369-BN13371, BN13373 ghi nhận tại TP. Đà Nẵng: là các trường hợp F1, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 20/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN13376-BN13377 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 21/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH BN13378-BN13407 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm ngày 20-21/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN13408-BN13413 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 1 ca là F1 của BN8757 đã được cách ly, 3 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm. Kết quả xét nghiệm ngày 20/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

- CA BỆNH BN13414-BN13483 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 49 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 14 ca liên quan đến Công ty Trung Sơn, Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân; 7 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

