Thông tin các ca mắc mới COVID-19

- Tính từ 17h ngày 06/9 đến 17h ngày 07/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.208 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 14.193 ca ghi nhận trong nước tại TP HCM (7.310), Bình Dương (3.966), Đồng Nai (945), Long An (490), Kiên Giang (242), Tiền Giang (183), Quảng Bình (182), Tây Ninh (164), An Giang (87), Cần Thơ (74), Đồng Tháp (71), Khánh Hòa (61), Đắk Nông (51), Bình Phước (48), Bình Thuận (46), Quảng Ngãi (37),

Hà Nội (36), Đà Nẵng (34), Bà Rịa - Vũng Tàu (31), Phú Yên (25), Nghệ An (18), Bình Định (11), Quảng Nam (10), Thừa Thiên Huế (9), Trà Vinh (8 ), Quảng Trị (8 ), Vĩnh Long (7), Thanh Hóa (7), Cà Mau (7), Sơn La (7), Bắc Ninh (4), Lạng Sơn (3), Bến Tre (2), Hậu Giang (2), Bạc Liêu (2), Lâm Đồng (1), Kon Tum (1), Hưng Yên (1), Bắc Giang (1), Ninh Thuận (1) trong đó có 8.161 ca trong cộng đồng.

- Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.716 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh tăng 188 ca, Bình Dương tăng 1.772 ca, Đồng Nai tăng 74 ca, Long An giảm 367 ca, Kiên Giang tăng 41 ca.

Ngày 7/9: Thêm 14.208 ca mắc COVID-19, có 10.253 bệnh nhân khỏi

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới

- Cả thế giới có 222.111.728 ca nhiễm, trong đó 198.736.687 khỏi bệnh; 4.592.023 tử vong và 18.783.018 đang điều trị (104.993 ca diễn biến nặng).

- Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 149.914 ca, tử vong tăng 3.681 ca.

- Châu Âu tăng 29.060 ca; Bắc Mỹ tăng 5.739 ca; Nam Mỹ tăng 0 ca; châu Á tăng 113.397 ca; châu Phi tăng 43 ca; châu Đại Dương tăng 1.675 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 58.282 ca, trong đó: Indonesia tăng 7.201 ca, Malaysia tăng 18.547 ca, Thái Lan tăng 13.821 ca, Philippines tăng 18.012 ca, Campuchia tăng 511 ca, Đông Timor tăng 190 ca.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 550.996 ca nhiễm, đứng thứ 51/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 158/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 5.601 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 546.683 ca, trong đó có 308.936 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 09/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc.

+ Có 08 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Lào Cai.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (265.846), Bình Dương (138.593), Đồng Nai (30.365), Long An (26.432).

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 10.253

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 311.710

2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.369 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 4.015

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.274

- Thở máy không xâm lấn: 119

- Thở máy xâm lấn: 926

- ECMO: 35

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 316 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (253), Bình Dương (40), Long An (7), Tiền Giang (7), Khánh Hòa (2), Đà Nẵng (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Đồng Tháp (1), Phú Yên (2).

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 13.701 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 415.446 xét nghiệm cho 1.118.641 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 18.111.288 mẫu cho 41.278.424 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Trong ngày 06/9 có 534.937 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 22.675.644 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 19.231.238 liều, tiêm mũi 2 là 3.444.406 liều.

Những hoạt động nổi bật của ngành y tế trong ngày:

TP. Hà Nội: Ngày 6/9, UBND TP. Hà Nội ban hành Công điện số 20/CĐ-UBND về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó:

+ Từ 6h00 ngày 8/9, các chốt kiểm soát của Thành phố sẽ kiểm soát người và phương tiện ra, vào Thành phố và vùng 1 theo giấy đi đường mới; người dân không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết, "ai ở đâu thì ở đó", "người ở vùng nào thì ở vùng đó".

+ Từ ngày 6/9 đến 12/9, xét nghiệm diện rộng thần tốc 100% người dân trên toàn bộ địa bàn thành phố để bóc tách nguồn bệnh ra khỏi cộng đồng.

+ Hoàn thành tiêm chủng mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn trước ngày 15/9 trên cơ sở số vaccine được phân bổ. Hà Nội sẽ tổ chức tiêm vào buổi tối, mở thêm điểm tiêm tại nhà văn hoá, trường học. Trước khi tiêm, tất cả các trường hợp phải test nhanh COVID-19 để sàng lọc, phát hiện sớm F0 trong cộng đồng.

- Tỉnh Bình Thuận: Từ từ 0h ngày 8/9, TP. Phan Thiết thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

- TP. Đà Nẵng: UBND TP. Đà Nẵng ban hành kế hoạch 159/KH-UBND về việc tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố nhằm tiếp tục rà soát, phát hiện kịp thời người mắc COVID-19 tại cộng đồng để khoanh vùng, xử lý, không để dịch lây lan.

Cụ thể, kế hoạch được triển khai từ ngày 6-20/9, sau đó căn cứ vào tình hình, diễn biến dịch COVID-19 sẽ thực hiện xét nghiệm theo kế hoạch tiếp theo của UBND thành phố.

Theo suckhoedoisong.vn