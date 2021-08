Ngày 24/8: Thêm 10.811 ca COVID-19, có 7.663 bệnh nhân khỏi

Sự thực 'ngồi ở nhà vẫn nhiễm Covid-19' Khi số ca nhiễm cộng đồng tăng cao, nhiều người thắc mắc tại sao ở nhà, có trường hợp không đi đâu cả tháng, không tiếp xúc với ai mà vẫn bị nhiễm Covid-19.

Thông tin các ca mắc COVID-19 mới

Tính từ 18h30 ngày 23/8 đến 18h ngày 24/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.811 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 10.797 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (4.627), Bình Dương (3.628), Đồng Nai (799), Long An (393), Khánh Hòa (203), Đồng Tháp (162), Đà Nẵng (153), Tây Ninh (105), Tiền Giang (93), Cần Thơ (72),

Hà Nội (66), Bà Rịa - Vũng Tàu (64), Kiên Giang (61), Bình Thuận (56), Sóc Trăng (42), An Giang (42), Nghệ An (28), Phú Yên (24), Đắk Lắk (21), Bình Phước (20), Thừa Thiên Huế (13), Bến Tre (12), Vĩnh Long (11), Quảng Nam (11), Hà Tĩnh (10), Hậu Giang (9), Quảng Trị (9), Sơn La (9), Bạc Liêu (7), Lạng Sơn (7), Trà Vinh (6), Thanh Hóa (5), Lâm Đồng (5), Bình Định (5), Ninh Thuận (4), Gia Lai (3), Bắc Ninh (3), Bắc Giang (3), Quảng Bình (2), Quảng Ngãi (1), Hà Nam (1), Hải Phòng (1), Cà Mau (1) trong đó có 6.780 ca trong cộng đồng.

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 531 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh tăng 376 ca, Bình Dương tăng 445 ca, Đồng Nai tăng 176 ca, Long An tăng 5 ca, Khánh Hòa tăng 78 ca.

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam đến tối ngày 24/8

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 369.267 ca nhiễm, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 168/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.756 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 365.152 ca, trong đó có 159.501 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 07/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang.

+ Có 04 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (184.872), Bình Dương (77.053), Đồng Nai (19.110), Long An (18.586), Tiền Giang (7.836).

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

- 7.663 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 24/8 nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 162.279 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 706 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 27 ca.

- Ngày 24/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 348 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (292), Bình Dương (35), Đồng Nai (4), Đồng Tháp (3), Tiền Giang (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Sóc Trăng (2), An Giang (1), Bến Tre (1), Bình Định (1), Bình Thuận (1), Ninh Thuận (1), Quảng Nam (1), Thừa Thiên Huế (1).

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 24/8 là 9.014 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 279.349 xét nghiệm cho 407.187 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 9.999.802 mẫu cho 28.710.154 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Trong ngày 23/8 có 275.085 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 17.647.353 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 15.725.040 liều, tiêm mũi 2 là 1.922.313 liều.

Những hoạt động của ngành y tế trong ngày

- Bộ Y tế có công điện số 1242/CĐ-BYT gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các Trường Đại học về việc chấn chỉnh công tác tiêm chủng vaccine COVID-19.

- Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh/thành phố và Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh tăng cường kiểm soát việc tự công bố, ghi nhãn và quảng cáo sản phẩm có tác dụng hỗ trợ điều trị COVID-19.

- Bộ Y tế có văn bản gửi đến các đơn vị trực thuộc và các tỉnh, thành phố để huy động nhân lực y tế tiếp tục đến hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Long An, Đồng Nai triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

- Tính đến ngày 23/8, TP. Hồ Chí Minh đã tiêm được hơn 5,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó hơn 900.000 liều vaccine Vero Cell.

- Công an TP. HCM tạm giữ số lượng lớn nguyên liệu, hơn 630.000 viên thuốc tân dược giả các loại và công cụ, phương tiện sản xuất của đường dây sản xuất, buôn bán thuốc điều trị COVID-19 giả.

- Tỉnh Nghệ An triển khai xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên miễn phí cho toàn bộ người dân sinh sống TP. Vinh từ ngày 23/8/2021 đến ngày 27/8/2021.

- Tỉnh Phú Yên: phối hợp với cơ quan chức năng TP. Hồ Chí Minh tổ chức đón 700 người dân sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh về Phú Yên. Những người dân về quê đều phải có giấy chứng nhận kết quả âm tính test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trong vòng 36 giờ và các loại giấy tờ tùy thân cần thiết… Khi về đến Phú Yên, người dân sẽ thực hiện cách ly y tế theo quy định.

- Tỉnh Thanh Hóa: UBND tỉnh Thanh Hóa và Bamboo Airways phối hợp thực hiện chuyến bay miễn phí hỗ trợ 191 người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về từ TP. Hồ Chí Minh. Người dân phải có kết quả xét nghiệm âm tính với với SARS-CoV-2 có hiệu lực trong vòng 72 giờ, sau khi xuống máy bay sẽ được xét nghiệm nhanh một lần nữa để phân loại và đưa đi cách ly tập trung.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến tối ngày 24/8

- Cả thế giới có 213.469.613 ca nhiễm, trong đó 191.039.935 khỏi bệnh; 4.457.090 tử vong và 17.972.588 đang điều trị (112.280 ca diễn biến nặng).

- Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 183.099 ca, tử vong tăng 3.930 ca.

- Châu Âu tăng 26.333; Bắc Mỹ tăng 7.700; Nam Mỹ tăng 488 ca; châu Á tăng 145.356 ca; châu Phi tăng 2.064 ca; châu Đại Dương tăng 1.158 ca. - Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 49.140 ca, trong đó: Indonesia tăng 19.106 ca, Thái Lan tăng 17.165 ca, Philippines tăng 12.067 ca, Campuchia tăng 466 ca, Lào tăng 336 ca.

Tối 24/8, Hà Nội thêm 9 ca mắc Covid-19, 4 ca tại cộng đồng Sở Y tế Hà nội vừa thông báo, trong chiều nay (24/8) ghi nhận 9 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 4 ca tại cộng đồng và 5 ca tại khu cách ly.

Theo suckhoedoisong.vn