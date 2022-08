Cấp cứu sau bữa liên hoan, bác sĩ cảnh báo căn bệnh nguy hiểm

Các trường hợp viêm tụy cấp phổ biến do uống rượu, nhiều người cấp cứu sau bữa liên hoan, đám cưới...

Mới đây, Bệnh viện Xuyên Á Long An điều trị thành công cho bệnh nhân L.V.L (44 tuổi, Nghệ An) bị viêm tụy cấp do rượu bằng phương pháp lọc máu liên tục.

Người nhà cho biết: Bệnh nhân hay than đau bụng vùng hạ sườn trái sau đó lan ra hông lưng trái, kèm theo nôn ói và bụng chướng căng, thấy bệnh nhân cơn đau mỗi lúc càng tăng nên đã đưa bệnh nhân vào Cấp Cứu Bệnh viện Xuyên Á Long An.

Tiếp nhận tại khoa Cấp Cứu, sau khi bác sĩ thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết như siêu âm, X-quang, chụp CT 160 lát có cản quang, bệnh nhân được chẩn đoán viêm tụy cấp mức độ nặng với biến chứng là hội chứng tăng áp lực ổ bụng và suy thận cấp.

Theo y văn ghi nhận, nguy cơ tử vong trên thể bệnh này lên đến 40-50%. Nhận thấy người bệnh đang đối diện với tổn thương thận cấp và cơn bão cytokine các bác sĩ chuyên khoa Hồi Sức Tích Cực (ICU) tiến hành kỹ thuật lọc máu liên tục cho bệnh nhân.

Đây là kỹ thuật tạo vòng tuần hoàn ngoài cơ thể nhằm đào thải các chất có hại cho cơ thể một cách liên tục. Khi máu đi qua màng lọc, các cytokine, độc tố,… sẽ được lấy ra khỏi máu người bệnh. Lọc máu liên tục hỗ trợ bệnh nhân viêm tụy cấp, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, rối loạn chuyển hóa, ngộ độc,… vượt qua giai đoạn cấp cứu đe dọa tính mạng.

Sau 48 giờ lọc máu liên tục và điều trị tối ưu nội khoa, bệnh nhân đã giảm chướng bụng, chức năng thận dần hồi phục. Những ngày sau đã có cảm giác thèm ăn, bụng giảm đau và có thể sinh hoạt bình thường.

Trường hợp bệnh nhân khác là B.V.T, 44 tuổi được đưa vào viện vì đau bụng không đỡ. Các kết quả cận lâm sàng ghi nhận viêm tụy cấp thể nặng do tăng triglycerid máu gấp gần 10 lần so với ngưỡng bình thường, hạ natri máu.

Người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc lọc máu thay huyết tương nhằm hạ nhanh triglyceride, ngăn ngừa diễn tiến các biến chứng nặng và tránh nguy cơ tử vong.

Các bác sĩ kết hợp điều trị kháng sinh, ức chế tiết acid dịch vị, ổn định mỡ máu... Bệnh nhân may mắn dần ổn định, vừa được xuất viện.

Trường hợp này có tiền sử trào ngược dạ dày thực quản, rối loạn mỡ máu, bệnh nang thận. Người nhà cho biết trước đó bệnh nhân đi họp lớp về, có uống rượu. Sau bữa ăn thì thường xuyên đau bụng, nôn ói nên nhầm với rối loạn tiêu hóa.

Bệnh nhân cấp cứu vì viêm tụy cấp.

TS. BS. Dương Minh Thắng - Khoa Cấp cứu tiêu hóa – Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết viêm tụy cấp là một bệnh thường gặp ở phòng cấp cứu các bệnh viện với bệnh cảnh cơn đau bụng cấp.

Triệu chứng của viêm tụy cấp, người bệnh bị đau bụng. TS Thắng cho biết do căng tuyến tuỵ, do thoát dịch sau phúc mạc hay do viêm phúc mạc.

Các cơn đau thường khởi phát đột ngột, sau 1 bữa ăn no, nhiều mỡ, sau 1 bữa tiệc. Đau thường có tính chất cấp tính, dữ dội. Đau vùng trên rốn, bên trái, lan ra lưng trái.

Buồn nôn và nôn, người bệnh nôn nhiều và liên tục, sau nôn không đỡ đau.

Ngoài ra, người bệnh còn các biểu hiện khác như sốt, nếu xuất hiện sớm trong 2 – 3 ngày đầu. Vàng da, nếu vàng da nhẹ, kín đáo thường do phù nề ống dẫn chung.

Nếu vàng da rõ thường do bệnh đường mật đi kèm do sỏi hoặc do giun.Rối loạn nhu động ruột thường có tình trạng liệt ruột và chướng hơi trong ổ bụng.

Tràn dịch ổ bụng thường gặp ở những ca nặng, có khi dịch cổ trướng có máu. Tràn dịch màng phổi trái ít gặp hơn và cũng có tiên lượng nặng.

Khi bị viêm tụy cấp, nếu không được cấp cứu người bệnh có thể bị sốc nếu xảy ra sớm trong những ngày đầu của bệnh, thường do biến chứng xuất huyết hoặc do nhiễm độc các chất kinin.

Nếu do nhiễm trùng, sốc thường xảy ra muộn hơn ở tuần thứ 2 của bệnh. Xuất huyết tại tuyến tuỵ, trong xoang bụng, trong ống tiêu hoá hoặc ở các cơ quan xa do men tuỵ làm tổn thương các mạch máu, tiên lượng nặng.

K.Chi