Ngày 17/9: Có 11.521 ca mắc COVID-19, hơn 9.900 bệnh nhân khỏi

Thông tin các ca mắc mới COVID-19

- Tính từ 17h ngày 16/9 đến 17h ngày 17/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.521 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 11.506 ca ghi nhận trong nước TP HCM (5.972), Bình Dương (4.013), Đồng Nai (345), Long An (273), Kiên Giang (180), Tiền Giang (118), Tây Ninh (114), An Giang (106), Quảng Ngãi (52), Cần Thơ (50), Quảng Bình (37), Đồng Tháp (35), Khánh Hòa (35), Bình Phước (21), Bình Thuận (18),

Hà Nội (15), Bạc Liêu (14), Ninh Thuận (13), Quảng Trị (12), Bà Rịa - Vũng Tàu (12), Hậu Giang (11), Phú Yên (10), Bình Định (9), Nghệ An (9), Đà Nẵng (8 ), Sóc Trăng (6), Lâm Đồng (3), Vĩnh Long (3), Thừa Thiên Huế (3), Thanh Hóa (3), Cà Mau (3), Bến Tre (1), Quảng Nam (1), Gia Lai (1) trong đó có 6.656 ca trong cộng đồng.

- Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.024 ca. Tại một số tỉnh như sau: TP. Hồ Chí Minh tăng 237 ca, Bình Dương tăng 1.015 ca, Đồng Nai giảm 222 ca, Long An giảm 8 ca, Kiên Giang giảm 18 ca.

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 11.090 ca/ngày.

Ngày 17/9: Có 11.521 ca mắc COVID-19, trong đó TP HCM và Bình Dương đã gần 10.000 ca

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 667.650 ca nhiễm, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.786 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 663.232 ca, trong đó có 430.691 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 14/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình.

+ Có 04 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (326.795), Bình Dương (173.086), Đồng Nai (38.081), Long An (29.843), Tiền Giang (12.760).

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.914

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 433.465

2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.505 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 3.507

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 972

- Thở máy không xâm lấn: 131

- Thở máy xâm lấn: 862

- ECMO: 33

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 212 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (166), Bình Dương (28), Long An (2), Tiền Giang (2), Tây Ninh (2), Đà Nẵng (2), Cà Mau (1), Khánh Hòa (1), Bình Thuận (1), Đồng Tháp (4), Cần Thơ (1), Bình Định (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 250 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.637 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 218.322 xét nghiệm cho 795.175 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 16.178.305 mẫu cho 47.492.652 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Trong ngày 16/9 có 630.323 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 33.006.632 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 26.821.906 liều, tiêm mũi 2 là 6.184.726 liều.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới đến chiều ngày 17/9:

- Cả thế giới có 227.923.189 ca nhiễm, trong đó 204.605.740 khỏi bệnh; 4.686.050 tử vong và 18.631.399 đang điều trị (100.951 ca diễn biến nặng).

- Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 118.423 ca, tử vong tăng 2.258 ca.

- Châu Âu tăng 43.648 ca; Bắc Mỹ tăng 8.169 ca; Nam Mỹ tăng 0 ca; châu Á tăng 62.074 ca; châu Phi tăng 2.336 ca; châu Đại Dương tăng 2.196 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 38.813 ca, trong đó: Indonesia tăng 3.835 ca, Thái Lan tăng 14.555 ca, Philippines tăng 20.336 ca, Đông Timor tăng 87 ca.

