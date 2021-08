Ngày 22/8: Thêm 11.214 ca mắc COVID-19, có 7.580 bệnh nhân khỏi

Nước dừa, gừng và đường phèn có phòng chống được Covid-19? Thời gian gần đây nhiều người chia sẻ cách nấu nước dừa với gừng, đường phèn uống để phòng chống Covid-19. Vậy thức uống này có tác dụng phòng chống Covid-19 hay không?

Thông tin các ca mắc COVID-19 mới

Tính từ 18h ngày 21/8 đến 18h ngày 22/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.214 ca nhiễm mới, trong đó 06 ca nhập cảnh và 11.208 ca ghi nhận trong nước tại TP HCM (4.193), Bình Dương (3.795), Đồng Nai (849), Tiền Giang (709), Long An (365), Đà Nẵng (183), Khánh Hòa (160), Đồng Tháp (142), Bà Rịa - Vũng Tàu (107), Cần Thơ (97), Tây Ninh (83), An Giang (69), Nghệ An (68), Vĩnh Long (49), Bình Thuận (47), Đắk Nông (39), Trà Vinh (39), Phú Yên (38), Bình Định (20), Hà Tĩnh (20), Quảng Nam (16), Kiên Giang (15), Sơn La (15), Đắk Lắk (12), Bắc Ninh (11), Hà Nội (11), Gia Lai (10), Cà Mau (10), Hậu Giang (7), Lào Cai (6), Bắc Giang (6), Ninh Thuận (5), Lạng Sơn (5), Quảng Ngãi (3), Quảng Trị (3), Thái Bình (1) trong đó có 6.387 ca trong cộng đồng.

- Ngày 22/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Sóc Trăng đăng ký bổ sung 138 ca được lấy mẫu từ các ngày trước trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19.

- Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 91 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh tăng 109 ca, Bình Dương giảm 710 ca, Đồng Nai tăng 298 ca, Tiền Giang tăng 120 ca, Long An giảm 28 ca.

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam tính đến tối 22/8

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 348.059 ca nhiễm, đứng thứ 68/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 169/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.540 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 343.972 ca, trong đó có 144.893 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 08/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Hải Phòng, Yên Bái, Hà Giang.

+ Có 02 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Thái Bình.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (175.994), Bình Dương (70.242), Long An (17.805), Đồng Nai (17.688), Tiền Giang (7.284).

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến 18h ngày 22/8

- Cả thế giới có 212.273.634 ca nhiễm, trong đó 189.899.917 khỏi bệnh; 4.439.386 tử vong và 17.934.331 đang điều trị (111.749 ca diễn biến nặng).

- Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 165.354 ca, tử vong tăng 3.766 ca.

- Châu Âu tăng 24.293 ca; Bắc Mỹ tăng 20.559 ca; Nam Mỹ tăng 468 ca; châu Á tăng 118.417 ca; châu Phi tăng 0375ca; châu Đại Dương tăng 1.242 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 68.039 ca, trong đó: Indonesia tăng 12.408 ca, Malaysia tăng 19.807 ca, Thái Lan tăng 19.014 ca, Philippines tăng 16.044 ca, Campuchia tăng 496 ca, Singapore tăng 35 ca, Đông Timor tăng 235 ca.

Tình hình điều bệnh nhân COVID-19

- 7.580 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 22/8.

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 147.667 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 687 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 24 ca.

- Ngày 21-22/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 737 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (599), Bình Dương (62), Đồng Nai (25), Tiền Giang (22), Đồng Tháp (11), Cần Thơ (4), Long An (4), Hà Nội (2), Bến Tre (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Hà Tĩnh (1), Kiên Giang (1), Sóc Trăng (1), Thừa Thiên Huế (1), Vĩnh Long (1).

- Tổng số ca tử vong do COVID-19tại Việt Nam tính đến 22/8 là 8.277 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 181.660 xét nghiệm cho 720.341 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 9.450.525 mẫu cho 27.763.959 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Trong ngày 21/8 có 370.836 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 17.065.896 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 15.274.648 liều, tiêm mũi 2 là 1.791.248 liều.

Những hoạt động của ngành y tế trong ngày

- Sáng ngày 22/8, Bộ Y tế tiếp nhận 1,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của hãng Astra Zeneca do Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam (VNVC) bàn giao tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là lô vaccine thứ 9 thuộc hợp đồng đặt mua trước 30 triệu liều của VNVC và AstraZeneca.

- TP. Hồ Chí Minh ban hành văn bản khẩn số 2796/UBND-VX về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, theo đó: Từ 0 giờ ngày 23/8 đến ngày 6/9/2021, tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của TP. HCM, của Trung ương đóng trên địa bàn TP. HCM triển khai thực hiện phương án 3 tại chỗ hoặc "1 cung đường, 2 điểm đến" (tối đa 1/4 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị) và phải có mặt tại cơ quan, đơn vị trước 0 giờ ngày 23/8/2021.

Các nhóm đối tượng được phép tham gia lưu thông vẫn thực hiện theo Công văn số 2718/UBND-VX ngày 15/8/2021 của UBND TP, bắt buộc có giấy đi đường và dấu hiệu nhận diện theo quy định. Riêng lực lượng giao hàng sử dụng ứng dụng công nghệ (shipper) tạm ngưng hoạt động tại TP Thủ Đức và các quận - huyện: 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn.

- Thực hiện cách ly y tế phường Văn Chương và Văn Miếu, Hà Nội trong 14 ngày từ 18 giờ ngày 21/8 đến 18 giờ ngày 4/9/2021, sau khi ghi nhận 24 ca dương tính với SARS-CoV-2.

- Đến 16 giờ ngày 21/8, Hà Nội đã lấy được 788.106 mẫu trong đợt xét nghiệm diện rộng lần 2; đạt 92% so với kế hoạch. Tổng số mẫu đã có kết quả là 383.357 mẫu, trong đó số mẫu dương tính là 49 mẫu, số mẫu âm tính là 383.308 mẫu; còn 404.749 mẫu chưa có kết quả.

Trưa 22/8, Hà Nội thêm 7 ca mắc Covid- 19 mới, 1 ca ngoài cộng đồng Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo trưa nay (22/8) ghi nhận 7 ca mắc mới trong đó 1 ca tại cộng đồng và 6 ca trong khu cách ly.

Theo suckhoedoisong.vn